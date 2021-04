Gartner Magic Quadrant: R/GA wird zum neunten Mal in Folge zum Leader unter den globalen Marketingagenturen ernannt

Bewertungsgrundlage waren Umsetzungsstärke und “Vollständigkeit der Vision”

New York/Berlin, 01.04.2021 – R/GA, das Unternehmen, das Geschäftsmodelle und Marken für eine menschlichere Zukunft designt, wurde im jährlichen Gartner Report “Magic Quadrant for Global Marketing Agencies” als Leader positioniert. Dem Bericht des IT-Forschungs- und Beratungsunternehmen zufolge erhielt R/GA diese Auszeichnung wegen seiner besonderen Umsetzungsstärke und “Vollständigkeit der Vision”.

“Es ist uns eine große Ehre, bereits zum neunten Mal in Folge von Gartner auf diese Weise im “Magic Quadrant for Global Marketing Agencies” anerkannt zu werden “, so Sean Lyons, Global CEO von R/GA. “Dies hat für uns eine umso größere Bedeutung, als wir die Grundlage dafür im herausfordernden Jahr 2020 erschaffen haben.”

Mit dieser Auszeichnung wird der Ausbau von R/GA”s “produktbezogenen Angeboten wie kreative, skalierbare Content Creation und kollaboratives Experience Design” hervorgehoben. Das Unternehmen “unterstützt die internen digitalen Innovationsfähigkeiten fortschrittlicher Kunden mit seinem “Innovation as a Service”-Angebot.”

Quelle: Gartner, Magic Quadrant for Global Marketing Agencies, 15. März 2021

Gartner befürwortet die Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen aufgeführt sind, nicht und rät Technologiebenutzern ebenfalls nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner wurden auf Basis der Meinungen der Gartner-Forschungsorganisation erstellt und sollten nicht als Tatsachenaussagen ausgelegt werden. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich jeglicher Garantien für die Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über R/GA

R/GA ist eine globale Innovationsfirma. Wir helfen Unternehmen dabei, neue Geschäftsfelder und Marken für eine menschlichere Zukunft zu entwickeln. Unsere Leistungen reichen dabei von Innovationsberatung und Organisationsentwicklung über Markendesign und Experience Design bis hin zu Marketingkommunikation. R/GA ist Teil der Interpublic Group of Companies, einer der weltweit größten Organisationen für Werbe- und Marketingdienstleistungen, und beschäftigt weltweit mehr als 1.600 Mitarbeiter an 16 Standorten in den USA, Europa, Südamerika und Asien-Pazifik. Weitere Informationen zu R/GA gibt es unter www.rga.com oder bei @rga auf Twitter.

Bildquelle: @Copyright_RGA