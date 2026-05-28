Gartner® kürt Keeper Security zum zweitstärksten Wachstumsunternehmen in der Marktanteilsanalyse: Security Software, Worldwide, 2025

Der Gartner® Market Share Analysis Report hebt KeeperPAM, KeeperAI und Keeper Forcefield hervor

MÜNCHEN, 28. Mai 2026 – Keeper Security, eine führende Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Plattform für Identitätssicherheit und Privileged Access Management (PAM), gibt heute bekannt, dass das Unternehmen laut dem Bericht „Gartner Market Share Analysis: Security Software, Worldwide, 2025“ als zweitwachstumsstärkster Anbieter auf dem weltweiten Markt für Sicherheitssoftware im Jahr 2025 ausgezeichnet wurde. Keeper erzielte weltweit ein Umsatzwachstums von 53,42 Prozent gegenüber dem Vorjahr – das ist 3,45-mal mehr als der Gesamtmarktdurchschnitt von 15,50 Prozent und belegt in der Analyse damit den zweiten Platz hinter Google. Im Jahr 2025 erreichte der weltweite Markt für Sicherheitssoftware ein Volumen von 111 Milliarden US-Dollar.

Gartner führt den Erfolg der Spitzenreiter auf vier wesentliche Markttreiber zurück:

-Beschleunigte Einführung von agentenbasierter KI:

Spitzenreiter integrierten GenAI direkt in ihre Sicherheitsportfolios, um den schweren Mangel an Cybersecurity-Fachkräften zu mindern und die Reaktionszeiten auf Bedrohungen zu beschleunigen.

-Plattformkonsolidierung und umfassende Sicherheitslösungen:

Marktführer nutzten die stark steigende Nachfrage von Unternehmen und Verbrauchern erfolgreich, um Komplexität zu reduzieren, Datensilos zu beseitigen und die Gesamtbetriebskosten durch die Plattformkonsolidierung zu senken.

-Agile Markteinführung und regionale Expansion:

Erfolgreiche Anbieter beschleunigten ihre Umsätze, indem sie Lösungen auf die Bedürfnisse schnell wachsender Regionen zuschneiden und Channel-first-Strategien übernahmen.

-Navigation makroökonomischer Volatilität und regulatorischer Druck:

Marktführer nutzten externe Rahmenbedingungen, etwa durch den Erhalt fortschrittlicher Compliance-Zulassungen für den öffentlichen Sektor und die Behandlung neuer Datenschutzanforderungen.

„KI ist die bedeutendste technologische Grundlage seit der Erfindung der Elektrizität und zwingt Technologieunternehmen dazu, sich neu zu erfinden“, sagt Darren Guccione, CEO und Mitbegründer von Keeper Security. „Keeper wurde als führende Identitätssicherheitsplattform entwickelt, um KI-Agenten, nicht-menschliche Identitäten und Maschinen Transaktionen im Unternehmen zu ermöglichen. Das außergewöhnliche Wachstum von Keeper bestätigt, dass Unternehmen sich von fragmentierten Insellösungen abwenden und stattdessen auf eine einheitliche Zero-Trust-Plattform setzen, die jede Identität mit Transparenz, Sicherheit, Governance und Compliance verwaltet.“

Keeper führt den Erfolg seiner Privileged-Access-Management-Plattform, KeeperPAM, als Hauptgrund für seine schnelle Expansion an. Die cloudnative, KI-gestützte Lösung vereint Passwortmanagement, Secret-Management, Privileged-Session-Management und Endpoint-Privileg-Management innerhalb der Zero-Knowledge-Vault-Architektur von Keeper. Durch die Konsolidierung kritischer Identitäts- und Zugriffskontrollen in einem einzigen System können Unternehmen privilegierte Anmeldedaten, Infrastrukturgeheimnisse und Remote-Verbindungen mit zentraler Transparenz, branchenführender Verschlüsselung und der Durchsetzung des Prinzips der geringsten Privilegien verwalten. KeeperPAM umfasst zudem KI-gestützte Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen, quantenresistente Verschlüsselung und automatisiertes Anmeldedatenmanagement, um Sicherheitsteams dabei zu helfen, Risiken zu reduzieren, Abläufe zu optimieren und Compliance-Anforderungen zu erfüllen, wodurch die mit herkömmlichen PAM-Anbietern verbundenen Kosten und Komplexität entfallen.

Keeper führt seinen Erfolg auf wichtige Meilensteine zurück, darunter:

-KI-native Verteidigung: Mit KeeperAI wurde die agentenbasierte Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen eingeführt, die eine Echtzeitanalyse privilegierter Sitzungen ermöglicht, um verdächtiges Verhalten sofort zu identifizieren und zu beenden.

-Strategische globale Expansion: Keeper verdreifachte seinen jährlichen Umsatz in Japan und baute seinen Vertrieb durch ein erweitertes Partnerprogramm sowie strategische Beziehungen zu Ingram Micro und der immixGroup erheblich aus.

-Höchste Compliance: Keeper erhielt die FedRAMP- und GovRAMP-Zertifizierungen der höchsten Stufe sowie die FIPS 140-3-, SOC 2 Typ II- und SOC 3-Zertifizierungen und die Konformität mit ISO 27001, 27017 und 27018, womit es die strengsten Sicherheitsstandards für den öffentlichen und privaten Sektor erfüllt.

-Branchenauszeichnungen: In den Jahren 2025 und 2026 erhielt Keeper Dutzende von Branchenauszeichnungen, darunter die Ernennung zum „Overall Leader“ im Bereich Enterprise Password Management durch GigaOm zum vierten Mal in Folge, die Auszeichnung als „Value Leader“ für Privileged Access Management durch EMA sowie die erstmalige Aufnahme in den Gartner® Magic Quadrant™ für Privileged Access Management.

Keeper erzielte in den letzten fünf Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 62 Prozent. Keeper ist ein schuldenfreies Unternehmen, das sein außergewöhnliches Wachstum durch die Reinvestition des Betriebsergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in gezielte, kundenorientierte Innovationen vorangetrieben hat. Um seine globale Entwicklung voranzutreiben, hat Keeper sein Führungsteam mit erfahrenen Führungskräften verstärkt, darunter Chief Information Security Officer Shane Barney und Chief Revenue Officer Tim Strickland. Keeper genießt das Vertrauen von über 92.000 Organisationen in mehr als 150 Ländern.

„Moderne Softwareentwicklung und Unternehmensinfrastrukturen erfordern Sicherheit, die schnell, skalierbar und von Grund auf sicher ist“, sagt Craig Lurey, CTO und Mitbegründer von Keeper Security. „Von der Einführung des Model Context Protocol (MCP) und von Agent-Kits für die KI-Governance bis hin zur Integration quantenresistenter Verschlüsselung stellen wir sicher, dass unsere Kunden sowohl gegen die Bedrohungen von heute als auch gegen die tiefgreifenden Veränderungen von morgen gewappnet sind.“

Gartner-Abonnenten können den vollständigen Bericht unter gartner.com einsehen.

Quellenangabe:

Gartner, Market Share Analysis: Security Software, Worldwide, 2025, Rahul Yadav, Deepali, 11 May 2026

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Keeper Security ist die führende Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Lösung für Identitätssicherheit, der Millionen von Menschen und Tausende von Organisationen weltweit vertrauen. KeeperPAM ist die Privileged-Access-Management-Plattform von Keeper, die Passwort- und Passkeymanagement, Geheimnisverwaltung, privilegiertes Sitzungsmanagement und Endpoint Privilege Management in einer einzigen Cloud-nativen Plattform vereint, geschützt durch quantenresistente Verschlüsselung. KeeperAI bietet KI-basierte Bedrohungserkennung in Echtzeit für jede privilegierte Sitzung. Da KI-Agenten immer häufiger anzutreffen sind und die Identität zur entscheidenden Angriffsfläche wird, regelt Keeper den Zugriff für Menschen, Maschinen, nicht-menschliche Identitäten und KI-Agenten, und dient als einheitliche Kontrollebene für Zugriff, Compliance und Transparenz im gesamten Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter KeeperSecurity.com.

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