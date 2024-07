GARDEN UND SPA HOTEL GÖTZFRIED

Bei uns ist finden Sie einen Ort wie keinen andereren.

Der weitläufig angelegte Wellnessgarten sowie der Götzfried Spa mit über 1100 m² lädt zum relaxen und verweilen ein. In den traumhaften Zimmern & Suiten genießen sie Wohnkomfort der Extraklasse. Das Restaurant mit seinen liebevoll eingerichteten Stuben kredenzt regionale sowie internationale Köstlichkeiten. Ein Rückzugsort ohne Ablenkung mit Räumen aus Licht, Luft und Natur. Hier dürfen Sie Ihre Zeit verschwenden, denn auch eine kurze Zeit bei uns wirkt lange nach

Unsere Top Sommerangebote zum Bestpreis

Eine Woche 6=7

07.01. – 22.12.2024

7 ÜN ab EUR 608 pro Person

So macht Urlauben Spaß! 6 Tage bezahlen und 7 Tage genießen.

Inklusivleistungen:

Glas Sekt zur Begrüßung

Übernachten in der gewünschten Zimmerkategorie

Inklusive dem Götzfried Schlemmerfrühstück

Benutzung des 1.100 m² Spa „Regensburger Refugium“ mit 10 Relaxattraktionen

Götzfried Wellnesstasche mit Bademantel und Badetücher für die Zeit Ihres Aufenthaltes

SPA-Gutschein im Wert von 100 EUR einzulösen bei einer Behandlung in der Beauty- und Vitallounge oder in Rosis Marktplatz

Early Spa Check-in nach Verfügbarkeit

Angebot „Eine Woche 6=7“ gleich unverbindlich anfragen

Endlich Sommer – Urlaubszeit

15.04. – 30.09.2024

2-5 ÜN ab EUR 384 pro Person

Die wärmenden Sonnenstrahlen auf der Haut spüren und die kühlen Getränke an unserem Pool genießen. Das ist Urlaub im Hotel Das Götzfried.

Inklusivleistungen:

Glas Sekt zur Begrüßung

Übernachten im DZ Classic

Inklusive dem Götzfried Schlemmerfrühstück

4-Gang-Menü am Abend mit Wahlmöglichkeiten beim Hauptgang

Täglich von 13:30 bis 16:00 Uhr Nachmittagsimbiss mit Kuchen und pikanten Snacks

Benutzung des 1.100 m² Spa „Regensburger Refugium“ mit 10 Relaxattraktionen

Götzfried Wellnesstasche mit Bademantel und Badetücher für die Zeit Ihres Aufenthaltes

SPA-Gutschein im Wert von EUR 70,- einzulösen bei einer Behandlung in der Beauty- und Vitallounge oder in Rosis Marktplatz

Ticket für Strudelrundfahrt

Early Spa Check-in nach Verfügbarkeit

Endlich Sommer – Urlaubszeit“ gleich unverbindlich anfragen

MID-WEEK 3 = 4

07.01. – 22.12.2024

4 ÜN ab EUR 469 pro Person

4 Nächte zum Preis von 3!

Inklusivleistungen:

Glas Sekt zur Begrüßung

Übernachten in der gewünschten Zimmerkategorie

Inklusive Schlemmerfrühstück und der beliebten -Verwöhnpension

4-Gang-Menü am Abend mit Wahlmöglichkeiten beim Hauptgang

Benutzung des 1.100 m² Spa „Regensburger Refugium“ mit 10 Relaxattraktionen

Götzfried Wellnesstasche mit Bademantel und Badetücher für die Zeit Ihres Aufenthaltes

1 x Classic Gesichtsbehandlung für alle Hauttypen oder Ganzkörpermassage (60 Minuten)

Late Check out für den Spabereich nach Verfügbarkeit

Anreise Sonntag oder Montag

MID-WEEK 3 = 4″ gleich unverbindlich anfragen

Wellness & Verwöhntage

07.01. – 15.09.2024

4-6 ÜN ab EUR 629 pro Person

Lassen Sie sich von unserem geschulten Personal verwöhnen. Die Seele und den Körper entspannen lassen.

Inklusivleistungen:

Glas Sekt zur Begrüßung

Übernachten in der gewünschten Zimmerkategorie

Inklusive dem Götzfried Schlemmerfrühstück

4-Gang-Menü am Abend mit Wahlmöglichkeiten beim Hauptgang

Täglich von 13:30 bis 16:00 Uhr Nachmittagsimbiss mit Kuchen und pikanten Snacks

Benutzung des 1.100 m² Spa „Regensburger Refugium“ mit 10 Relaxattraktionen

Götzfried Wellnesstasche mit Bademantel und Badetücher für die Zeit Ihres Aufenthaltes

1 x Chill Time Ganzkörpermassage (60 Minuten)

1 x Fußzonenmassage (30 Minuten)

1 x Wahlweise Körperpackung in der Wasserschwebeliege oder ein Bad nach Wahl in der O² Sauerstoffwanne

Peeling zum Selbstauftragen im Dampfbad

Early Spa Check-in nach Verfügbarkeit

Wellness & Verwöhntage“ gleich unverbindlich anfragen

Mit einem Ambiente, das begeistert, spiegelt sich die Geschichte unserer Stadt seit 1900 hier wider – mit der Regensburger Allee, unserem Regensburger Refugium sowie Rosis Marktplatz, dem traumhaften Dekoshop. Der weitläufig angelegte Wellnessgarten sowie der Götzfried Spa mit über 1100 m² lädt zum relaxen und verweilen ein.

In den traumhaften Zimmern & Suiten genießen sie Wohnkomfort der Extraklasse. Das Restaurant mit seinen liebevoll eingerichteten Stuben kredenzt regionale sowie internationale Köstlichkeiten.

Firmenkontakt

GARDEN UND SPA HOTEL GÖTZFRIED

Maria Götzfried

Wutzlhofen 1

93057 Regensburg

+49 (0)941 6961-0



https://www.hotel-goetzfried.de

Pressekontakt

NEW MEDIA DESIGN

Lorena Schneider

Schollstrasse 3

82131 Gauting

08955298877



http://www.new-media-design.info

