Ganzjährig sicher: Das KRAUSE EisfreiGerüst-System – Die ideale Lösung zur effizienten Reinigung des Fuhrparks, nicht nur in Herbst und Winter

Mit dem nahenden Herbst und Winter stehen Unternehmen vor der Herausforderung, die Sicherheit ihrer Fahrzeugflotten zu gewährleisten. Eis und Schnee auf LKW-Dächern stellen eine erhebliche Gefahr im Straßenverkehr dar. Das original KRAUSE EisfreiGerüst-System bietet seit Jahren eine bewährte Lösung, die nicht nur in den kalten Monaten, sondern ganzjährig optimalen Schutz und effiziente Arbeitsbedingungen ermöglicht.

Sicherheit und Flexibilität

Das KRAUSE EisfreiGerüst-System ist die erste Wahl für Unternehmen, die ihre Fahrzeuge sicher und effizient von Eis, Schnee und anderen Rückständen befreien möchten. Egal ob auf Autohöfen, in Werkstätten oder Betriebshöfen – das EisfreiGerüst ermöglicht den schnellen und sicheren Zugang zu Dachflächen und Seitenwänden von LKWs und anderen Nutzfahrzeugen. Verfügbar in Standard-Plattformgrößen von 6 bis 15 Metern, passt sich das System flexibel an die Bedürfnisse verschiedener Fahrzeugtypen an. Ein rutschsicherer Treppenaufstieg aus Stahl-Gitterroststufen sorgt dabei für maximale Sicherheit, während das umlaufende Seitenschutzgeländer und Stahlloch-Beläge der TÜV-geprüften Lösung bei jedem Wetter komfortables Arbeiten ermöglichen.

Ganzjähriger Einsatz, viel Zubehör und erweiterbare Optionen

Ob im Winter oder Sommer – das KRAUSE EisfreiGerüst-System ist das ideale Arbeitsgerät für alle Jahreszeiten. Neben der Schnee- und Eisbeseitigung können auf dem Gerüst auch Wartungsarbeiten an den Fahrzeugen durchgeführt werden. Die stufenlos nivellierbaren Spindelfüße ermöglichen zudem einen standsicheren Einsatz selbst auf unebenem Untergrund. Für noch mehr Flexibilität bietet KRAUSE das Gerüst auch mit Rollen als Sonderlösung an. Der Hersteller bietet umfangreiches Zubehör an, die das EisfreiGerüst zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Unternehmen machen. Beispielsweise ermöglicht ein Geländer-Erweiterungsset die Nutzung einer zusätzlichen Plattform als Lauffläche. Der optional erhältliche Eisräumer mit Hart-PVC-Köpfen und Gummilippe macht das Entfernen von Schnee und Eis besonders einfach. Nach dem Einsatz kann dieser sicher und platzsparend im dazugehörigen Halter verstaut werden. Zudem schützt ein Schrankenset mit Warntafel am Treppenaufgang vor unbefugtem Betreten des Gerüsts.

Von Verbänden empfohlen

Das EisfreiGerüst-System wird von zahlreichen Verbänden und Organisationen bundesweit empfohlen. Es bietet nicht nur Sicherheit im Straßenverkehr, sondern auch höchste Effizienz bei der Fahrzeugreinigung und -wartung. Die Möglichkeit der individuellen Vor-Ort-Montage sowie eine Sicherheitsprüfung gemäß den Vorgaben der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) runden das Angebot ab. Das original KRAUSE EisfreiGerüst-System ist die optimale Lösung für Unternehmen, die ganzjährig auf Sicherheit und Effizienz setzen möchten. Umfangreiche Informationen zu dem bewährten EisfreiGerüst-System und dessen zahlreiche Vorteile sind auf www.krause-systems.de/eisfrei übersichtlich zusammengefasst.

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

