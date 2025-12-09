Ganzheitliche Sicherheitsstrategien statt Insellösungen

Chubb Deutschland GmbH zeigt in neuem Whitepaper, wie Connected Services Unternehmen zukunftssicher machen

Die Chubb Deutschland GmbH veranschaulicht in ihrem neuen Whitepaper die Vorteile von Connected Services und somit einen innovativen Ansatz für ganzheitliche Sicherheitsstrategien in Unternehmen. Die intelligente Vernetzung von Systemen und Anlagen ermöglicht eine präventive, kosteneffiziente und lückenlose Überwachung von Unternehmenswerten rund um die Uhr. Im Zeitalter vernetzter Technologien gehen moderne Sicherheitsanforderungen weit über den klassischen Einbruchschutz hinaus. Die Connected Services der Marke Chubb visiON vernetzen Einbruch-, Brand-, Video-, Zutritts- und Perimeterschutzlösungen, sodass diese zentral über die VdS-zertifizierte Notruf- und Serviceleitstelle in Dresden überwacht und gesteuert werden. Diese fungiert als Herzstück der Connected Services und bearbeitet eingehende Alarme sowie Störmeldungen professionell und in Echtzeit – 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag. Die Leitstelle verfügt über eine in Deutschland exklusive Doppelzertifizierung nach VdS 3138 sowie DIN EN ISO 9001 und DIN ISO 45001 für höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Das Besondere an der Chubb-Lösung ist die Kombination aus modernster Technologie und menschlicher Expertise. Geschulte Disponenten überwachen nicht nur die Systeme, sondern arbeiten nach kundenindividuellen Interventionsprotokollen und dokumentieren jeden Prozessschritt sekundengenau. Diese transparente Beweisführung bietet sowohl für die Strafverfolgung als auch für Versicherungen entscheidende Vorteile. Das Portfolio umfasst Videoguarding mit virtuellen Kontrollgängen, Remote-Steuerung von Einbruchmeldeanlagen, GPS-Tracking sowie Videobegleitservices.

DSGVO-konforme Videoüberwachung ermöglicht lückenlose Fernüberwachung

Ein Praxisbeispiel aus der Logistikbranche demonstriert die Wirksamkeit: Bei einem Versanddienstleister konnten durch die Implementierung der Connected Services Einbruchsversuche deutlich reduziert, Reaktionszeiten optimiert und Personalkosten durch die Reduzierung von Vor-Ort-Einsätzen gesenkt werden. Die DSGVO-konforme Videoüberwachung mit automatisierter Alarmverifikation ermöglicht eine lückenlose Fernüberwachung aller sicherheitsrelevanten Bereiche. Besonders hervorzuheben ist die herstellerunabhängige Integration bestehender Sicherheitssysteme. Unternehmen können ihre vorhandene Infrastruktur problemlos in ein maßgeschneidertes Konzept einbinden und bei Bedarf skalierbar erweitern. Die Remote-Services reduzieren kostenintensive Vor-Ort-Einsätze von Interventionskräften bei kritischen Ereignissen und ermöglichen eine effizientere Verwaltung der Sicherheitssysteme aus der Ferne. Chubb empfiehlt Unternehmen einen strukturierten Ansatz bei der Implementierung von Connected Services: von der Analyse der aktuellen Sicherheitslage über die Definition spezifischer Anforderungen bis hin zur kontinuierlichen Optimierung durch Live-Monitoring und regelmäßige Audits. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio, das Sicherheitsverantwortlichen maximale Flexibilität bei gleichzeitig signifikanter Kostenreduktion im Vergleich zu rein personellen Schutzkonzepten ermöglicht.

Das vollständige Whitepaper „Mit vernetzten Dienstleistungen zur ganzheitlichen Sicherheitsstrategie: Connected Services steigern Schutzlevel und Effizienz“ steht ab sofort zum kostenfreien Download zur Verfügung.

Chubb Fire & Security ist ein führender Anbieter von Brandschutz- und Sicherheitslösungen sowie damit verbundenen Dienstleistungen für Kunden weltweit. Seit über 200 Jahren schützen die Experten Menschen und Vermögenswerte. Heute arbeiten die Mitarbeitenden in mehr als 200 Niederlassungen und rund 20 Ländern daran, die Welt sicherer zu machen, Menschen zu schützen und ihnen Sicherheit zu geben. Die Dienstleistungen des Unternehmens in den Bereichen Brandschutz und Sicherheit sowie Notruf- und Serviceleitstellen decken mehr als eine Million Standorte weltweit ab. Chubb Fire & Security ist Teil der APi Group, einem weltweit führenden Anbieter von Sicherheits- und Spezialdienstleistungen mit über 500 Standorten weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.chubbfs.com oder https://www.linkedin.com/company/chubb-fire-security

