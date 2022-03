Ganzheitliche Kieferregulierung mit technischem Know-how für mehr Lebensqualität!

Das Kausystem im menschlichen Körper findet kaum Beachtung, da es für die meisten Menschen wie selbstverständlich funktioniert. Erst wenn es Schwierigkeiten gibt, wird das Kausystem mit all seinen anatomischen Strukturen zum Problemfall. Craniomandibuläre Dysfunktionen können durch Veränderung in System oder durch psychische Belastungen entstehen. Deshalb ist es notwendig, das Kausystem genau unter die Lupe zu nehmen, um die Ursache für mögliche körperliche und psychische Symptome zu erkennen und zu beheben. Experte Thomas Pohland von Duo Dental Zahntechnik weiß um die Besonderheiten beim Zahnersatz und der Kieferregulierung.

Das Kausystem ist im Optimalfall ein starkes System. Alleine beim Zähne-Knirschen in der Nacht wirken immens hohe Kräfte auf die Zähne, Muskeln und Knochen ein. Die Kiefergelenke müssen das aushalten, obwohl sie sehr sensibel sind. Probleme in den empfindlichen Kiefergelenken führen schnell zu Symptomen wie Tinnitus, Kopf- und Nackenschmerzen sowie Schmerzen in den umliegenden Bereichen. Um hier effektiv dagegen zu wirken und die Gelenke zu stabilisieren, ist eine genaue Befundung notwendig. Ein stabiles Gebiss ist die Grundvoraussetzung für den perfekten Zahnersatz!

Die Kiefergelenke können sich nicht unabhängig voneinander bewegen, lassen aber dafür Bewegungen in vielen räumlichen Dimensionen zu ähnlich dem Schultergelenk. Gerade beim Zahnersatz muss der Ist-Zustand des Kausystems im Vorhinein festgestellt werden, um im Zuge dessen den Kieferapparat insgesamt zu stabilisieren. Die Stellung des Kiefergelenks und dessen Bewegungsrichtungen sollen individuell für jeden Patienten erfasst werden. Nur so kann ein funktionsgerechter Zahnersatz angefertigt werden. Bei Duo Dental Zahntechnik ist genau das der Fall!

Mit AVOSAX und Duo Dental Zahntechnik zum perfekten Zahnersatz

Die individuellen Kieferbewegungen eines Patienten werden 1:1 in einem Gerät erfasst. Anschließend wird das Ergebnis in einen Kausimulator übertragen und die neuen Zähne auf dieser Basis gefertigt. Der Ansatz des ganzheitlichen Denkens hat auch in der Dentaltechnik Einzug gehalten. Der Patient mit seinen physischen und psychischen Voraussetzungen wird bei der Fertigung des Zahnersatzes mitberücksichtigt. Im Anschluss daran erfolgt eine individuelle abgestimmte Therapie durch einen Physiotherapeuten oder Osteopathen, welche eine nachhaltige Unterstützung für das Kausystem bietet. Damit kehrt für die Patienten ein hohes Maß an Lebensqualität zurück.

Bei Duo Dental Zahntechnik beraten Sie die Experten individuell über die Möglichkeiten des Zahnersatzes mit metallfreien Werkstoffen. Natürlich schöne und ästhetisch einwandfreie Zähne sind gefragt und begeistern die Patienten von Duo Dental Zahntechnik https://duozahntechnik.de/

Bei Duo Dental Zahltechnik steht der Mensch mit seinen Bedürfnissen im Vordergrund. Die individuelle Behandlung macht die prothetische Therapie so angenehm wie möglich.

