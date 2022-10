Ganzheitlich abgesichert: Netzlink mit umfassendem Beratungsangebot auf der it-sa 2022

Netzlink auf der it-sa Expo&Congress in Nürnberg

Am gemeinsamen Partnerstand 7-120 (Halle 7) mit EfficientIP, der GENESIS Swiss Team AG und der Nomios Group berät Netzlink auf der it-sa rund um das Thema IT-Sicherheit.

Täglich werden Unternehmen Opfer eines Cyberangriffs. Umso wichtiger ist es, der wachsenden Bedrohungslage eine umfassende IT-Sicherheitsstrategie entgegenzusetzen. Auf der it-sa in Nürnberg, der bedeutendsten Fachmesse für IT-Sicherheit in Europa, informiert das IT-Systemhaus Netzlink vom 25. bis 27. Oktober umfassend zu den Schwerpunkten Awareness, Computer Emergency Response Team (CERT), Information Security Management System (ISMS), Security Management und Consulting im Bereich IT-Sicherheit. Am Stand erwarten Besucher zudem tägliche Impulsvorträge der Netzlink Expert*innen unter anderem zu folgenden Themen:

– Der „Faktor Mensch“ – Warum Awareness die effektivste Firewall ist

– Why does your company need ISMS for an enhanced IT security?

– Docusnap – IT-Sicherheit mit automatisierten IT-Konzepten und Analysen erhöhen

Besucher können sich ihr kostenfreies 3-Tages-Ticket für die it-sa unter https://netzlink.com/freiticket-zur-it-sa/ sichern.

Netzlink Informationstechnik GmbH

THAT“S IT.

Die Netzlink Informationstechnik GmbH, mit Hauptsitz in Braunschweig sowie weiteren Standorten in Deutschland und Polen, bietet IKT-Lösungen für Kunden mit besonderen Ansprüchen an Funktionalität, Sicherheit und Datenschutz an. Die Ansprüche von deutschen Unternehmen – von den individuellen Vorgaben bis hin zur KRITIS – werden von Netzlink mit zertifizierten Lösungen wie der Nubo Cloud, der Helplink-Serviceorganisation und weiteren eigenen Entwicklungen erfüllt. Mit den anerkannten Spezialisten Teams zum Datenschutz und zur IT-Sicherheit sorgt Netzlink für die Umsetzung dieser Themen in allen IKT-Bereichen. Das Hauptquartier von Netzlink, der IT-Campus Westbahnhof, ist Ausdruck der Firmenphilosophie einer vernetzten und offenen Zusammenarbeit, die den Austausch von Wissen und Erfahrungen zum Ziel hat. Gerade hier hat sich unter dem Dach der GROUPLINK GmbH eine einzigartige strategische und enge Zusammenarbeit mit ausgewählten renommierten IKT-Unternehmen aus Deutschland und Polen entwickelt. Auf dieser Basis ist Netzlink ein herausragender und leistungsfähiger Partner für alle Digitalisierungsprojekte, egal ob Cloud-, Container-, Kommunikations-, Betriebs- oder Servicelösungen.

Weitere Informationen unter http://www.netzlink.com

Firmenkontakt

Netzlink Informationstechnik GmbH

Alessa Wesener

Westbahnhof 11

38118 Braunschweig

+49 (0)531 707 34 30

wesener@netzlink.com

https://www.netzlink.com

Pressekontakt

trendlux pr GmbH

Petra Spielmann

Oeverseestr. 10-12

22769 Hamburg

+49 (0)40-800 80 99 – 00

ps@trendlux.de

http://www.trendlux.de

Bildquelle: EfficientIP