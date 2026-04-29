Ganz Mensch sein im Business: Dennis Sievers begeistert
Mit seiner Idee der „Runden Positionierung“, statt der üblichen „spitzen Positionierung“.
MASTERshausen, 23. April 2026 –
Ganz Mensch sein im Business: Dennis Sievers begeistert beim Speaker Slam mit seiner Idee der „Runden
Positionierung“.
Der Hamburger Mentor zeigt, warum es sich lohnt, im Business die ganze Persönlichkeit zu zeigen – und
nicht nur einen kleinen Ausschnitt.
Ein Thema, das unter die Haut geht: Der Hamburger Business & Mindset Mentor Dennis Sievers hat am 23.
April 2026 beim Internationalen Speaker Slam in Mastershausen für Gänsehautmomente gesorgt. Mit seinem
Vortrag über die „Runde Positionierung“ holte er sich nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch die Herzen
des Publikums. Vor 100 Experten und begeisterten Zuhörern zeigte er einen Weg, wie Selbstständige endlich
ihr ganzes, authentisches Potenzial zeigen können.
Womit er einen wunden Punkt trifft: Viele Selbstständige kennen das Gefühl, sich für den Erfolg verbiegen zu
müssen. Der Druck, eine „spitze Positionierung“ zu finden, zwingt sie oft, wichtige Teile ihrer Persönlichkeit
und ihres Könnens einfach wegzulassen. „Sie haben das Gefühl, etwas von ihrer eigentlichen Superkraft
wegnehmen zu müssen“, weiß Sievers aus Erfahrung. Das Ergebnis: Das eigene Business fühlt sich
unvollständig an, die Entwicklung stagniert.
Genau hier setzt seine Idee der „Runden Positionierung“ an. Statt sich in eine enge Nische zu zwängen,
ermutigt er Unternehmer, ihre ganze Persönlichkeit, ihre Werte und all ihre Fähigkeiten mutig nach vorne zu
stellen – und gerade diese Vielseitigkeit als ihre größte Stärke zu begreifen. Dass dieser Ansatz funktioniert,
zeigt eine Geschichte, die Sievers gerne teilt: „Ein Klient kam nach vier Jahren Selbstständigkeit zu mir,
frustriert von etlichen Positionierungsberatungen. Nach nur 90 Minuten sagte er: „Jetzt verstehe ich mein
eigenes Business. Jetzt kann ich mein gesamtes Potenzial ausschöpfen““. Es geht darum, dass Kunden nicht
nur ein Angebot kaufen, sondern den Menschen dahinter verstehen – und spüren, wie genau diese
einzigartige Kombination von Fähigkeiten ihr Problem löst.
Die Begeisterung in Mastershausen war spürbar. Lauter Applaus und über 15 Gäste, die Dennis Sievers
direkt nach seinem Auftritt ansprachen, zeigten: Seine Botschaft kommt an. Sie trifft den Wunsch unzähliger
Selbstständiger nach einem ehrlicheren Weg zum Erfolg. Ein Jurymitglied brachte die Wirkung des Vortrags
auf den Punkt: „Es gab in meinen Augen bisher nur einen einzigen Experten in Europa für diese Art von
Positionierung. Nach diesem Vortrag ist mir klar, ab jetzt gibt es eine Nummer 2. Und das ist Dennis Sievers.“
Die Mission des Hamburger Business & Mindset Mentors Dennis Sievers ist es, Menschen zu befähigen, ein
Business aufzubauen, das sich echt anfühlt. Anstelle starrer Schablonen setzt er auf ganzheitliche Strategien
und seine selbst entwickelte Methode der „Runden Positionierung“. Er stellt die Persönlichkeit, die Werte und
das gesamte Können seiner Klienten in den Mittelpunkt. Mit seiner Erfahrung aus der Begleitung von über
200 Einzelklienten und dem Training von mehr als 1000 Menschen lebt er sein Motto: „Potenzial
Positionieren. Potenzial Leben.“.
Kontakt
Dennis Sievers
Dennis Sievers
Fuhlsbüttler Straße 792
22337 Hamburg
00491734374754
https://www.dennissievers.de
Bildquelle: Justin Bockey