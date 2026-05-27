Ganz in Weiß – Das Forum Steglitz feiert den Spargel

Vom 8. bis 20. Juni wird das Forum Steglitz zur grünen Erlebniswelt rund um das „weiße Gold“. Besucherinnen und Besucher erwartet eine Ausstellung mit spannenden Informationen, frischen Ideen und viel Naturgefühl mitten im Center. Am Freitag, den 12. Juni, und Samstag, den 13. Juni, wird daraus ein interaktives Erlebnis mit Verkostungen, kreativen Mitmachaktionen und jeder Menge Spargelwissen. Höhepunkte sind frische Spargelsuppe nach Rezept von Spitzenkoch Markus Herbicht, kreative Rezeptideen und Pröbchen von MDR-Einweckexpertin Dani Posern, eine Spargel-Schäl-Challenge und kreative Workshops für die ganze Familie.

Wer an Spargel denkt, denkt häufig zuerst an Sauce Hollandaise, Kartoffeln und Schnitzel. Im Forum Steglitz wird das Thema nun deutlich größer gedacht. Eine Ausstellung zeigt, dass hinter einer Spargelstange weit mehr steckt als nur ein saisonales Gemüse. Wo kommt Spargel ursprünglich her? Wie wächst er? Welche Rolle spielen Kräuter? Und warum wären viele Pflanzen ohne Insekten kaum denkbar?

Dafür verwandelt sich die Fläche im Erdgeschoss des Forum Steglitz vor Woolworth in eine grüne Erlebniswelt. Sitzbereiche aus Naturmaterialien, bepflanzte Elemente und verschiedene Informationsstationen laden Besucherinnen und Besucher zum Entdecken und Verweilen ein. Spannende Einblicke gibt es unter anderem zur Geschichte des Spargels, seinem Wachstum, regionalen Traditionen und kreativen Rezeptideen – von klassischen Gerichten bis zu überraschenden Varianten. Ergänzt wird die Ausstellung durch Themen rund um Kräuter, Natur und die kleinen Helfer im Garten, die oft im Hintergrund arbeiten, aber eine große Bedeutung für unsere Lebensmittel haben.

Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht: Im Zentrum der Fläche wartet ein Gewinnspiel auf alle Besucherinnen und Besucher. In einer transparenten Vitrine heißt es: „Wie viele Spargelstangen befinden sich im Würfel?“ Wer richtig schätzt oder besonders nah dranliegt, kann attraktive Gewinne rund um das Thema Spargel mit nach Hause nehmen.

Spargel mit Eventcharakter

An den beiden Eventtagen am 12. und 13. Juni von 12:00 bis 18:00 Uhr wird es zusätzlich kulinarisch und kreativ. Dann verwandelt sich eine weitere Aktionsfläche in einen kleinen Spargelmarkt mit Genuss- und Mitmachstationen. Besucherinnen und Besucher können eine frisch zubereitete Spargelsuppe nach Rezept von Spitzenkoch Markus Herbicht probieren. Das Rezept gibt es selbstverständlich direkt zum Mitnehmen – damit der Spargelgenuss zu Hause weitergehen kann.

Für zusätzliche kreative Gemüse-Inspiration sorgt an den Eventtagen außerdem Dani Posern, bekannt als die „Einweck-Queen“ des MDR. Sie zeigt, dass Spargel nicht allein glänzen muss und präsentiert mit Radieschen einen frischen Begleiter der Saison. Dabei geht es bewusst um nachhaltigen und kreativen Umgang mit Lebensmitteln: Besucherinnen und Besucher können eingelegte beziehungsweise gepickelte Radieschen probieren und erleben, wie aus dem oft unterschätzten Grün der Radieschenpflanze ein aromatisches Pesto entsteht. Die passenden Rezepte gibt es direkt zum Mitnehmen – zum Nachmachen zu Hause und vielleicht als Inspiration, künftig auch vermeintliche Küchenreste mit neuen Augen zu sehen.

Wer selbst aktiv werden möchte, kann Geschirrtücher – passend als praktische Möglichkeit zur Spargelaufbewahrung – oder Jutebeutel kreativ gestalten. Außerdem wartet eine kleine Herausforderung auf alle Gäste: Bei der Spargel-Schäl-Challenge treten Besucherinnen und Besucher gegeneinander und gegen die Zeit an. Wer besonders geschickt ist, gewinnt nicht nur Ruhm und Ehre, sondern darf den geschälten Spargel direkt mit nach Hause nehmen.

So entsteht mitten im Forum Steglitz ein Ort, an dem Wissen, Genuss und Mitmachen zusammenkommen – und an dem aus einer Spargelstange plötzlich eine ganze Frühlingswelt wird.

Über das Forum Steglitz

Das Forum Steglitz ist bekannt als das traditionsreichste Einkaufszentrum im Berliner Süden. Mit dem Bornmarkt, dem ersten in eine Handelsimmobilie integrierten Frischemarkt, wurde das Forum Steglitz für alle Westberliner zu einem regelmäßigen Anlaufpunkt. Seit über 50 Jahren bietet es alles für den täglichen Bedarf und für entspannte Shoppingbummel.

Durch die Neupositionierung entwickelte sich das Forum Steglitz in eine Mixed-Use-Immobilie. Neben einem starken Fokus auf Nahversorgung bietet es seit 2020 auch neue Büroflächen sowie moderne Fitnessflächen. Dadurch dient es als idealer Anlaufpunkt für den täglichen Bedarf des Stadtteils Steglitz. Seit 2024 wird das Forum Steglitz von Jagdfeld Real Estate betrieben, die in Berlin unter anderem auch das Forum Köpenick und das Rathaus Center Pankow betreuen.

Seine zentrale Lage an einer der meistfrequentierten Einkaufsstraßen der Stadt, der Schloßstraße, und seine optimale Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen das Forum Steglitz zu einer beliebten Anlaufstelle für Jung und Alt. Zudem gibt es eine Vielzahl von Parkplätzen im eigenen Parkhaus und ein reichhaltiges Gastronomieangebot in der direkten Umgebung.

Für mehr Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage unter www.forum-steglitz.de

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