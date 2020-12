Galerie Zimmermann & Heitmann liefert Kunstwerke vor Weihnachten

Region Dortmund Düsseldorf

Trotz des Lockdowns ist die Galerie Zimmermann & Heitmann auch weiter für ihre Kunden da.

Interessenten haben die Möglichkeit die Bilder online zu betrachten, um dann durch “Click & Collect” die Ware mit kontaktloser Übergabe abzuholen – Bei dieser Variante wäre eine Zahlung via Kreditkarte oder Paypal vorab ideal). Zur Auswahl stehen namhafte Künstler wie Udo Lindenberg, James Rizzi, Mel Ramos, Volker Kühn, Ottmar Hörl, David Gerstein und Jörg Döring.

Eine weitere Möglichkeit ist die Zustellung durch die Fahrer der Galerie, so dass jedes Kunstwerk in der Region Dortmund / Düsseldorf noch vor Weihnachten ankommt. Durch das strenge Hygienekonzept der Galerie Zimmermann & Heitmann wird das Risiko einer Infektion minimiert.

Die Arbeiten können einfach im Online-Shop unter https://www.zimmermann-heitmann.de bestellt werden. Bei einem knappen Lieferfenster vor Weihnachten werden die Bilder per Express-Lieferung ohne zusätzliche Kosten versendet.

Die Einrahmungsfachwerkstatt für Bilder ist noch bis zum 23.12.2020 im Dienst, um so auch knappe Kundenwünsche zuverlässig vor Weihnachten zu erfüllen. Der letzte Termin um eine Einrahmung in Dortmund vor dem Fest zu beauftragen ist der 22.12.2020 – für die bis dahin angelieferten Werke so können fertige Einrahmungen pünktlich zu Weihnachten garantiert werden.

“Wir sind gut auf den 2. Lockdown vorbereitet. Es ist uns enorm wichtig, dass wir unsere Kunden aus unseren Galerien heraus während des Lockdowns optimal bedienen. Hierbei achten wir intensiv auf ihre die Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter”, sagt Tobias Heitmann, Inhaber der Galerie Zimmermann & Heitmann in Dortmund abschließend.

Ab dem 02.01.2021 ist die Galerie auch während des Lockdowns online sowie per Telefon erreichbar und erfüllt auch im kommenden Jahr zuverlässig die Wünsche Ihrer Kunden.

Die Galerie Zimmermann & Heitmann betreibt den Kunsthandel seit 1879 im Zentrum von Dortmund und wird in der 4. Generation geführt!

Es werden Künstler wie Udo Lindenberg, James Rizzi, Charles Fazzino, Klaus Fußmann, Janosch, Volker Kühn und David Gerstein gezeigt.

Galerie Zimmermann & Heitmann betreibt den Kunsthandel seit 1879 im Zentrum von Dortmund und wird in der 3. Generation geführt.

Hochwertige Bildereinrahmungen werden in Dortmund in der eigenen Fachwerkstatt durchgeführt.

Mehr unter http://www.zimmermann-heitmann.de

Kontakt

Zimmermann & Heitmann GmbH

Tobias Heitmann

Wißstraße 18a

44137 Dortmund

0231.572133

info@zimmermann-heitmann.de

http://www.zimmermann-heitmann.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.