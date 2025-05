Gaertringen: E-Bikes und mehr – so wird Mobilitaet wirklich inklusiv

Auf ca. 3.700 m² Gesamtfläche bietet die e-Bike Welt Gärtringen ein einzigartiges Angebot rund um E-Bikes, E-Lastenräder und vor allem E-Dreiräder. Individuelle Beratung, umfassender Rundum-Service in der hauseigenen E-Bike-Werkstatt und gelebte Inklusion zeichnen den Betreiber, das Inklusionsunternehmen Femos gGmbH, aus.

E-Bike-Kompetenz, gelebte Inklusion und Beratung auf Augenhöhe

Wer heute auf der Suche nach einem E-Bike ist, möchte mehr als nur ein Rad mit Motor. Es geht um maßgeschneiderte Lösungen für den Alltag, um Komfort, Qualität – und darum, sich wirklich gut beraten zu fühlen. In der e-Bike Welt Gärtringen wird dieser Anspruch Tag für Tag gelebt.

Als eine der größten E-Bike-Ausstellungen der Region bietet die e-Bike Welt Gärtringen eine beeindruckende Auswahl an rund 400 E-Bikes, E-Lastenrädern und E-Dreirädern – markenübergreifend, hochwertig und bereit zur Probefahrt. Ergänzt wird das Angebot durch umfangreiches Zubehör sowie flexible Leasing- und Finanzierungsmöglichkeiten.

Individuelle Beratung statt schneller Abschlüsse

Wer die e-Bike Welt in Gärtringen betritt, erlebt keine Beratung von der Stange. Das Expertenteam nimmt sich Zeit für eine persönliche, auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Beratung – ganz gleich, ob es um sportliche Ambitionen, den täglichen Arbeitsweg, Familienmobilität oder altersgerechtes Fahren geht.

„Unser Anspruch ist es, für jeden Menschen das passende Rad zu finden – unabhängig von Alter, Fitness oder Lebenslage“, sagt Max Hertel., Leiter des Mobilitätszentrums. „Wir hören zu, stellen gezielte Fragen und lassen unsere Kundinnen und Kunden ausgiebig Probe fahren. Erst wenn alles passt, sind wir zufrieden.“

Ergonomie und Fahrkomfort haben in der e-Bike Welt Gärtringen einen hohen Stellenwert. Deshalb bietet sie spezielle Workshops an, in denen Kunden wertvolle Tipps zur ergonomischen Anpassung ihres E-Bikes für mehr Fahrgenuss und Komfort erhalten.

Alles unter einem Dach – Werkstatt inklusive

Ein weiteres Highlight ist die hauseigene E-Bike-Werkstatt in Gärtringen mit 14 voll ausgestatteten Arbeitsplätzen. Hier werden Wartung, Inspektionen, Software-Updates und Reparaturen für alle gängigen Marken und Modelle durchgeführt.

Der Vorteil: Alles geschieht vor Ort, ohne lange Wartezeiten – direkt von geschultem Fachpersonal, das auch bei individuellen Umbauten oder technischen Fragen kompetent unterstützt.

Dreiräder als Teil eines ganzheitlichen Angebots

E-Dreiräder für Erwachsene sind ein bedeutender Teil des vielfältigen Sortiments – besonders für Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder erhöhtem Sicherheitsbedürfnis. Im speziell eingerichteten Dreirad-Zentrum in Gärtringen beraten geschulte Fachkräfte individuell und zeigen, wie auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen selbstständig und sicher unterwegs sein können.

Gleichzeitig bleibt das Angebot breit: Ob sportliche E-Mountainbikes, Cityflitzer, Tourenräder oder Familien-Lastenräder – hier wird niemand auf ein Produktsegment reduziert. Vielmehr steht der Mensch mit seinen persönlichen Bedürfnissen im Mittelpunkt

Soziale Verantwortung, die mitfährt

Die e-Bike Welt Gärtringen verbindet hochwertige Mobilitätslösungen mit gelebter sozialer Verantwortung – ein Ansatz, den das Inklusionsunternehmen FemosgGmbH seit über 35 Jahren konsequent in all seinen Geschäftsfeldern verfolgt. Auch im jüngsten Bereich, der e-Bike Welt, steht der inklusive Gedanke im Zentrum: Menschen mit und ohne Behinderung arbeiten hier unter realen wirtschaftlichen Bedingungen gemeinsam – sei es im Verkauf, in der Beratung oder in der Werkstatt.

So auch Viola Blöchle, die trotz einer Seheinschränkung von 70 % als Fahrradmonteurin im Team mitarbeitet. Mit Hilfe spezieller Hilfsmittel, wie einem farblich abgesetzten Teppich zur besseren Sichtbarkeit der Montageständer, kann sie ihre Aufgaben präzise und eigenständig erfüllen. Ihr Engagement und ihre Fachkompetenz beweisen: Inklusion ist nicht nur möglich, sondern bereichert das gesamte Team. Diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe fördert ein Betriebsklima, das von Authentizität und Teamgeist geprägt ist und spiegelt sich in der hohen Servicequalität wider, die die e-Bike Welt ihren Kunden bietet.

Weitere Informationen: https://emotion-technologies.de/gaertringen/

Campus Mensch

Campus Mensch ist eine ideelle Gemeinschaft sozialer Unternehmen in der Region Stuttgart, bestehend aus den drei gemeinnützigen Unternehmen GWW – Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH, Femos gGmbH 1a Zugang Beratungsgesellschaft mbH und der Stiftung Zenit – Zentrum für Eingliederung, Nachteilsausgleich, Integration und Teilhabe.

Sie wollen in gemeinsamer sozialer Verantwortung Menschen mit Nachteilen in den Landkreisen Böblingen und Calw die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch u.a. Arbeitsplätze, Wohnmöglichkeiten, Abbau von Barrieren sowie Inklusion durch Teilhabe an Projekten ermöglichen. Diese Angebote werden ständig weiterentwickelt und den Bedürfnissen der betroffenen Menschen angepasst.

https://www.campus-mensch.org

Firmenkontakt

Campus Mensch

Thomas Listl

Robert-Bosch-Str. 15

71116 Gärtringen

07034 – 27041130

07034 – 27041103



https://www.campus-mensch.org

Pressekontakt

APROS Consulting & Services GmbH

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen

07121-9809911



https://APROS-Consulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.