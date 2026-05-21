Gärtner finden 2026: Plattform ohne Provision wächst

Über 5.000 Anbieter aus Garten- und Landschaftsbau – Vermittlung über Dienstleistungen24.de bleibt provisionsfrei und ohne Vermittlungsgebühr.

Mit Beginn der Gartensaison 2026 verzeichnet die deutsche Vermittlungsplattform Dienstleistungen24.de einen deutlichen Anstieg an Anfragen für Garten- und Landschaftsbauleistungen. Privatkunden können auf der Plattform kostenlos und ohne Registrierung Aufträge einstellen und erhalten unverbindliche Angebote regionaler Anbieter – ohne Provision und ohne Vermittlungsgebühr.

Welche Gartenarbeiten werden 2026 am häufigsten nachgefragt?

Im Frühjahr und Frühsommer dominieren auf Dienstleistungen24.de Anfragen aus folgenden Bereichen:

– Gartenpflege und Rasenmäh-Service

– Gartengestaltung und Bepflanzung

– Pflasterarbeiten und Terrassenbau

– Baumschnitt und Baumfällarbeiten

– Heckenpflege und Heckenschnitt

– Bewässerungssysteme und Gartenteichbau

– Landschaftsbau und Außenanlagen

Was unterscheidet Dienstleistungen24.de von anderen Plattformen?

Im Unterschied zu klassischen Vermittlungsportalen wie MyHammer, Check24 Profis oder Blauarbeit erhebt Dienstleistungen24.de weder eine Vermittlungsgebühr für Kunden noch eine Provision auf den Auftragswert. Auch Lead-Gebühren für Dienstleister entfallen vollständig. Finanziert wird die Plattform ausschließlich über optionale Pro-Mitgliedschaften für Anbieter, die ihre Sichtbarkeit erweitern möchten.

„Wer einen Gärtner sucht, sollte nicht zusätzlich 20 oder 30 Prozent Vermittlungsprovision zahlen – und der Landschaftsbauer sollte nicht für jeden Lead extra blechen“, erklärt Jim Eichholz, Inhaber von Dienstleistungen24.de.

Wie funktioniert die Auftragsvergabe an einen Gärtner über Dienstleistungen24.de?

1. Kunden beschreiben ihr Gartenprojekt kostenlos und ohne Registrierung auf der Plattform.

2. Passende Gärtner und Landschaftsbauer aus der Region erhalten die Anfrage und senden unverbindliche Angebote.

3. Kunde und Anbieter klären Termin, Umfang und Preis direkt – ohne Zwischenhändler.

Für Garten- und Landschaftsbauer ohne Profil: Die kostenlose Anmeldung als Anbieter ist unter Gärtner und Landschaftsbauer in der Region finden möglich. Bereits über 5.000 Dienstleister aus allen Servicebranchen sind deutschlandweit registriert.

Dienstleistungen24.de ist eine deutsche Online-Plattform und ein Branchenverzeichnis, das Privatkunden und Unternehmen mit qualifizierten Dienstleistern in ihrer Region vernetzt – ohne Vermittlungsgebühren, ohne Provision und ohne versteckte Kosten. Aktuell sind über 5.000 Anbieter aus Handwerk, Bau, Reinigung, Umzug, Transport, Logistik, Gartenbau, IT und Beratung gelistet. Kunden können Aufträge kostenlos und ohne Registrierung einstellen; Dienstleister legen ihr Firmenprofil ebenfalls kostenfrei an. Finanziert wird die Plattform ausschließlich über optionale Pro-Mitgliedschaften.

Kontakt:

Dienstleistungen24, Inhaber Jim Eichholz

Telefon: 030 555 233 75

E-Mail: info@dienstleistungen24.de

Web: https://dienstleistungen24.de

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Dienstleistungen24 Inh. Jim Eichholz

Jim Eichholz

Ramlerstrasse 2

13355 Berlin

030 555 233 75



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