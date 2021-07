Gänsehaut-Feeling bei der Re-Start-MICE Networking Lounge in den Design Offices München Macherei – Wiederholung am 16. September 2001 in Frankfurt

“Das Konzept ist perfekt aufgegangen!” waren sich die Besucher und Aussteller nach der 1. MICE Networking Lounge in den Design Offices München Macherei am 15. Juli 2021 einig. Live sprechen, Geschäfte anbahnen und das im kleinen Rahmen.

Der Abstand war eigentlich nur physisch sichtbar, denn die Atmosphäre war sehr herzlich und vertraut. Anbieter der MICE-Branche und Planer von Events waren dankbar, dass ILLERHAUS Marketing eine Live-Plattform für Austausch angeboten hatte.

O-Töne der Besucher und Anbieter

Hören wir am besten, was die Eventplaner und Anbieter selbst sagen. “Nach so langer Zeit mal wieder raus zu kommen, sich mit Kolleginnen und Kollegen und Partnern zu unterhalten und auszutauschen, das war einfach wunderbar”, schwärmte Regina Schädle von Eventkultur. “Ein Kompliment an die Organisation und die Umsetzung. Die Veranstaltung war rundum gelungen!”, so Katharina Dester von epay. “Es war inspirierend und wirklich genial so viele motivierte Personen auf einem Haufen zu sehen!”, so Mario Nachbaur vom FIRMAMENT, der trotz kurz bevorstehender Eröffnung die Chance nutze, sich beim ILLERHAUS Networking zu präsentieren.

Positive Energie – Aufbruchsstimmung – Kraftschub

Auch das 4-köpfige ILLERHAUS Team war begeistert von so vielen positiven Menschen, die allesamt zum Gelingen des “Re-Starts” beigetragen haben. Der Abend in den Design Offices München hat durch die positive Energie und Aufbruchsstimmung eine besondere Wirkung erzeugt, die viele als Kraftschub für die kommenden Wochen mitnehmen konnten.

Fam Trip StarnbergAmmersee

Im Anschluss an die MICE Networking Lounge fand der Fam Trip StarnbergAmmersee statt. Innerhalb von 24 Stunden war der Fam Trip ausgebucht, was alle Organisatoren riesig freute. Die Teilnehmerin Renate Schober fasst wie folgt zusammen: “Dieser Reichtum an wirklich spannenden Informationen, an großartigen Locations und Hotels, der perfekte Zeitplan, die großzügige Gastfreundschaft, die sehr angenehme Unterkunft, der unkomplizierte Shuttle (…) Man kann es nicht besser machen!”.

Networking Lounge Frankfurt 16.September 2021

Weiter geht´s mit dem gleichen Konzept an anderem Ort. Analog zur Networking Lounge München findet am 16. September 2021 die Networking Lounge Frankfurt statt. Auch hier bieten die Design Offices die Location, in Frankfurt am Wiesenhüttenplatz. Im Herzen der Stadt wird hier modernes Arbeiten großgeschrieben. Das Erfolgs-Konzept von München wird nahezu identisch wiederholt.

MICE Branchentreff Salzburg “beim Peter”

Auch im Oktober bietet ILLERHAUS eine MICE-Plattform, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Am 21. Oktober findet der MICE Branchentreff im “St. Peter Stiftskulinarium” mitten in Salzburg statt. Auf dem Programm steht fokussiertes und persönliches Networking, zugeschnitten auf die derzeitigen Herausforderungen.

Wer Zeit und Interesse hat, kann sich im Anschluss auf eine Site Inspection Tour durch Salzburg begeben. Die Stadt hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der führenden Kongress- und Messe Hotspots Österreichs entwickelt und verbindet Tradition mit visionärem Zeitgeist.

Kommende ILLERHAUS Events 2021 zusammengefasst

Networking Lounge Frankfurt am 16. September 2021

MICE Branchentreff Salzburg “beim Peter” am 21. Oktober 2021

MICE Networking Lounge in den Design Offices Frankfurt Wiesenhüttenplatz

Der MICE- Branchentreff ist Ihre persönliche Netzwerkplattform für Meetings – Incentives – Conventions – Events!

Wir setzen auf intensiven Dialog mit neuartigen Locations in angenehmer Atmosphäre!

Illerhaus setzt seinen Focus gezielt auf außergewöhnliche Locations, persönlichen Kontakt und aktiven Austausch! Wir chartern Galerie-Schiffe, wie beispielsweise die MS Starnberg oder die Kristallkönigin-exclusively made with Swarowski Elements, und organisieren Ihnen exquisite Locations in den Bergen.

Unser breites Netzwerk von langjährigen und persönlichen Kontakten zur MICE Branche, bieten Planern von Veranstaltungen sowie Betreibern von Locations aller Art, eine optimale Basis.

Firmenkontakt

ILLERHAUS Marketing

Susanne Illerhaus

Enzianstr. 4a

82319 Starnberg

08151 7397-000

kontakt@illerhaus-marketing.com

http://www.illerhaus-marketing.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.