Gaensefurther startet neue Produktrange

Hecklingen, 2. März 2026 – Gaensefurther bringt jetzt zwei neue Getränkehighlights in den Handel: die Gaensefurther Landlimonaden Naturtrübe Zitrone und Orange. Die beiden Erfrischungsgetränke sind der perfekte Durstlöscher aus natürlichem Gaensefurther Mineralwasser und bestem Fruchtsaft sowie leichter Kohlensäure. Zugleich geht Gaensefurther einen weiteren wichtigen Schritt beim neuen Markenauftritt und Design-Relaunch. Nach dem Mineralwasser wird als nächstes das gesamte Sortiment der Erfrischungsgetränke im neuen Design auf den Markt kommen. Parallel dazu wird die erfolgreiche Markenkampagne fortgesetzt; die Neuprodukte werden von aufmerksamkeitsstarken Aktionen im Handel der Region begleitet.

Kennzeichen von Gaensefuther Landlimonade Naturtrübe Zitrone und Gaensefuther Landlimonade Naturtrübe Orange sind neben bestem Mineralwasser ausgewählte Säfte, die für einen fruchtigen Geschmack sorgen. Die Landlimonaden löschen den Durst mit etwas Kohlensäure, prickeln aber nicht so stark wie die üblichen klassischen Limonaden. Angeboten werden sie im modernen und hochwertigen 0,75 Liter Glas-Mehrweggebinde, das Gaensefurther seit dem vergangenen Jahr bereits erfolgreich für seine Mineralwasserprodukte im Handel anbietet.

Das Gesamtpaket überzeugt auch die Menschen in Sachsen-Anhalt wie Saskia Huneke, Marketingleiterin von Gaensefurther, ausführt: „Wir erweitern unser Portfolio mit der neuen Landlimonaden-Range um zugkräftige Neuprodukte. Das zeigen schon die vielen begeisterten Reaktionen der befragten Personen im Rahmen einer Studie, zu der auch eine Blindverkostung gehörte. Wir sind sicher: Die leckeren Limonaden in hochwertiger, moderner Aufmachung verbunden mit einer bodenständigen und fairen Positionierung als „Gutes vom Land“ werden in der Region viele Fans finden.“

Unterstützt wird die Markteinführung der neuen Limonaden und der Start der neuen Designs bei den weiteren Erfrischungsgetränken mit der Fortsetzung der erfolgreichen Gaensefurther Markenkampage. Saskia Huneke dazu: „Ab April startet die nächste Stufe unserer reichweitenstarken 360 Grad-Kampagne zum Gaensefurther Mineralwasser. Dafür kommen Großflächenplakate, Ganzsäulen, Funkspots und Digitale Medien zum Einsatz. Außerdem werden ab Mai am Point of Sale attraktive Aktionen und auffällige Displays unsere neuen Landlimonaden in den Fokus rücken.“

Zum Hintergrund: Der neue Gaensefuther Markenauftritt und Design-Relaunch

Seit 2023 präsentiert der führende Mineralbrunnen Sachsen-Anhalts seine Getränke unter dem Claim „Es liegt in unserer Natur. Gaensefurther Mineralwasser“. Seit 2025 folgt das Produktdesign dem gleichen Pfad: Konkret setzt Gaensefurther seitdem beim Mineralwassersortiment auf moderne, hochwertige Glasgebinde und versieht zudem alle Getränke mit einem komplett neuen Etikettendesign. Die neue Glasmehrwegflasche vereint ein schlankes, hochwertiges Design mit dem vertrauten Perlendekor und kommt mit den Neuprodukten nun auch bei Limonaden von Gaensefurther zum Einsatz. Die Glasmehrwegflasche ist eine Poolflasche zu 0,75 Liter (N2) der Genossenschaft Deutscher Brunnen (GDB) mit einer hohen Umlaufquote und entsprechend guter Nachhaltigkeitsbilanz. Das gilt erst recht bei einem regionalen Mineralbrunnen mit kurzen Wegen wie Gaensefurther. Das neue Etikettendesign wird in Zukunft auch bei den Erfrischungsgetränken im PET-Sortiment zu sehen sein.

Über Gaensefurther:

Schon seit 1876 sprudelt in Gaensefurth ein ganz besonderes Mineralwasser: rein und optimal mineralisiert. Abgefüllt auf der Gemarkung der Familie von Trotha galt das Mineralwasser schon den Zeitgenossen als Jungbrunnen und wurde vor dem ersten Weltkrieg sogar am englischen Hof getrunken. Heute ist der Gaensefurther Schlossbrunnen Marktführer in Sachsen-Anhalt und steht nicht nur für beste Mineralwasserqualität, sondern auch für eine besonders umweltschonende und energieeffiziente Produktion aus der Region für die Region. Seit 2021 ist Gaensefurther Teil der HassiaGruppe, dem stärksten deutschen Markenanbieter für alkoholfreie Getränke. Erhältlich sind die beliebten Getränke mit der Gans im Handel und in der Gastronomie Sachsen-Anhalts sowie angrenzender Regionen.

