G999, GStelecom und Josip Heit erklären Wissenswertes zum Thema Blockchain

Josip Heit, ausgewiesener Wirtschaftsmanager und Blockchain-Pionier sowie Vorstandsvorsitzender der GSB Konzerngruppe erklärt Wissenswertes über die Blockchain, GSTelecom und G999 Blockchain Technologie.

“Viele in der G999-Community, welche schon einiges über das Thema Blockchain gehört haben, verbinden Blockchain mit dem Bitcoin, aber dies ist falsch, weshalb ich an dieser Stelle einmal die wichtigsten 10 Irrtümer aufklären möchte”, sagte Josip Heit vor dem vergangenen Osterwochenende zu Journalisten, am Gründonnerstag auf dem Flughafen von Düsseldorf, direkt vor seinem Abflug, in Zeiten des aktuellen Coronavirus-Lockdown zu den technischen Neuigkeiten der GStelecom App, einer Blockchain-gesichert und betriebenen Plattform, welche es allen Nutzern ermöglicht, Voice-Chats, Nachrichten und Bilder zu senden und zu empfangen, alles verschlüsselt über die Blockchain.

Eine Blockchain ist eine kontinuierlich erweiterbare Liste von Datensätzen, auch “Blöcke” genannt, welche mittels kryptografischer Verfahren miteinander verkettet sind.

Jeder einzelne Block enthält dabei typischerweise einen kryptografisch sicheren Hash (Streuwert) des vorhergehenden Blocks, einen Zeitstempel und Transaktionsdaten, wodurch Betrug und Manipulation unmöglich wird und den Nutzern absolute Sicherheit zusichert.

“Die Blockchain ist dabei, die Welt zu verändern, in demselben Augenblick in welchem wir darüber sprechen”, betont Heit und führte aus: “Gepriesen als die “fünfte Evolution” des Computings, sind Blockchains in ihrer grundlegendsten Form, die genaueste Datenbank, welche man sich vorstellen kann.”

Heit führte hierzu fort: “Es wird angenommen, dass sie einen 10-mal höheren Wert hat als das Internet und es ist nicht so schwer das Thema Blockchain zu verstehen. Ein Benutzer fordert eine Transaktion an, die an ein Netzwerk übertragen wird. Die Anfrage wird validiert. Wenn sie erfolgreich ist, wird sie zum aktuellen Block von Transaktionen hinzugefügt, welche mit älteren Transaktionen verkettet und schließlich bestätigt wird. Die Aufzeichnung der Transaktionen vom ersten Tag an wird akribisch aufbewahrt. Wenn die Transaktion nicht gültig ist, wird sie abgelehnt.”

Ich erkläre hier einmal Wissenswertes, sagte Heit und legte los:

1) “Blockchain ist der beste Buchhalter, welcher je erschaffen wurde: Wenn man bedenkt, was Blockchain wirklich ist – eine Datenstruktur, die es ermöglicht, ein digitales Datenbuch zu erstellen, das man mit einem Netzwerk unabhängiger Parteien teilen kann, kann man das Konzept des zuverlässigsten und effizientesten Buchhalters voll und ganz nachvollziehen. Nichts kann in der Übersetzung verloren gehen oder falsch interpretiert werden. Wie wir den Prozess in unserer Einführung beschrieben haben, wird die Anfrage abgelehnt, wenn etwas in den Transaktionsanforderungen nicht stimmt. Also muss alles, was eingegeben wird, zu einhundert Prozent (100%) korrekt sein.

Das Schöne an Blockchain ist, dass alles zu einhundert Prozent transparent ist und eine papierlose Umgebung geschaffen wird, die Aufzeichnungen über alles speichert, von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten, Cashflow und Abstimmungen. Mit der Blockchain-Technologie kann man nicht mehr “die Bücher frisieren”.

2) Blockchain wird verwendet, um digitale Ausweise für Menschen zu erstellen: In vielen Ländern kann es eine Herausforderung sein, einen offiziellen Ausweis für sich selbst zu bekommen. Diejenigen, welche in ländlichen Gebieten leben, haben oft nicht die Mittel, um zu einem offiziellen ID-Registrierungsbüro zu gelangen. Viele sind zu arm, um sich einen zu leisten, während einige bei Naturkatastrophen verloren gehen.

Es gibt viele Gründe, die dazu führen, dass sich rund 1,1 Milliarden Menschen nicht ausweisen können. Trotzdem haben über 60 % dieser Menschen ein mobiles Gerät und Zugang zu irgendeiner Form von Internet. Digitale IDs werden zweifelsohne von Vorteil sein und die Menschen online schützen, aber sie sind eine Option für viele, die nicht beweisen können, wer sie sind, weil sie sich nicht richtig ausweisen können. Wenn sie endlich eine offizielle digitale Identität haben, können sie ein Bankkonto eröffnen oder Eigentümer einer Immobilie werden. Ohne eine ID sind Sie keine offizielle Person und Blockchain kann das ändern.

3) Luxusmarken lieben Blockchain: Blockchain wird die Art und Weise verändern, wie Luxusmarken Geschäfte machen. Für den Anfang würden Sie in der Lage sein, eine digitale Identität für Ihre Wertgegenstände zu erstellen und zu beweisen, dass Sie der rechtmäßige Besitzer der Gegenstände sind. Die Blockchain wird auch dazu beitragen, die boomende Fälschungsindustrie einzudämmen und die Zahlungsrisiken im Internet zu reduzieren.

Moet Hennessy Louis Vuitton, oder LVMH, entwickelte ein Projekt namens AURA. Dieses nutzt Blockchain, um sicherzustellen, dass Mode- und Luxusgüter authentifiziert sind. Damit wären sie der erste Luxusgüterkonzern, der die Technologie zur Bekämpfung von Fälschungen einsetzt. Mit diesem Service können Kunden die Geschichte des Produkts nachverfolgen, von wo und wie die Rohstoffe bezogen wurden, bis hin zum Verkauf.

Das gleiche Prinzip gilt für De Beers, das weltweit führende Diamantenunternehmen, das die Blockchain-Technologie zur Authentifizierung von Diamanten einsetzt. Kunden können auch den Weg des Diamanten von der Mine bis zum Kauf verfolgen und so sicherstellen, dass beim Kauf ihres Ewigkeitsdiamanten alles mit rechten Dingen zugeht.

4) Blockchain ist die Zukunft der Wertaufbewahrung: Kryptowährungen werden durch Blockchain angetrieben und lösen sich von der Notwendigkeit, von Banken abhängig zu sein, und vom Einfluss der Regierungen. In ihrer Grundform gibt sie Ihnen mehr Kontrolle über Ihr eigenes Geld.

Wie Forbes schreibt, ist Blockchain eine “einzelne Version der Wahrheit, aber kein einzelner Fehlerpunkt. Ändern Sie einen Block und Sie müssten jeden nachfolgenden Block ändern, bevor neue Blöcke abgebaut werden können.” Wenn also irgendetwas gespeichert wird, das auch nur den kleinsten Fehler enthält, wird es von der Blockchain aufgegriffen und nicht akzeptiert, was keinen Raum für Fehler oder betrügerisches Verhalten lässt und die Speicherung von Werten auf der Blockchain zur Zukunft macht.

5) Weniger als ein Prozent (1%) der Bevölkerung nutzt derzeit Blockchain: Lassen Sie sich von dieser Zahl nicht täuschen, denn sie wird in die Höhe schnellen, wenn sie zum Mainstream wird und in Technologien einfließt, bei denen man nicht einmal merkt, dass es sich um Blockchain handelt.

Im medizinischen Bereich wird Blockchain die Art und Weise, wie wir zum Arzt gehen, verändern, da eine Aufzeichnung jedes einzelnen Besuchs, jeder Medikation und jeder Diagnose für jeden Arzt mit einem Klick verfügbar ist. Blockchain wird den Mittelsmann ausschalten und uns unnötige Kosten ersparen. Sie wird helfen, unsere Wertsachen sicher aufzubewahren, Möglichkeiten für jeden zu schaffen, in Eigentum zu investieren, identifiziert zu werden, die Cybersicherheit zu verbessern, geistiges Urheberrecht zu schützen.

6) Mit Blockchain kann sich Korruption nirgendwo mehr verstecken: Es gibt nur sehr wenige Regierungen, in denen es keine Korruption gibt, aber mit Blockchain – wird das der Vergangenheit angehören. Aufgrund der Transparenz werden Regierungen nicht mehr in der Lage sein, Gelder zu schleusen.

Genau diese Transparenz ist eines der größten Versprechen, das die Blockchain-Technologie ihren Kunden gibt. Blockchain kann ein vollständig auditierbares und legitimes Hauptbuch der Transaktionen bereitstellen. Die Art und Weise, wie Blockchain die Informationen speichert, ist fälschungssicher. Wenn eine Information nicht stimmt, wird sie von der Technologie nicht akzeptiert. Es ist viel schwieriger, Dinge mit Blockchain zu verstecken.

Jede getätigte Transaktion ist unwiderruflich, und die Transaktion hat eine genaue Historie, wer und wann sie durchgeführt wurde. Verbraucher können potenziell alles über die gesamte Lieferkette verfolgen, von Banktransaktionen über Spenden für wohltätige Zwecke bis hin zur Rückverfolgung, woher Ihr Essen kommt! Wenn es um Regierungen geht, wird die Verwendung der Blockchain-Technologie die Regierung für ihre Ausgaben rechenschaftspflichtig machen – und keinen Raum für Zweifel, Unklarheiten oder Bedenken darüber lassen, wofür die Mittel verwendet werden.

7) Blockchain wird die Revolution des Internets der Dinge erleichtern: Das Internet der Dinge, oder IoT, bezieht sich auf jedes einzelne Gerät weltweit, das mit dem Internet verbunden ist oder fortschrittliche Technologie verwendet, und es gibt Milliarden davon! Es sind nicht nur Handys und Computer, sondern Dinge, die so klein wie eine Pille oder so groß wie ein Flugzeug sind. Sie alle sind Teil des IoT.

Das IoT ist also – per Definition – dezentralisiert und damit wird Blockchain zu einem Online-Ledger dafür, wo sich die Technologie befindet, wie sie miteinander kommuniziert und wie sie gehandhabt wird. Blockchain und IoT werden die Art und Weise verändern, wie alles Digitale funktioniert, von intelligenten Gebäuden bis zur Energiewirtschaft, von der Fertigung bis zur Sicherheit und alles dazwischen.

8) Blockchain könnte Wahlbetrug zu einem Ding der Vergangenheit machen: Wenn die Wahlauszählung in den USA etwas hergibt, dann hoffen wir, dass Blockchain eher früher als später eingesetzt wird. Vorwürfe des Wahlbetrugs und der Falschauszählung machen wie zuletzt geschehen, immer noch die Runde, und als Nachzählungen durchgeführt wurden, änderten sich die Ergebnisse zwar, aber nicht zugunsten des scheidenden Präsidenten, der die Behauptungen aufgestellt hatte. Trump wurde mit den Worten zitiert: “Es ist statistisch unmöglich, dass ich verloren habe. Blockchain würde das ändern.

Mit der Blockchain-Technologie gibt es wenig Raum für Fehler, und Wahlen könnten mit Legitimität und Wahrhaftigkeit durchgeführt werden. Die Wähler könnten von ihren elektronischen Geräten aus abstimmen, mit verifizierten Anmeldedaten, bei Bedarf mit zusätzlichen Authentifizierungsfaktoren wie Fingerabdrücken oder Augenerkennung

9) Geld auf dem Mars wird auf Blockchain statt Papier sein: Es wäre ein bisschen schwierig, Ihre Brieftasche zu greifen und ein paar Dollarscheine zu übergeben, wenn Sie auf dem Mars leben, also ist die Antwort darauf offensichtlich Blockchain.

Da der Mars so weit weg ist, besteht die Sorge, dass die Transaktionen zu lange dauern könnten, also könnte für den Mars ein sogenannter “Marscoin” geschaffen werden. Diese “Marscoin”-Transaktion könnte dann über die Blockchain abgewickelt werden.10) In einem Blockchain-Netzwerk treten die Teilnehmer anonym auf. Um eine Tätigkeit innerhalb der Blockchain auszuführen, wird ein öffentlicher Schlüssel, nämlich die Public Key, verwendet. Dieser fungiert als Adresse, und ermöglicht es, etwas zu erhalten. Durch die Verwendung der Public Key ist es nicht möglich, die Tätigkeiten auf den jeweiligen Nutzer zurückzuverfolgen. Die Identität ist also anonym, und das, obwohl jeder neue Block auf den vorhergehenden Block Bezug nimmt und jeder Beteiligte über jede Tätigkeit auf dem Laufenden ist und eine Blockchain somit eine gewisse Transparenz aufweist.

Vor dem Hintergrund all dieser wissenswerten Dinge, wird die GSB Gold Standard Corporate, sich in seinen Techniklaboren anstrengen weitere technische Neuigkeiten zu erfinden, zu verbessern und die vorhandenen Projekte auszubauen. Denn nur eine starke Community im Zusammenschluss mit einem innovativen Partner garantieren auf Dauer den Erfolg.

Seit 2011 agiert die GSB Gold Standard Corporate als weltweite Holdinggesellschaft mit Fokus auf einzigartige/reine Mineralien, Metalle und Entwicklungen von Blockchain Technologien.

Die GSB mit Sitz in Hamburg ist einer der Weltmarktführer in den Bereichen Bergbau, Raffinerie und weltweiter Handel mit Eigen- und Fremdressourcen.

Mit dem ersten Schritt der industriellen Entwicklung, über die Herstellung bis hin zum Handel, stellt die GSB-Konzerngruppe den Schutz der Umwelt an die Spitze ihrer Agenda. Das gesamte Unternehmen agiert als ein in sich geschlossenes Ökosystem – von der Basis bis zur Endnutzung.

Mit unserem weltweit vernetzten Vertriebssystem für Industriemineralien und -metalle in über 120 Ländern garantieren wir jederzeit eine Versorgung in höchster Qualität. Die Rohstoffe werden in unseren eigenen Werken und LBMA-Raffinerien zu höchster Qualität veredelt.

