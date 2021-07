G999: GSB Gruppe und Josip Heit entwickeln digitale Weltneuheit namens “Lydian World”

Am 25. und 26. Juni 2021 fanden im atemberaubenden “Burj Khalifa” von Dubai, welches mit 829,8 Metern das höchste Gebäude unseres Planeten ist, zwei Veranstaltungen der GSB Konzerngruppe statt, ein Event der Superlative mit dem Slogan: “One World, one CommUNITY”.

Während des Events wurde das einzigartige G999 Blockchain Technologie Ökosystem präsentiert, welches die GSB-Gruppe entwickelt hat.

Josip Heit, bekannt als ausgewiesenen Wirtschaftsmanager und Blockchain-Pionier sowie Vorstandsvorsitzenden der GSB Konzerngruppe, stellte tausenden Mitgliedern der GSpartner Familie die technologischen Entwicklungen der GSB vor.

YouTube = https://www.youtube.com/watch?v=QVnZLRgqUFM

Alexandru Cocindau, CTO (Chief Technology Officer) der GSB Konzerngruppe präsentierte zudem zwei Entwicklungen, wobei die Kombination aus GSlifestyle und eigenen entwickelten Signature-Karten eine perfekte Verbindung zwischen der virtuellen Lydian World und der realen Welt erschaffen!

Die “Signature Wallet” fungiert hierbei in der Größe einer Standard-Kreditkarte die mit einer mobilen Anwendung einhergeht, welche als Kommunikationskanal zwischen der Blockchain und der Karte selbst fungiert.

YouTube = https://www.youtube.com/watch?v=Q1dVS5wbjlU

Weltstars wie Deco, Kevin Kuranyi, Roberto Carlos und viele andere, waren als Anwesende des Events erstaunt, dass die GSB Konzerngruppe auf dem über viele Kilometer sichtbaren Burij Khalifa, Slogans wie: “Frieden, Technologie, Fortschritt, G999, Zukunft und Willkommen in der neuen G999 Ära”, erstrahlen ließ.

Die Krone des Events Lydian World – “One World, one CommUNITY”, bei welchem unter anderem die Finalistin des Eurovision Song Contest 2021, Stefania Liberakakis, genannt “Stefania”, mit ihrem Hit “Last Dance” zu auftrat, ist “Lydian World” auch “GSworld” genannt.

“Lydian World” ist als neue Ordnung eine perfekte virtuelle Welt, ähnlich einem Monopoly Spiel, an welchem Nutzer Positionen in virtuellen Ländern erwerben können, um teilnehmen zu dürfen. Viele Anwendungen des G999-Technologie-Ökosystems werden nach Aussage des Vorstandsvorsitzenden der GSB Konzerngruppe, Josip Heit, am Belohnungsprozess des Spiels teilnehmen. Um es einfach zu machen, wenn Sie der Präsident eines virtuellen Landes sind, wird jede einzelne Nutzung des virtuellen Landes an den Belohnungen teilnehmen.

Anschließend eröffnete die GSB Konzerngruppe das Hauptquartier für den Mittleren Osten auf der Sheikh al Zayed Road in Dubai, mit mehr als tausend Quadratmetern Fläche.Der Standort Dubai dient ausschließlich als Informationszentrum und wichtige Brücke zwischen Asien und Afrika für GSpartners, mit dem Schwerpunkt der Integration von Blockchain-Technologien.

In diesem Zusammenhang fügte der Vorstandsvorsitzende Josip Heit hinzu, dass in naher Zukunft weltweit weitere Standort folgen werden.

YouTube = https://www.youtube.com/watch?v=_whMZnPZ5PI

Erst vor Kurzem hatte die GSB Konzerngruppe zudem die strategische Übernahme von drei historischen Zeitungsmarken bekannt gegeben, um den Geschäftsbereich “GSmedia” zu stärken. Hierzu gehören die Zeitungen: Berliner Tageszeitung, Berliner Tageblatt und Deutsche Tageszeitung.

Die GSmedia-Entwicklung wird im November 2021 auf der EXPO in Dubai präsentiert. Die EXPO in Dubai ist als Weltausstellung über den Zeitraum von sechs Monaten eine die größten Ausstellungen weltweit, mit einer Erwartung von über 30 Millionen Gästen.

Der Vorstandsvorsitzende Josip Heit kündigte an, dass die GSB Gruppe während der gesamten Zeit der EXPO präsent sein wird. Ebenfalls werden weitere wichtige Akquisitionen aus dem Wirtschafts- und Technologie-Sektor, welche zur GSB Konzerngruppe gehören, während der EXPO vorgestellt.

Auf der EXPO wird Josip Heit mit der “GSmedia” ein Ausblick auf die Medienwelt der Zukunft, in Verbindung mit einer Blockchain-Technologie Applikation präsentieren sowie weitere Entwicklungen der Hochtechnologie vorstellen.

Seit 2011 agiert die GSB Gold Standard Corporate als weltweite Holdinggesellschaft mit Fokus auf einzigartige/reine Mineralien, Metalle und Entwicklungen von Blockchain Technologien.

Die GSB mit Sitz in Hamburg ist einer der Weltmarktführer in den Bereichen Bergbau, Raffinerie und weltweiter Handel mit Eigen- und Fremdressourcen.

Mit dem ersten Schritt der industriellen Entwicklung, über die Herstellung bis hin zum Handel, stellt die GSB-Konzerngruppe den Schutz der Umwelt an die Spitze ihrer Agenda. Das gesamte Unternehmen agiert als ein in sich geschlossenes Ökosystem – von der Basis bis zur Endnutzung.

Mit unserem weltweit vernetzten Vertriebssystem für Industriemineralien und -metalle in über 120 Ländern garantieren wir jederzeit eine Versorgung in höchster Qualität. Die Rohstoffe werden in unseren eigenen Werken und LBMA-Raffinerien zu höchster Qualität veredelt.

