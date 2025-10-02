Future Fleetmanagement geht in die dritte Runde

BBM lädt am 15./16. Oktober zum digitalen Branchentreffen „Future Fleetmanagement“ ein / Von THG-Quote bis KI / Flottenmanagement elektrifiziert, vernetzt, effizient / Kostenfreie Teilnahme /

Mannheim, im Oktober 2025. Zum dritten Mal in Folge lädt der Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V. (BBM) zum Online-Event „Future Fleetmanagement“ am ein. Am 15. und 16. Oktober 2025 dreht sich wieder alles um aktuelle Herausforderungen und zukunftsweisende Lösungen im Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement. „Das positive Feedback der letzten Jahre zeigen deutlich, dass großer Informationsbedarf in der Branche besteht. Deshalb bringen wir erneut führende Expertinnen und Experten zusammen, um relevante Entwicklungen zu beleuchten“, sagt Axel Schäfer, Geschäftsführer des BBM.

Fuhrpark- und Mobilitätsverantwortliche stehen weiterhin vor der Aufgabe, sich mit den wandelnden Anforderungen und regulatorischen Rahmenbedingungen zu beschäftigen. Das Online-Event bietet eine Plattform, um sich über praxisnahe Lösungsansätze, technologische Innovationen und strategische Ausrichtungen zu informieren.

Themen-Highlights:

– Elektromobilität & THG-Quote

– Digitale Vernetzung & KI-gestützte Prozesse

– Smarte, kosteneffiziente Mobilitätslösungen

Auf dem Programm stehen außerdem Themen wie Schadenmanagement, Mobilitätsbudget, nachhaltige Mobilität sowie die Zukunft des digitalen Flottenmanagements. Auch aktuelle gesetzliche Vorgaben, steuerliche Fragen und Zukunftstrends werden umfassend beleuchtet. „Die Teilnehmenden erhalten konkrete Impulse, wie sie ihre Fuhrparks effizienter, nachhaltiger und rechtssicher aufstellen können“, so Schäfer weiter. „Wir zeigen, wie betriebliche Mobilität von morgen gestaltet werden kann und was schon heute möglich ist“. Natürlich kann man sich gezielt zu einzelnen Beiträgen einwählen. Der Verband empfiehlt aber, sich zwei Tage Zeit zu nehmen und in die Zukunft zu investieren.

Teilnahmeberechtigt sind neben Mitgliedern des Verbandes alle interessierten Personen. Die Teilnahme ist für jedermann kostenfrei!

Das vollständige Programm sowie die kostenfeie Anmeldung finden Sie unter: https://www.mobilitaetsverband.de/online-seminare/future-fleetmanagement-2025.html

Der Bundesverband Betriebliche Mobilität wurde im Oktober 2010 als Bundesverband Fuhrparkmanagement und Initiative von Fuhrparkverantwortlichen gegründet. Themenschwerpunkte des Verbandes sind alle Aspekte der nachhaltigen betrieblichen Mitarbeiter-Mobilität. Mit rund 650 Mitgliedsunternehmen ist der Verband das größte Netzwerk rund um diese Themen. Er vertritt die Interessen seiner Mitglieder und stellt seine Expertise bereit. Der BBM ist Mitbegründer und Mitglied der FMFE Fleet and Mobility Management Federation Europe.

Vorstandsmitglieder des Verbandes sind Marc-Oliver Prinzing (Vorsitzender), Heinrich Coenen (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Berliner Verkehrsbetriebe BVG), Dieter Grün (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Stadtwerke Heidelberg Netze), Axel Schäfer (Geschäftsführer und Vorstandsmitglied). Sitz des Verbandes und der Geschäftsstelle ist Mannheim.

Firmenkontakt

Bundesverband Betriebliche Mobilität e. V.

Axel Schäfer

Am Oberen Luisenpark 22

68165 Mannheim

0621-76 21 63 53



https://www.mobilitaetsverband.de

