Future Aid Klimanews: Deutschlands erster Klimawandel-Newsticker ist online

Wien, 14.1.2026 – Der Verein Future Aid betreibt mit den Future Aid Klimanews Deutschlands ersten speziell auf den Klimawandel fokussierten Newsticker. Das Angebot richtet sich an alle Menschen, die sich fundiert und laufend über das Thema Klimawandel informieren möchten – ohne täglich mehrere Medien durchsuchen zu müssen.

Die Future Aid Klimanews bündeln alle relevanten Klimawandel-Nachrichten des Tages an einem Ort. Dabei werden ausschließlich Artikel aus deutschsprachigen Qualitätsmedien berücksichtigt, um eine verlässliche und seriöse Informationsbasis sicherzustellen.

Das Angebot ist kostenlos, ohne Registrierung und ohne App-Download nutzbar. Ein einfacher Klick genügt: Wer die Seite im Browser als Favorit speichert, hat jederzeit direkten Zugriff auf die aktuellen Klimanews.

„Mit unseren Klimanews wollen wir den Zugang zu relevanten Klimainformationen für alle erleichtern und es so ermöglichen, am aktuellen Stand der Klimadebatte zu bleiben“, erklärt Peter Jöchle Gründer und Obmann von Future Aid.

Alle Informationen über die Future Aid Klimanews findet man hier: Informationen über die Future Aid Klimanews

Zu den Future Aid Klimanews gelangt man mit diesem Link: Die Klimanews Deutschland. Dieser Link kann auch in jedem RSS-Feed-Reader verwendet werden.

Die Future Aid Klimanews können als RSS-Feed in jede Webseite integriert werden. Es gibt auch eine Österreich-Version der Future Aid Klimanews!

Das Ziel von Future Aid besteht darin, die Zivilgesellschaft zu motivieren, sich für die entscheidenden Zukunftsthemen zu engagieren. Future Aid will dies erreichen, indem die wesentlichen

Zukunftsthemen wissenschaftlich korrekt, aber gleichzeitig leicht verständlich aufbereitet werden.

Durch verbessertes Wissen sollen die Menschen befähigt werden, bewusstere Entscheidungen bei

politischen Wahlen zu treffen. Überdies will Future Aid für die wichtigsten Zukunftsthemen auch konkrete Problemlösungen aufzeigen.

Kontakt

Future Aid – Die Zukunft braucht unsere Hilfe!

Peter Joechle

Wiethestrasse 31

1220 Wien

+436643143748



http://www.future-aid.at

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.