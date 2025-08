Fußballprofi und Student: Richard Neudecker über sein Studium an der DHfPG

Profifußball und Hochschulstudium – passt das zusammen? Für „Richy“ Neudecker lautet die Antwort ganz klar: Ja! Der Mittelfeldspieler des 1. FC Saarbrücken ist nicht nur auf dem Platz aktiv, sondern investiert auch in seine Zukunft – mit einem Studium an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG).

Im aktuellen Interview spricht der 28-Jährige über seinen außergewöhnlichen Karriereweg: vom Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 München über Stationen in der 2. Bundesliga bis hin zum 1. FC Saarbrücken. Neben dem Profifußball hat sich Neudecker bewusst für ein duales Studium an der DHfPG entschieden, um sich bestmöglich auf die Zeit nach seiner aktiven Laufbahn vorzubereiten.

Studium und Leistungssport – kein Widerspruch

„Die DHfPG bietet mir die nötige Flexibilität, um mein Studium optimal mit dem Profifußball zu kombinieren“, erklärt Neudecker im Gespräch. Dabei profitiert er nicht nur von der digitalen Lernstruktur und praxisnahen Studieninhalten, sondern auch von der engen Verzahnung zwischen Sport und Wissenschaft.

Mehr als Fußball: Unternehmer und Camp-Gründer

Neben Studium und Profi-Karriere hat Richy Neudecker ein weiteres Projekt ins Leben gerufen: das Kick & Fun Fußballcamp, mit dem er Kindern und Jugendlichen den Spaß am Fußball näherbringen will. Auch hier kommen ihm die im Studium erworbenen Kenntnisse aus Trainingslehre, Pädagogik und Management zugute.

Persönliche Einblicke und Zukunftspläne

Im Interview spricht Neudecker offen über die Herausforderungen des Profi-Alltags, Verletzungen, mentale Stärke und seine langfristigen Ziele. Klar ist: Der Weg nach der aktiven Karriere ist bereits geebnet – mit einem starken Bildungspartner an seiner Seite.

Jetzt das Video ansehen und mehr über Richy Neudecker und sein Studium an der DHfPG erfahren: Richy Neudecker vom 1. FC Saarbrücken: Fußballprofi, Student & Gründer

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile rund 8.000 Studierende zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Fitnessökonomie, Gesundheitsmanagement, Sportökonomie, Sport- und Bewegungstherapie, Fitnesstraining, Ernährungsberatung sowie Sport-/Gesundheitsinformatik.

Zudem zum Master of Arts in den Studiengängen Sport- und Bewegungstherapie, Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum Master of Business Administration Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das duale Bachelor-Studiensystem der DHfPG verbindet eine betriebliche Tätigkeit und ein Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 275.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 90 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

