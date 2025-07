Fussball Werbemittel

Energiearmband Power On für Fussballer und Fans

Fußball-Werbemittel: Frischer Wind für Vereinsmarketing

Die Welt der Fußball-Werbemittel scheint in den letzten Jahren in eine Sackgasse geraten zu sein. Die immer gleichen Produkte, seien es Schals, Mützen oder einfache Banner, haben ihren Glanz verloren. Marketing-Manager von Fußballvereinen stehen daher vor der Herausforderung, innovative Wege zu finden, um ihre Marken zu bewerben und gleichzeitig ihre Fans zu begeistern. Hier kommt Vital Energy ins Spiel, das Unternehmen, das frischen Wind in die Fußball-Werbebranche bringt.

Die Revolution durch Vital Energy

Vital Energy hat es sich zur Aufgabe gemacht, neue Maßstäbe zu setzen. Mit ihrem Energiearmband bietet das Unternehmen eine einzigartige Kombination aus funktionalem Design und wirksamer Werbung. Dieses Armband ist mehr als nur ein Accessoire: Es verbindet Energie und Vereinsstolz auf eine ganz neue Art.

Zwei Welten vereint: Energie und Vereinstreue

Das Energiearmband von Vital Energy ist nicht nur ein modisches Statement. Die Armbänder verkörpern die Vereinsfarben und tragen stolz das Vereinslogo, mit der Möglichkeit, aus verschiedenen Materialien wie Leder oder Silikon zu wählen. Dieses individualisierte Design ermöglicht es Vereinen, eine tiefe Verbindung zu ihren Fans zu schaffen.

Jedes Armband erzählt die Geschichte des Vereins, während es gleichzeitig die individuelle Energie des Trägers fördert. Das macht die Armbänder zu einem perfekten Werbemittel, das sowohl für die tägliche Nutzung als auch für den Einsatz bei sportlichen Aktivitäten geeignet ist.

Unendliche Gestaltungsmöglichkeiten

Vital Energy hat sich dazu entschieden, die Produktion der Armbänder selbst in die Hand zu nehmen. Dadurch sind alle erdenklichen Konstellationen möglich. Vereine können entscheiden, wie ihre Armbänder aussehen sollen, welche Materialien genutzt werden und wie das Logo eingearbeitet wird. Diese Flexibilität macht es möglich, ein Werbemittel zu schaffen, das wirklich einzigartig ist.

Die Einheit von Power und Vereinsliebe

Mit dem Slogan „Vital Energy – Die Power Unity“ unterstreicht das Unternehmen seine Mission: Die Verbindung von Energie und Vereinsliebe. Kein anderes Werbemittel auf dem Markt bietet eine solch innovative Lösung.

Für Marketing-Manager von Fußballvereinen bedeutet das eine unglaubliche Gelegenheit: Sie können ihren Fans ein Produkt bieten, das nicht nur modisch und nützlich ist, sondern auch den Stolz und die Identität ihres Vereins verkörpert. Jetzt ist es an der Zeit, den eingeschlafenen Werbemarkt mit frischer Energie und innovativen Ideen zu erwecken!

Über uns – Vital Energy

Vital Energy wurde 2009 gegründet. Der Name ist ein Synonym für die wahre Urkraft jeglichen Lebens. Diese Vis Vitalis ist der eigentliche Verursacher von körperlichem Wohlergehen. Es werden technische Produkte für den Gesundheitsmarkt entwickelt und angeboten, die Alleinstellungsmerkmale tragen. Die Produkte haben alle Vorsorgecharakter, welche das Immunsystem stärken und somit den Bioorganismus immer in der richtigen energetischen Balance halten. Richtig angewandt, arbeiten die Selbstregulations- und Heilungsmechanismen damit immer artgerecht, optimal.

Leider hat die Erkenntnis dieser Lebenskraft noch nicht die allgemeine Anerkennung gefunden, welche Ihr zusteht.

Da wir holistisch agieren, ist die Palette je nach Auslegung, für alle Bioorganismen geeignet. Das heißt, nicht nur wir Menschen und Tiere erkranken auf Grund der negativen Ernährungs-und Umweltbedingungen, sondern der gesamte Lebensraum, wie Flora und Fauna. In einer technisierten Welt wo Fortschritt und Kapitalmaximierung die scheinbar einzige Antriebsquelle für die Menschheit ist, wird die Vorsorge für dauerhafte Gesundheit leicht aus dem Auge verloren.

Wir haben uns der Thematik angenommen und stellen dementsprechende, einzigartige Produkte zur Verfügung. Das heißt wir sind keine Kistenschieber, die einfach nur handeln, sondern wir bieten ergänzende Systeme an, welche unserer Meinung nach ausreichen, um dauerhafte Gesundheit zu erhalten.

Hierzu zählen im Wesentlichen:

Wasser

Da Wasser Lebensmittel Nr.1 ist, müssen wir hier die beste Qualität trinken. Ohne gute und ausreichende Wasserqualität ist dauerhafte Gesundheit faktisch unmöglich.

Leider wird gerade dieses Lebensmittel, weil billig, physiologisch vollkommen verkannt und durch vielfältige Kunstgetränke ersetzt. Welch ein fataler Irrtum!

Hier bieten wir Trinkwasserfilter für Zuhause aus der WATEC Serie an: Wasserfilter Tischgerät-WATEC Pitcher.Magic Bottle vitalisiert Wasser und ersetzt energetisch die weitverbreiteten Energy Drinks.

Ernährung

Hier werden Gerätschaften angeboten, welche darauf abzielen, lebende Pflanzennahrung optimal aufzubereiten.

Die letzte Ernährungspyramide lt. Havard empfiehlt, mindestens 70% pflanzliche Nahrung zu sich zu nehmen.

Hier gibt es als Nachfolger vom bekannten Power Smoother, die VE MIX Serie mit dem Smoothie Mixer 1500 Watt – VE MIX classic und den Smoothie Mixer to go – VE MIX JET. Dies ist zur Zeit der beste Smoothie Maker in seiner Klasse am Markt. Ein Smoothie Mixer 1000 Watt, welcher cremigste Smoothies produziert.

Energetik

Mittlerweile ist die Belastung durch technische elektromagnetische Strahlung sehr stark und es gibt immer mehr Menschen welche davon spürbar belastet werden.

In Kumulation mit diversen anderen Umweltbelastungen kann genau dieser ESMOG das Fass zum überlaufen bringen.

Leider ist dieser Sektor noch total verkannt, da man die Strahlen nicht sehen kann. Nur die Auswirkungen, welche in der Regel nicht zu ortbar sind, werden immer signifikanter.

In der Natur sind sie leicht nachweisbar schon seit über 20 Jahren zu beobachten. Baumsterben und Orientierungslosigkeit in der Tierwelt sind mittlerweile bestens dokumentiert.

Vital Energy hat hier eine einzigartige Produktpalette entwickelt, welche alle Anforderungen restlos abdeckt. D.h. wir können auch der immer mehr diskutierten Aufstellung von Antennensystemen paroli bieten, indem wir die belastenden Parameter einfach eliminieren.

Proteste aus der Bevölkerung werden damit hinfällig, da es mit unserer Technologie nachweislich keine Belastung mehr gibt.

Unsere Produktpalette umfasst in dem Bereich den weltverbreiteten Handystrahlenschutz MOTEC und für großräumigen Schutz vor Elektrosmog, die Harmony Disc. Unser Vitalschmuck schützt ebenfalls vor disharmonischer Strahlung und die Powerbänder stärken das Immunsystem. Spitzensportler jeglicher Sportart schwören auf das Power On Armand. Für lokale Schmerzen und Verletzungen ist unser Gesundheits- Pad – VITAL PAD, ein wertvoller Begleiter der Hausapotheke.

Ein Grundsatz unserer Firma :

Alle sollen sich dauerhafte Gesundheit leisten können.

Unsere Produkte für den Endverbraucher sind trotz bester Technik knapp kalkuliert und übersteigen nicht die Grenze von 300,-

Da wir selbst Entwicklungsabteilung und Technik im Haus haben, sind wir natürlich auch in der Lage kundenspezifischen Wünschen nachzukommen.

OEM Partner sind immer gerne Willkommen. Fragen Sie einfach an, wir versuchen immer unser Bestes zu geben.

Vital Energy GmbH

Mühlenhof 2

4800 Regau

Österreich

Telefon: +43 660 374 0326

E-Mail: info@vital-energy.eu

https://vital-energy.eu

