Funktionalität trifft Design

ROBERT AUER ist die neue Marke für die Küche

Amerang, 10. Mai 2022. Praktisch schön und dabei ganz schön praktisch: Das sind die cleveren Verpackungen und Küchenhelfer der neuen Marke ROBERT AUER, einer Marke von Auer Packaging. Die hochwertigen Kunststoff-Produkte sind vollständig „made in Germany“ und ab sofort über den Onlineshop erhältlich. Zum Sortiment gehört alles, was für die Aufbewahrung in der Küche, für Vorratshaltung sowie unterwegs gebraucht wird und nützlich ist.

Mehl und Zucker luftdicht verschlossen – und so schön verpackt!

Wem schon mal eine angefangene Tüte Zucker den Vorratsschrank vollgekrümelt hat, oder wer sich mit der Backmischung oder dem Lieblingsmüsli lästige Lebensmittelmotten eingeschleppt hat der wird die luft- und aromadicht schließenden Schüttgutbehälter lieben. Es gibt sie in acht Größen mit einem Fassungsvermögen von 0,2 bis 3 Liter. Sie eignen sich ideal für Zucker, Mehl, Nudeln, getrocknete Kräuter und dergleichen mehr. Zum kinderleichten Befüllen kann der Deckel komplett abgenommen werden. Zwei unterschiedlich große Öffnungen erleichtern das Dosieren. Auch im Schrank machen die Behälter eine super Figur: Dank ihrer breiten Standfläche sind sie stabil stapelbar. Durch den transparenten Korpus sieht man immer, was und wie viel drin ist. Zur Sicherheit lässt sich der Behälter im integrierten Etikettenfeld auch beschriften. Zum Reinigen kann der Behälter komplett auseinandergenommen werden – wie übrigens alle Aufbewahrungsbehälter von ROBERT AUER.

Auslaufsichere, robuste Vorratsbehälter in allen Größen

Ein echter Gewinn für Küche und Haushalt sind die Vorratsbehälter von ROBERT AUER. Die Boxen sind in neun Größen, mit einem Fassungsvermögen von 0,2 bis zu elf Litern erhältlich und so robust und vielseitig, dass sie sowohl zu Hause, für Profiküchen als auch für die Ordnung im Kinderzimmer taugen – was in puncto Belastbarkeit oft keinen allzu großen Unterschied machen dürfte. Werden sie in der Küche eingesetzt, bieten die Vorratsbehälter eine auslaufsichere Aufbewahrung für alles, was frisch bleiben soll, von frisch geputztem Salat über Soßenenreste vom Abendessen bis zum Nudelsalat fürs Grillen mit Freunden. Zur Auswahl stehen zwei Deckeltypen, ein klassischer, der einfach aufgelegt und festgedrückt wird, und eine Variante mit Sicherheitsclip und Extra-Dichtung für einen absolut sicheren Verschluss. So lässt sich sogar das Mittagessen mit ins Büro nehmen: Die vorbereiteten Speisen bleiben frisch und die Handtasche sauber.

Vom Kühlschrank direkt auf den Tisch: Aufbewahrung für Aufschnitt und Co.

Appetitlich angerichtet und lange frisch bleiben Wurst, Käse und ähnliche aufgeschnittene Lebensmittel in den Stückwarebehältern von ROBERT AUER. Und das Beste: Zum Servieren müssen sie nicht erst auf einem Teller angerichtet werden. Einfach den Deckel abnehmen und auf den Tisch stellen – fertig. Denn das smarte Design sieht auch auf dem Esstisch ganz hervorragend aus. Der Boden dieser Aufbewahrungsboxen hat eine hohe und eine niedrige Seite, die beide genutzt werden können und so ein bisschen mehr Platz nach oben schaffen. Außerdem lässt sich die Abdeckhaube auch als Behältnis verwenden, dann wird aus dem Boden der Deckel. Stapelt man mehrere Abdeckhauben übereinander, können Wurst und Käse getrennt voneinander und doch im selben Behälter aufbewahrt werden. Die Stückwarebehälter sind in fünf Größen und mit einem Fassungsvermögen von 0,5 bis 5,8 Litern erhältlich. So finden neben Aufschnitt auch einzelne Kuchenstücke oder sogar ein ganzer Braten darin Platz!

Smarte Produkte für mehr Spaß in der Küche – und unterwegs

Überraschend praktisch und dabei einfach schick sind auch die Küchenhelfer von ROBERT AUER. So werden aus zweckmäßigen Küchenutensilien wie einer Zitronenpresse, Schüsseln, Sieben oder Messbechern Designobjekte mit cleveren Features: Die Zitronenpresse beispielsweise punktet durch ihren sicheren Stand. Durch eine Materialkombination aus weich und rutschfest sowie hart und stabil bleibt sie auch bei größerem Kraftaufwand fest stehen. Ihr Aufsatz sitzt verdrehsicher, sodass sich die maximale Menge Saft auspressen lässt. Durch zwei gegenüberliegende Ausgießer ist sie auch für Linkshänder geeignet. Der Pressaufsatz passt außerdem auf die ROBERT AUER 1 L-Rührschüssel. Und auch diese ist nicht einfach eine Plastikschüssel. Wie alle Rührschüsseln der Serie besteht sie aus einem Materialmix, der für festen Stand sorgt – auch bei hoher Drehzahl des Rührgeräts. Alle Schüsseln haben eine Messskala innen, die Schüsseln mit zwei und drei Liter Volumen verfügen über einen zweiteiligen Deckel. Der äußere Deckel dient als Spritzschutz; mit komplett geschlossenem Deckel funktioniert die Rührschüssel auch als Aufbewahrungsdose. Haben die Rührschüsseln ihren Dienst getan, wird der fertige Kuchen am besten in einem der ROBERT AUER Kuchenbehälter aufbewahrt. Die weichen, rutschfesten Griffe und der sichere Verschluss machen den Transport zum Kinderspiel. Und falls das Backwerk nicht sofort verputzt wird, bleibt es im Kuchenbehälter lange frisch.

Alle Vorteile auf einen Blick

Die hohe Fertigungsqualität und das hochwertige Material machen die Produkte von ROBERT AUER besonders langlebig und nachhaltig. Alle Aufbewahrungsbehälter und Küchenhelfer sind spülmaschinenbeständig und lebensmittelecht. Je nach Verwendungszweck sind sie außerdem:

– Stapelbar

– Luft- und/oder aromadicht

– Rutschfest

– Gefrierfest

– Auslaufsicher.

Das gesamte Produktsortiment von ROBERT AUER ist im Online-Shop unter www.robertauer.com verfügbar.

Über ROBERT AUER

ROBERT AUER – das ist smartes Design, in Deutschland gedacht und gemacht. Die Menschen, die ROBERT AUER Produkte entwickeln, gestalten und produzieren, haben eine Mission: Kreativität und Freude am Spielerischen und Überraschenden in den Alltag zu bringen. ROBERT AUER ist eine Marke der AUER Packaging GmbH mit Hauptsitz in Amerang (Oberbayern). AUER Packaging ist seit mehr als 30 Jahren auf die Produktion und den Vertrieb von Transport- und Lagerbehältern aus Kunststoff spezialisiert.

