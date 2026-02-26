Fundraising bietet größtmögliche Flexibilität für Arbeitnehmende

Besondere Arbeitszeitmodelle auch für Frauen bei der service94 GmbH

Der Wunsch nach individuellen Arbeitszeitmodellen – besonders bei Frauen – wächst ständig. Wären die Rahmenbedingungen für Mütter besser, würden viele von ihnen ihre Arbeitszeit erhöhen. Zu diesem Schluss kommt eine neue Umfrage im Auftrag des Bundesfamilienministeriums. Demnach würden 45 Prozent der Befragten gern mehr arbeiten, wenn Unternehmen stärker auf ihre Bedürfnisse eingehen würden – etwa durch flexible Arbeitszeitmodelle. 17 Prozent der in Teilzeit arbeitenden Mütter wären schon jetzt dazu bereit.

Gerade im Bereich Fundraising und Promotion bieten sich solche Modelle an, so die auf die Öffentlichkeitsarbeit für Vereine spezialisierte Unternehmensgruppe service94 GmbH.

Die festangestellten Arbeitnehmenden, aber auch die selbstständigen Mitarbeitenden können nach Absprache auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittene Arbeitszeitmodell in der Unternehmensgruppe ( www.promotionwelt.de) vereinbaren. Je jünger das jüngste Kind ist, desto höher ist laut der Umfrage der Anteil der Mütter, die bei verbesserten betrieblichen Bedingungen ihre Arbeitszeit aufstocken würden. So sind 48 Prozent der Frauen, deren jüngstes Kind unter zwölf Jahre alt ist, bereit dazu. Bei Müttern mit älteren Kindern sinkt die Bereitschaft auf 38 Prozent. Die klaren Zeichen für den Wandel in der Arbeitswelt hat die Unternehmensgruppe service94 GmbH mit Standorten im gesamten Bundesgebiet bereits früh erkannt. So gibt es auf dem Gelände des Firmenhauptsitzes in Burgwedel bei Hannover bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten einen betriebsnahen Kindergarten.

Die Unternehmensgruppe service94 GmbH bietet deutschlandweit krisensichere Jobs im Bereich Promotion und Fundraising. Ideal für den Neu- oder Quereinstieg in die Zukunftsbranche Fundraising und damit in den Sektor der Nichtregierungsorganisationen (NGO). Die Bedeutung des professionellen Fundraisings wächst nach den Erfahrungen der service94 GmbH kontinuierlich.

Die Unternehmensgruppe service94 GmbH setzt dabei auf ein klares Konzept. In einem mehrstufigen hausinternen Schulungsprogramm werden Bewerber zu FundraiserInnen ausgebildet. Deshalb ist der Bereich auch für ungelernte oder ältere Quereinsteiger aus anderen Berufszweigen geeignet. Dabei kommen die Interessenten vom ersten Tag an in den Genuss einer Festanstellung mit allen Sozialleistungen. Neben der theoretischen Ausbildung gibt es auch den Einsatz in der Praxis. Durch dieses duale System lässt sich eine hohe Qualifikation erreichen.

Fundraising ist zu einem wichtigen Job-Motor geworden. Auch während der Wirtschaftskrise und in Zeiten steigender Arbeitslosigkeit konnten Fundraisingunternehmen wie die service94 GmbH ihren Beschäftigungsstand halten und sogar ausbauen. Und auch für die Zukunft werden weiter Beschäftigte gesucht.

Die service94 GmbH ist ein auf Sozialmarketing spezialisiertes Unternehmen in Burgwedel bei Hannover. Das Unternehmen berät und vertritt nationale und internationale Organisationen, Vereine und Verbände. Die Auftraggeber sind Non Profit Organisationen (NPO) mit vorrangig humanitärer, karitativer und ökologischer Zielsetzung. Für sie entwickelt die service94 GmbH im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine innovative Marketingstrategien zur langfristigen Finanzierung und Verwaltung ihrer Aufgaben.

