Funded Unicorn GmbH: Erfolgreiches PropTrading mit realen Marktorders

Kann man ohne eigenes Kapital an der Börse Gewinne erzielen? Die Antwort darauf liefert die Funded Unicorn GmbH, ein PropTrading-Unternehmen aus Deutschland, das ambitionierte Trader dabei unterstützt, mit minimalem Risiko maximale Erfolge zu erzielen. Wirtschaftsjournal.com hat sich die Methode genauer angesehen – und beleuchtet, ob dieses Modell tatsächlich hält, was es verspricht.

Trading ohne Eigenkapital: Wie funktioniert das?

Das Konzept von PropTrading ist in der Finanzwelt nicht neu, doch die Funded Unicorn GmbH bringt frischen Wind in die Branche. Trader erhalten Zugang zu einem „Funded-Konto“, handeln in einer simulierten Umgebung, während ihre Trades am echten Markt gespiegelt werden. „Schon ab einem Gewinnziel von 10 % wechseln sie auf ein neues Konto und steigern ihr Potenzial. Bis zu 90 % der Gewinne fließen direkt an die Trader.“ so Thomas Hartmann, Gründer der Funded Unicorn GmbH.

Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern leitet die Funded Unicorn GmbH die Orders ihrer Kunden an den echten Markt weiter. Dies hebt sie deutlich von Mitbewerbern ab, die Gewinne oft nur simulieren, ohne reale Handelsaktivitäten. Dieses Modell schafft nicht nur Vertrauen, sondern sichert auch langfristige Auszahlungen für erfolgreiche Trader.

Die Regeln: Simpel, fair und transparent

Ein zentrales Alleinstellungsmerkmal der Funded Unicorn GmbH sind die klaren und traderfreundlichen Bedingungen. Die sogenannte „Challenge“, also der Einstiegstest, wurde bewusst so gestaltet, dass sie nicht nur erreichbar ist, sondern auch den Weg für langfristigen Erfolg ebnet. „Wir gewinnen, wenn unsere Kunden gewinnen“, lautet die Philosophie des Unternehmens.

Wer es durch die Challenge schafft, wird Teil eines innovativen Systems, das Handelserfolg belohnt. Regelmäßige Gewinnauszahlungen, übersichtliche Bedingungen und eine transparente Kommunikation sorgen dafür, dass Trader ihre Strategien entfalten können – ohne sich über versteckte Hürden Gedanken machen zu müssen.

Für wen eignet sich dieses Modell?

Die Zielgruppe der Funded Unicorn GmbH ist breit gefächert: Von erfahrenen Tradern, die mit mehr Kapital ihre Gewinne skalieren möchten, bis hin zu Neulingen, die eine funktionierende Strategie besitzen, jedoch nicht über die finanziellen Mittel verfügen, um diese umzusetzen.

Das Modell ist besonders attraktiv für jene, die das Risiko minimieren möchten, ohne auf Wachstumschancen zu verzichten. Mit einer geringen Einstiegsgebühr und einem klar definierten Gewinnziel bietet das System eine einmalige Gelegenheit, sich in der Börsenwelt zu etablieren.

Ein System, das begeistert

Die bisherigen Erfolge sprechen für sich: Kunden berichten von hohen Gewinnen, klaren Strukturen und einem einzigartigen Support-System. Besonders der Aspekt, dass sich Gewinne in regelmäßigen Auszahlungen widerspiegeln, hat viele Trader überzeugt.

Neugierig geworden? Die Funded Unicorn GmbH bietet detaillierte Informationen und eine einfache Möglichkeit, loszulegen.

Eine echte Chance für ambitionierte Trader

PropTrading ist nicht nur ein Trend, sondern für viele Trader eine echte Alternative zum klassischen Börsenhandel. Die Funded Unicorn GmbH hat gezeigt, dass ein faires und transparentes System möglich ist. Die Frage lautet nicht mehr, ob man mit Trading Geld verdienen kann, sondern wie.

Wer seine Strategie umsetzen möchte, findet bei der Funded Unicorn GmbH weitere Informationen.

Handel ist nicht nur eine Fähigkeit, sondern eine

Reise des ständigen Lernens und Wachstums.

Unser Firmensitz in Karlsruhe, der Heimatstadt des ersten deutschen E-Mail- Empfangs und des renommierten Bundesgerichtshofs, spiegelt unseren Anspruch an Qualität und Innovation wider. Thomas Hartmann, unser Gründer, ist nicht nur Mitglied des Forbes Finance Council und zertifizierter Aktienhändler an der Frankfurter Börse, sondern auch ein angesehener Coach, der seit Jahren Trader ausbildet.

Seine Vision, eine Gemeinschaft von Händlern zu schaffen, die auf Vertrauen und Erfolg aufgebaut ist, ist die treibende Kraft hinter unserer Mission. Wir bieten die Möglichkeit durch die „Funded Unicorn Challenge“ ein Handelskonto zu führen und echte Handelserfahrung zu sammeln. Unser Angebot hebt sich deutlich von anderen Unternehmen ab, denn wir sind das einzige Prop Trading Unternehmen, das erfolgreichen Tradern das bietet, was sie verdienen!

Kontakt

Funded Unicorn GmbH

Thomas Hartmann

Schneidemühler Straße 3

76139 Karlsruhe

0049 72127664596



https://fundedunicorn.com

