Fujifilm-Delegation besucht allcop in Lindenberg

Lindenberg im Allgäu, 12. November 2025

Exklusiver Betriebsrundgang: Fujifilm-Delegation vor Ort. Für allcop ist der Besuch eine große Ehre und zugleich ein starkes Signal für die enge, seit Jahren gewachsene Zusammenarbeit.

Als einer der größten Abnehmer von Fujifilm-Fotopapier in Europa nutzt das Lindenberger Unternehmen seit Jahren die hochwertigen Materialien des traditionsreichen japanischen Technologiekonzerns für seine Premium-Fotoprodukte. Der Besuch unterstreicht die enge und langjährige Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen und bot Gelegenheit, über zukünftige Entwicklungen und Innovationen im Bereich Fotoproduktion und Printlösungen zu sprechen.

Auf ihrem Rundgang durch die Standorte Kreuzhofstraße 5 und Westpark 14 erhielt die Delegation detaillierte Einblicke in die Produktion bei allcop. Zu den Gästen zählten Shinichiro Udono (Senior Vice President Fujifilm Europe), Nick Matsuzaki (Commercial Director) und Evert Groen (Key Account & Business Development Manager).

Im Mittelpunkt standen tiefe Einblicke in den Betriebsablauf sowie die Produktionslinien, auf denen unter anderem Fotobücher, Premium-Fotoabzüge, Poster und Fotokalender entstehen. An verschiedenen Maschinen wurde gezeigt, wie Fujifilm-Papiere in Kombination mit der Allgäuer Fertigungstiefe die brillante Bildqualität ermöglichen, für die allcop steht.

„Der fachliche Austausch unterstreicht, wie wichtig stabile, innovative Lieferketten für erstklassige Fotoprodukte sind. Mit Fujifilm an unserer Seite können wir unseren Handelspartnern und Kunden dauerhaft höchste Qualität zusichern“, sagt Andreas Schätzle, CCO bei allcop.

allcop und Fujifilm verbinden eine partnerschaftliche Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfung, von Materialauswahl und -tests bis hin zu Prozesssicherheit und Nachhaltigkeit in der Produktion. Dank Audits und gemeinsamer Entwicklungsprojekte profitieren Handel und Endkunden gleichermaßen von konsistenter Qualität und kurzen Time-to-Market-Zyklen.

Die 1959 gegründete allcop GmbH & Co. KG mit Sitz in Lindenberg zählt mit ihren knapp 200 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern im Fotobereich in Europa. Die Geschäftstätigkeit des inhabergeführten Mittelständlers beinhaltet die klassischen Aufgaben eines Fotolabors sowie On-Demand-Produktion, White Label Produktion, Mass Customization, sowie Software-Integration und Dienstleistungen im Bereich Schul- und Kinderfotografie.

Kontakt

allcop Farbbild Service GmbH & Co. KG

Andreas Schätzle

Kreuzhofstrasse 5

88161 Lindenberg

+49 8381 503-1919



http://www.allcop.com

Bildquelle: Jan Keller