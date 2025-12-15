FUJI PACKAGING feiert Jubiläum – Eine Erfolgsgeschichte

Zufrieden blickt man auf die Firmenhistorie zurück: Schlauchbeutelmaschinen nach Maß

Die Unternehmenshistorie startete bereits 1978 in Dänemark, wo eine der ersten FUJI Schlauchbeutelmaschinen von Japan nach Europa importiert wurde.

Schon damals waren die Schlauchbeutelmaschinen von FUJI sehr fortschrittlich. Vor allem die Formatflexibilität und Siegeltechnologie stachen hervor.

Man fand schnell heraus, dass diese Tugenden vor allem für die in Deutschland starke Wurstindustrie interessant war und man entschied sich eine Verkaufsniederlassung in Hamburg zu eröffnen, die vor 40 Jahren als GmbH in das Handelsregister eingetragen wurde.

Nach den ersten Erfolgen für die Verpackung von Wurst ging es für FUJI weiter in die Backwarenindustrie, wo schon in den späten 1980er Jahren Kuchen unter Schutzgas mit über 100 Stück/Minute verpackt wurde. In den frühen 1990er Jahren kamen wichtige Meilensteine wie die High-Speed Verpackung von Knoppers und der Maoam Multipack dazu. In der Käseindustrie wurde mit der Verpackung von Scheiblettenkäse gestartet.

Im Zuge des Wachstums und der Erweiterung des Vertriebsgebietes über Dänemark und Deutschland u.a. weiter nach Österreich und in die Schweiz wurde FUJI Machinery als Hauptlieferant am Unternehmen beteiligt und steigerte die Beteiligung Ende 2000 auf 100%.

Vom 1. Januar 2001 an erfolgte der Marktauftritt unter dem neuen Namen FUJI PACKAGING.

Seitdem ist FUJI PACKAGING stetig gewachsen und hat sowohl die Mitarbeiterzahl als auch den Umsatz mehr als verdreifacht. Ein großer Meilenstein war 2023 die Eröffnung der neuen Firmenzentrale in Sonderborg, Dänemark.

Zwei Jubiläen in einem Jahr waren ein Grund zu feiern. Anfang November 2025 kamen alle dänischen und deutschen Mitarbeiter sowie Gäste der Muttergesellschaft in Japan sowie der Tochtergesellschaften in den Niederlanden und Frankreich zusammen.

FUJI PACKAGING ist eines der führenden Unternehmen für Verpackungsmaschinen für Lebensmittel, Medizinprodukte und Non-Food Artikel.

Firmenkontakt

FUJI PACKAGING A/S

Lars Kistenmacher

Kattjahren 8

22359 Hamburg

040 4806110



https://www.fuji-packaging.de/

Pressekontakt

FUJI PACKAGING Presse

Susanne Germer-Petersen

Kattjahren 8

22359 Hamburg

040 4806110



https://www.fuji-packaging.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.