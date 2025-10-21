FUJI PACKAGING beliefert dänischen Marzipanhersteller

Odense ist seit 23 Jahren ein zufriedener Kunde von FUJI PACKAGING und wird es wohl auch bleiben.

Odense Marcipan ist seit mehr als 23 Jahren ein zufriedener Kunde von FUJI PACKAGING – und die Zusammenarbeit wird fortgesetzt. Der dänische Hersteller, der weltweit führend im Bereich Marzipan ist, hat sich erneut für FUJI als Lieferanten einer neuen Flowpack-Maschine entschieden, die alles von kleinen 150-Gramm-Stücken bis hin zu 15-Kilo-Blöcken des beliebten Marzipans verpacken soll.

Die neue Lösung gewährleistet eine effiziente und einheitliche Verpackung sowohl von Industrieprodukten als auch von Waren für den Einzelhandel. Bei ODENSE ist man von dem Ergebnis begeistert – sowohl die Qualität der Maschine als auch der Service von FUJI haben erneut die hohen Erwartungen erfüllt.

„Wir arbeiten seit über zwei Jahrzehnten mit FUJI PACKAGING zusammen, und sie haben stets Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit geliefert. Daher war es eine natürliche Entscheidung, sich erneut für FUJI zu entscheiden“, erklärt ODENSE MARCIPAN.

Schnelle Lieferung und reibungsloser Start

FUJI PACKAGING lieferte die Anlage in Rekordzeit: Während in der Branche normalerweise Lieferzeiten von 8 bis 9 Monaten üblich sind, gelang es FUJI, die Maschine in weniger als drei Monaten zu liefern und zu installieren – und die Installation selbst dauerte nur einen Tag.

Bereits in der Planungsphase stand FUJI PACKAGING, ODENSE beratend zur Seite, und eine gründliche Bedarfsanalyse ermöglichte es, genau die richtige Maschine für die Produktion anzubieten. Die Implementierung und Inbetriebnahme verliefen reibungslos, und ODENSE konnte die Produktion schnell und ohne Unterbrechungen wieder aufnehmen und ausweiten.

Eine Partnerschaft, die auf Vertrauen basiert

Bei FUJI PACKAGING ist man stolz auf das Vertrauen, das ODENSE im Laufe der Jahre entgegengebracht hat. In einem wettbewerbsintensiven Markt sind langfristige Kundenbeziehungen ein klarer Beweis für Qualität und Stabilität.

Die Maschinen von FUJI sind bekannt für ihr ergonomisches Design, ihre Benutzerfreundlichkeit und ihre Zuverlässigkeit – Eigenschaften, die in einer Branche, in der die Anlagen rund um die Uhr laufen müssen, um der starken Nachfrage gerecht zu werden, von entscheidender Bedeutung sind. Gleichzeitig sorgen der flexible Service und der technische Support von FUJI für einen reibungslosen Betrieb vom ersten Tag an.

Über ODENSE MARCIPAN

ODENSE MARCIPAN wurde 1909 gegründet und setzt seitdem den Standard für Marzipan von höchster Qualität. Das Unternehmen kombiniert traditionelle Handwerkstechniken mit moderner Technologie und Innovation. Als Teil von Orkla Food Ingredients (OFI) profitiert ODENSE von einem starken internationalen Netzwerk und liefert Marzipanprodukte an Märkte auf der ganzen Welt.

Lesen Sie mehr unter www.odense-marcipan.com

Über FUJI PACKAGING

FUJI PACKAGING ist ein führender japanischer Hersteller von Verpackungslösungen für die Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen verfügt über ein dichtes Netzwerk von Produktions- und Serviceeinheiten in Europa – darunter in Deutschland, Dänemark und Frankreich – und ist bekannt für kurze Lieferzeiten, hohe Qualität und technische Innovation.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fuji-packaging.de.

FUJI PACKAGING ist eines der führenden Unternehmen für Verpackungsmaschinen für Lebensmittel, Medizinprodukte und Non-Food Artikel.

