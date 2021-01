Fuhrparkverband: Martin Kaus übernimmt Fachreferat “UVV und berufsgenossenschaftliche Fragen”

Vorstand dankt Michael Schulz für langjähriges Engagement

Martin Kaus, bereits seit vielen Jahren aktives Mitglied im Bundesverband Fuhrparkmanagement und Fuhrparkleiter und Fachkraft für Arbeitssicherheit bei EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme, ist mit Wirkung zum 01.02.2021 vom Vorstand des Verbandes zum neuen Fachreferenten für UVV und Berufsgenossenschaftliche Fragen ernannt worden. “Wir freuen uns sehr über seine Bereitschaft”, sagt Axel Schäfer, Geschäftsführer des BVF.

In dieser Funktion unterstützt Kaus den Vorstand beratend. Außerdem wird er den Mitgliedern aktuelle Informationen zur Verfügung stellen und unterstützen, wenn es die Zeit zulässt. Wie schon seit Jahren wird er auch in Zukunft im Rahmen der Verbandsangebote Vorträge und Workshops halten. Er übernimmt die Funktion von Michael Schulz, der die Aufgabe aus persönlichen Gründen nicht mehr wahrnehmen kann. Der Vorstand dankt Michael Schulz für seine wichtige Arbeit in den vergangenen Jahren und wünscht ihm alles Gute.

Der Bundesverband Fuhrparkmanagement wurde im Oktober 2010 als Initiative von Fuhrparkverantwortlichen gegründet. Er vertritt die Interessen seiner Mitglieder, die Fuhrparks zwischen 5 und 50.000 Fahrzeugen betreiben. Mitglieder sind unter anderem Unternehmen wie Axel Springer Services & Immobilien GmbH, Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, KPMG AG, CANCOM SE, KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG, FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e. V., SEG Sparkassen Einkaufs-Gesellschaft mbH, SAP, DB Fuhrparkservice GmbH oder Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH. Der Verband ist Mitbegründer und Mitglied der FMFE Fleet and Mobility Management Federation Europe.

Vorstandsmitglieder des Verbandes sind Marc-Oliver Prinzing (Vorsitzender), Dieter Grün (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Stadtwerke Heidelberg Netze), Bernd Kullmann (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Ideal Versicherung) und Claudia Westphal (stv. Vorsitzende, Fuhrparkleiterin Beiersdorf). Geschäftsführer ist Axel Schäfer.

Sitz des Verbandes und der Geschäftsstelle ist Mannheim.

