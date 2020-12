Für noch mehr Nähe im Raum Glienicke

SeniorenLebenshilfe bietet zuverlässigen Zuhause-Service für Senioren

Glienicke, 11.12.2020. Die SeniorenLebenshilfe ist ein bundesweit agierendes Dienstleistungsunternehmen. Mit Petra Janka als neue Lebenshelferin gewinnen wir eine wertvolle Unterstützung für Senioren in der Region Glienicke, die trotz gesundheitlicher Probleme oder körperlicher Einschränkungen aktiv am Leben teilhaben wollen. Auf www.seniorenlebenshilfe.de als auch unter Lebenshelfer Glienicke sind alle wichtigen Informationen zum Dienstleister sowie über Frau Petra Janka abrufbar.

Seit 2012 am Markt – mit bemerkenswertem Erfolg

Geschäftsführerin Carola Braun betont, wie wichtig es ist, nicht nur praktische Hilfe zu leisten, sondern auch auf zwischenmenschlicher Ebene zu agieren. “Die liebevolle, persönliche Kommunikation mit den Menschen sowie gemeinsame Aktivitäten sind eine wertvolle Bereicherung im Leben der Senioren.” Unsere Lebenshelfer stehen immer dann zur Seite, wenn Hilfe benötigt wird. Die Einsätze werden seit Gründung des Unternehmens im Jahr 2012 über die Verwaltung im Herzen Berlins geplant, koordiniert und organisiert. Alle Lebenshelfer sind fachlich geschult und erhalten die Möglichkeit, sich regelmäßig weiterzubilden. Individualität wird großgeschrieben bei der SeniorenLebenshilfe, sodass die Lebenshelfer stets in Absprache mit ihren Senioren anfallende Tätigkeiten übernehmen, welche mit steigendem Alter oftmals schwieriger zu bewerkstelligen sind.

Gemeinsam geht vieles leichter

Ziel ist es, die Selbstständigkeit der Senioren bestmöglich zu fördern und gleichzeitig bei Bedarf liebevoll und unterstützend zur Seite zu stehen. Die Lebenshelfer und – helferinnen unterstützen die Senioren im Haushalt beim Kochen und Wäsche waschen, beim Putzen und Aufräumen. Sie begleiten sie beim Einkaufen oder helfen ihnen bei der Erledigung von Behörden- oder Postangelegenheiten. Überdies sind sie als Begleitung bei Arztbesuchen oder Therapiemaßnahmen für sie da. Aber nicht nur bei anstehenden Pflichtterminen ist auf Petra Janka und die anderen engagierten Lebenshelfer und – helferinnen Verlass. So unternehmen sie außerdem gemeinsame Spaziergänge oder Besuche bei Angehörigen, Nachbarn oder Freunden der zu begleitenden Senioren.

Frau Petra Janka als neue Lebenshelferin für die Region Glienicke

Frau Petra Janka zeichnet sich durch ihr hervorragendes Qualifikationsprofil aus. Sie war Pflegehelferin und verfügt über langjährige Erfahrungen in sozialen und pflegerischen Einrichtungen. Frau Janka liebt den Austausch mit der älteren Generation. So schwärmt sie bereits von ihrer neuen Lebensaufgabe und freut sich auf die Menschen, die ihr im Rahmen ihrer freiberuflichen Tätigkeit als Lebenshelferin für die SeniorenLebenshilfe begegnen werden. “Ich werde den Menschen gerne meine Zuwendung schenken und sie bei allen Schwierigkeiten, die sie in ihrem Alltag erfahren, zuverlässig, hingebungsvoll und kompetent unterstützen. Ich freue mich darauf, für Senioren im Raum Glienicke da sein und ihnen mehr Lebensqualität geben zu können.”

Das zeichnet die SeniorenLebenshilfe und Petra Janka aus

Frau Petra ist als selbstständige Lebenshelferin für die SeniorenLebenshilfe in der Region Glienicke tätig. Die SeniorenLebenshilfe hat ihren Hauptsitz in Berlin und ist eine eingetragene Marke der renommierten Salanje GmbH. Das Unternehmen ist bestrebt, sein umfangreiches Leistungs- und Serviceportfolio in Zukunft für Senioren in allen Bundesländern zugänglich zu machen. Daher ist die SeniorenLebenshilfe kontinuierlich auf der Suche nach engagierten und gut ausgebildeten Lebenshelferinnen und -helfern. Die SeniorenLebenshilfe steht interessierten Bewerbern von Anfang an hilfreich zur Seite und bietet sogar ein eigenes Schulungs- und Fortbildungsprogramm an.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

