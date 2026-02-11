Für neue Top-Referenten: LaSi-Training hoch drei

Drei Experten für Ladungssicherung und Gefahrgut starten mit Lasi-Trainer.de ein exklusives Upgrade-Programm für angehende und bestehende Dozenten.

Trainerinnen und Trainer für Ladungssicherung kennen diesen Moment: Wenn in einem Schulungsraum voller erfahrener Fahrer die Skepsis spürbar ist. Wenn Fachwissen gegen Zeitdruck und Routine prallt. Doch was passiert, wenn ein Training nicht nur Wissen vermittelt, sondern Einstellungen verändert? Wenn aus einer Pflichtveranstaltung ein echtes Sicherheitsversprechen wird? Wenn das eigene Training im besten Fall auf ein neues Level gehoben wird? Das ungewöhnliche Dreifach-Seminar-Format von www.lasi-trainer.de richtet sich an neue und auch an bestehende Trainer, Dozenten und Berater. Das Ziel: Fachwissen so vermitteln, dass es in den Köpfen der Fahrer bis hin zum Logistikleiter wirklich ankommt und die Leidenschaft für Ladungssicherung neu entfacht.

Die Experten von www.lasi-trainer.de sind überzeugt: Die beste VDI-Richtlinie nützt nichts, wenn sie den Menschen hinter dem Steuer nicht erreicht. So entstand ein spezialisiertes Seminarangebot für Dozenten – vor allem für solche, die echte Profis werden wollen. „Es geht nicht nur darum, was gesichert werden muss, sondern wie man die Überzeugung dafür weckt“, erklärt Michael Girbes, der die Sicherheitsinitiative gemeinsam mit Christian Rennie und Christian Schmid gestartet hat.

Zusammen blicken sie auf gut 50 Jahre LaSi-Erfahrung und mehr als 35.000 Coaching-Stunden in über 6.000 Schulungen und Kursen. „In einer Branche, in der Fehler fatale Folgen haben können, wird der Trainer zum entscheidenden Sicherheitsfaktor – und das neue Programm liefert das psychologische und didaktische Rüstzeug dafür.“

Wissensvermittlung auf dreifach hohem Niveau

Seminarteilnehmende wissen: Nicht wenige Trainer für Ladungssicherung sind fachlich brillant, kämpfen aber mit der didaktischen Umsetzung. „Ein guter Trainer muss heute mehr sein als ein wandelndes Gesetzbuch“, erklärt Christian Rennie. „Er muss Moderator, Motivator und Problemlöser sein, der die Teilnehmer dort abholt, wo der Schuh drückt – an der Rampe.“

Damit erfahrene Fachkräfte zu erstklassigen Dozenten für Ladungssicherung werden, findet vom 20. bis 24. Juli 2026 ein fünftägiges Intensivtraining so praxisnah wie möglich statt – in Übach-Palenberg in der Nähe von Aachen, direkt bei einem großen Hersteller für Ladungssicherungsmittel. Statt trockener Theorie stehen Lehrproben und die lebendige Vermittlung im Fokus, damit die eigenen zukünftigen Teilnehmer nicht nur zuhören, sondern wirklich verstehen.

Expertise von Anfang an fundiert und rechtssicher

„Ein zentrales Anliegen ist es für uns, mit gefährlichem Halbwissen, hartnäckigen Mythen und fachlichen Irrtümern aufzuräumen, die in der Branche leider oft als Fakten verkauft werden“, stellt Christian Schmid klar. „In der Vermittlung schleichen sich häufig gravierende Fehler ein, die im Ernstfall rechtliche Konsequenzen haben können. Wir bieten Trainern – egal ob Einsteiger oder erfahrene Profis – die Gelegenheit, das eigene Wissen kritisch zu hinterfragen und auf eine absolut rechtssichere Basis zu stellen. Es geht darum, Unsicherheiten konsequent auszuräumen und durch echte Tiefe zu ersetzen. Wir holen diejenigen ab, die den Mut zur Selbstreflexion besitzen und ihre Expertise nicht nur oberflächlich, sondern fundiert und belastbar auf ein neues Level heben wollen.“

Eigenes Profil schärfen und Mehrwert in der Nische steigern

Während des Trainings geben Girbes, Rennie und Schmid ihre „Geheimrezepte“ weiter – von der richtigen Nutzung von Demo-Modellen bis hin zur rechtssicheren Dokumentation, die auch einer gerichtlichen Prüfung standhält. Christian Rennie erklärt: „Das Programm richtet sich nicht nur an „alte Hasen“, die frischen Wind in ihre Routine bringen wollen, sondern vor allem an angehende Trainer, die von Anfang an auf Premium-Niveau agieren möchten.“ Wer das LaSi-Trainer-Seminar absolviere, schärfe sein eigenes Profil und steigere seinen Marktwert als Experte in einer kritischen Nische der Logistik.

Interessierte Trainer finden alle Informationen zum Seminar unter: www.lasi-trainer.de

Lasi-Trainer.de ist die Plattform für moderne Schulungen zu Ladungssicherung und Gefahrgut, die sich explizit von Praktikern an Praktiker richtet. Michael Girbes, Christian Rennie und Christian Schmid zählen zu den führenden Experten in Deutschland und bieten spezialisierte Weiterbildungen für Dozenten und Sicherheitsbeauftragte an. Mit einem Fokus auf innovative Didaktik und rechtssichere Praxisanwendung setzt das Team neue Maßstäbe in der Logistik-Weiterbildung.

Kontakt

Train the LaSi-Trainer.de

Michael Girbes

Ringstraße 100

46519 Alpen

02802 / 9467100



https://www.lasi-trainer.de

Bildquelle: LaSi-Trainer.de