Für mehr Meeting-Effizienz: Langfristige Lösungsansätze

Organisatorische Maßnahmen wie Focus Fridays lindern die Symptome einer ineffizienten Meetingkultur, doch sie beseitigen nicht die eigentlichen Ursachen. Meeting Management Software geht dagegen an die Wurzeln des Problems.

Landau, 18. Mai 2022 – Seit das Walldorfer Softwareunternehmen SAP den „Focus Friday“ im Rahmen der „Meaningful Meeting“ Kampagne etabliert hat, wird dieser in immer mehr Unternehmen thematisiert. Dabei geht es nicht um die Einführung neuer Anglizismen, sondern um die Steigerung der Produktivität. So sollen an Freitagen keine Meetings mehr stattfinden, um Mitarbeitern die Zeit einzuräumen, ihre Aufgaben fokussiert abzuarbeiten.

Neben Maßnahmen wie dem Focus Friday kommen auch technologie-basierte Lösungsansätze für eine effizientere Meetingkultur immer häufiger zum Einsatz. So verbessert die Meeting Management Software Linkando die Meeting-Effizienz durch Automatisierung und Standardisierung. Die Plattform bietet unter anderem Tools wie Agendavorlagen, automatisierte Protokolle, Teilnehmerverzeichnisse und digitale Abstimmungstools. Mittels Datenanalyse werden Meetings ausgewertet, sodass Entscheidungsträger Einblicke in die Meetingkultur des Unternehmens erhalten.

Volker Wiora, Gründer und Geschäftsführer von Linkando, sagt: „Organisatorische Maßnahmen wie der Focus Friday können die Symptome einer ineffizienten Meetingkultur lindern. Wir gehen mit unserer Lösung jedoch an die Wurzeln des Problems: Wir schaffen effizientere Meetings, indem wir die Prozesse vereinfachen und automatisieren. Langfristig sparen Unternehmen dadurch wertvolle Zeit und Kosten und die Mitarbeiter nehmen motivierter an Besprechungen teil.“

Dass Meetings zu Effizienzproblemen führen, ist ausreichend belegt. Laut einer Umfrage der WHU bewerteten Führungskräfte 67 Prozent aller Meetings als Misserfolge. Eine Studie des AP Verlags ergab, dass 51 Prozent der Meeting-Teilnehmer regelmäßig nicht wüssten, um was es in Besprechungen eigentlich ginge und was erreicht werden solle. 74 Prozent der Angestellten wünschten sich außerdem klare Ziele für Meetings.

Linkando rechnet vor, dass schon die Arbeitszeit für ein einziges wöchentliches Meeting im Jahr schnell fünfstellige Kosten verursachen kann. Mit Linkando können Unternehmen diese Kosten um mehr als 30 Prozent reduzieren. Linkandos Produkte stehen unter https://start.linkando.com als Software-as-a-Service-Lösungen zur Verfügung. Für Meetings mit bis zu fünf Teilnehmern und 40 Minuten Dauer wird keine kostenpflichtige Lizenz benötigt.

Linkando ist ein Anbieter für Meeting Management Systeme aus Deutschland. Als Remote-First-Unternehmen nutzt Linkando die eigene Meeting Management Software jeden Tag selbst, um Meetings effizienter zu gestalten. Das Meeting Management System Linkando ermöglicht Unternehmen und anderen Organisationen effiziente und sichere Meetings durch den Einsatz spezialisierter Software- und Datenanalyse-Tools, die Zeit und Kosten sparen und die Meetingkultur nachhaltig verbessern. Im Gegensatz zu anderen Lösungen integriert sich Linkando.com in alle gängigen Videokonferenzsysteme. Linkando.com steht als cloud-basiertes Software-as-a-Service Produkt weltweit zur Verfügung.

