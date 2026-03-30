Für jeden Cut, das Richtige – die neuen Grillfürst Messer aus Damaststahl

Die Messerserie ist als durchgängiges System aufgebaut und umfasst neben dem Kochmesser weitere Modelle, die sämtliche Anforderungen rund ums Grillen abdecken. Dazu zählen das kompakte Kneipchen als präzises Schälmesser für feine Vorbereitungsarbeiten, das Universalmesser als flexibler Allrounder für kleinere Schneidaufgaben, das Ausbeinmesser für exaktes Arbeiten an Fleisch und Knochen, das Santokumesser für präzise Schnitte bei Fleisch, Fisch und Gemüse sowie das Hackmesser für kraftvolle Arbeiten und grobe Zerteilung. Jedes Messer erfüllt dabei eine klar definierte Aufgabe und ergänzt die Serie sinnvoll zu einem vollständigen Setup. Alle Messer wurden für maximale Vielseitigkeit entwickelt. Jede Klinge besteht aus 67 Lagen Damaststahl, die durch aufwendiges Falten und Schmieden geformt wird und jedes Messer zu einem Unikat machen. Der Kern aus hochwertigem X15 Core Steel (10Cr15MoV) sorgt für außergewöhnliche Schärfe und hohe Härte, sodass die Messer auch bei intensiver Nutzung zuverlässig präzise Ergebnisse liefern. Ob beim Schneiden von Fleisch, dem Filetieren von Fisch oder dem feinen Hacken von Kräutern und Gemüse – die Klingen gleitet mühelos durch unterschiedlichste Lebensmittel und ermöglicht ein sauberes, kontrolliertes Arbeiten. Ein weiterer Bestandteil der Serie ist der ergonomisch gestaltete Griff aus Resin, der nicht nur angenehm in der Hand liegt, sondern auch bei längeren Einsätzen sicheren Halt bietet. In Kombination mit der ausgewogenen Balance zwischen Klinge und Griff entstehen Messer, die sich intuitiv führen lassen und präzises Arbeiten auf höchstem Niveau ermöglichen. Die hochwertige Edelstahlplatte mit Grillfürst Logo am Griffabschluss setzt ein stilvolles Markenmerkmal.

Eine Messerserie, ein Anspruch, maximale Einsatzmöglichkeiten

Gerade im Grillalltag zeigt die Serie ihre Stärke durch die Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten. Vom Schälen und Putzen über das präzise Zuschneiden von Fleisch und das Filetieren von Fisch bis hin zum feinen Hacken von Kräutern oder dem kraftvollen Zerteilen größerer Stücke decken die Messer sämtliche Arbeitsschritte ab. So entsteht ein durchgängiger Workflow von der Vorbereitung bis zum Servieren, bei dem jedes Werkzeug optimal auf seinen Einsatzbereich abgestimmt ist. Das Ergebnis ist ein effizienteres Arbeiten, mehr Kontrolle bei jedem Schnitt und ein insgesamt deutlich hochwertigeres Grillerlebnis.Optimales Equipment garantiert großen BBQ-Momente

Auch in puncto Pflege und Langlebigkeit überzeugt die Messerserie durch durchdachte Details. Die Klingen sind im europäischen Standard mit einem Schleifwinkel von 15° ausgeführt, wodurch sie nicht nur außergewöhnlich scharf sind, sondern sich auch besonders einfach nachschärfen lassen. Für die langfristige Erhaltung der Qualität empfiehlt sich eine Reinigung per Hand sowie die Verwendung geeigneter Schneidunterlagen aus Holz oder Kunststoff. Auf diese Weise bleibt die Schneide geschützt und die außergewöhnliche Schärfe der Damastklinge dauerhaft erhalten.

Die Grillfürst Messerserie aus Damaststahl steht damit für höchste Handwerkskunst, langlebige Materialien und eine kompromisslose Ausrichtung auf Qualität und Funktionalität. Mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhätlnis richtet eignet sie sich für alle, die ihre Küchen- und Grillausstattung sinnvoll erweitern möchten und die in Sachen Präzision, Optik und Performance auf einem besonders hohen Niveau liegen.Die Grillfürst Messerserie besteht aus:

Grillfürst Kneipchen (Schälmesser), 7,5 cm Klingenlänge -UVP 34,90 EUR

Grillfürst Universalmesser, 13 cm Klingenlänge-UVP 39,90 EUR

Grillfürst Ausbeinmesser, 15 cm Klingenlänge -UVP 44,90 EUR

Grillfürst Santokumesser, 18 cm Klingenlänge -UVP 49,90 EURGrillfürst Hackmesser, 20,5 cm Klingenlänge -UVP 54,90 EURGrillfürst Kochmesser, 20,5 cm Klingenlänge -UVP 54,90 EURÜBER GRILLFÜRST

Grillfürst entwickelte sich seit seiner Gründung in 2010 zu einem der führenden Fachhändler für Grillgeräte,

Outdoorküchen und BBQ-Zubehör in Deutschland. Das Unternehmen bietet mit 7000 Artikeln und 60 Marken ein umfangreiches Sortiment aus hochwertigen Gas-, Kohle- und Pelletgrills, Smoker-Lösungen sowie passendem Zubehör – ergänzt durch starke Eigenmarken und exklusive Markenpartnerschaften. Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Beratung und Service verbindet Grillfürst in seiner Multi-Channel-Strategie stationäres Einkaufserlebnis mit einem leistungsstarken E-Commerce-Angebot. Kundinnen und Kunden profitieren von fachkundiger Beratung, Rezept- und Anwendungscontent sowie einem breiten Ersatzteil- und After-Sales-Service. Grillfürst versteht BBQ als Genuss- und Gemeinschaftserlebnis und verfolgt das Ziel, Menschen für das Grillen zu begeistern – vom Einsteiger bis zum ambitionierten Pitmaster. Das Unternehmen steht für Leidenschaft am Grill, Innovation im Outdoor-Cooking und ein Einkaufserlebnis, das Kompetenz und Begeisterung vereint.

https://www.grillfuerst.de/

Grillfürst entwickelte sich seit seiner Gründung in 2010 zu einem der führenden Fachhändler für Grillgeräte, Outdoorküchen und BBQ-Zubehör in Deutschland. Das Unternehmen bietet mit 7000 Artikeln und 60 Marken ein umfangreiches Sortiment aus hochwertigen Gas-, Kohle- und Pelletgrills, Smoker-Lösungen sowie passendem Zubehör – ergänzt durch starke Eigenmarken und exklusive Markenpartnerschaften. Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Beratung und Service verbindet Grillfürst in seiner Multi-Channel-Strategie stationäres Einkaufserlebnis mit einem leistungsstarken E-Commerce-Angebot. Kundinnen und Kunden profitieren von fachkundiger Beratung, Rezept- und Anwendungscontent sowie einem breiten Ersatzteil- und After-Sales-Service. Grillfürst versteht BBQ als Genuss- und Gemeinschaftserlebnis und verfolgt das Ziel, Menschen für das Grillen zu begeistern – vom Einsteiger bis zum ambitionierten Pitmaster. Das Unternehmen steht für Leidenschaft am Grill, Innovation im Outdoor-Cooking und ein Einkaufserlebnis, das Kompetenz und Begeisterung vereint.

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Grillfürst GmbH

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