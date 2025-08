Für einen perfekten Auftritt auf der Wiesn 2025: Speidel-Lingerie wie gemacht für deinen Dirndl-Look

Bodelshausen, 5. August 2025. Was wäre ein Wiesn-Besuch ohne das passende Dirndl? Und was wäre ein Dirndl ohne das perfekte Darunter? Für ein atemberaubendes Dekolleté empfiehlt Speidel drei ausgewählte Lingerie-Sets – stilvoll, formschön und unglaublich bequem. Ob klassisch, verführerisch oder romantisch-verspielt – mit den Speidel Wiesn Sets gelingt der ganz persönliche Look mit Leichtigkeit.

Verführerisch: Der Push up BH aus der Serie Young Basics

Dieser BH zaubert ein traumhaftes Dekollete – wie gemacht für tief ausgeschnittene Dirndl. Zarte Spitze am Ausschnitt sorgt für feminine Raffinesse, während der hohe Tragekomfort auch nach einem langen Wiesn-Tag spürbar bleibt. Ein echtes Must-have für stilbewusste Wiesn-Fans. Der Push up BH aus der Serie Young Basics ist bereits online verfügbar.

Klassisch: Der Bügel BH aus der Serie Felicity

Ein schönes, gut geformtes Dekollete – auch bei größerer Oberweite? Kein Problem mit dem eleganten Felicity-BH. Seine angesagte Farbe „Tincture“ harmoniert perfekt mit dunklen Dirndln und Blusen und setzt stilvolle Akzente. Für alle, die auf der Wiesn lieber klassisch glänzen. Online erhältlich ab September.

Verspielt: Der Bügel BH aus der Serie Lace Edition

Für romantische Träumerinnen ist dieser BH die ideale Wahl: Feine Spitze trifft auf zarten Schimmer in der Farbe „Lily“. Dezent unter weißen oder farbenfrohen Blusen tragbar, sorgt er für ein harmonisches Gesamtbild – perfekt für ein liebevoll abgestimmtes Wiesn-Outfit. Erhältlich ist der BH ab sofort online.

Das i-Tüpfelchen: Passende Slips

Zu jedem Set gehören Slips, die in Schnitt und Material ebenso überzeugen. Sie sitzen komfortabel und schmeicheln der Figur – egal ob beim Tanzen im Bierzelt oder bei einer rasanten Fahrt auf der Achterbahn.

Die Wiesn Sets 2025 sind Teil der neuen Herbst/Winter-Kollektion von Speidel und verbinden Komfort, Stil und feminine Eleganz – für einen unvergesslichen Auftritt auf dem größten Volksfest der Welt. Mehr Informationen zur vollständigen Kollektion folgen in Kürze.

Über die Speidel GmbH:

„Conscious since 1952“: Das ist die Philosophie, mit der Speidel erfolgreich ist. Die Marken Speidel und Sylvia Speidel bieten Wäsche, die Frauen nicht verändern will, sondern sie darin bestätigt, sie selbst zu sein. Alissa Speidel und ihr Design-Team bestimmen den Speidel-Look. Swenja Speidel führt zusammen mit Scott Wernet (GF) und Alexander Beck (GF) das Unternehmen. Gegründet wurde Speidel von Rosa und Hans Speidel 1952 in Bodelshausen (Baden-Württemberg). Dort befindet sich noch heute der Hauptsitz des Unternehmens. Rund 200 Mitarbeiter:innen arbeiten hier in der Verwaltung, Logistik, Strickerei, Zuschneiderei und im Musteratelier. Alle Stoffe werden nach OEKO TEX ®-Standard 100 in Deutschland hergestellt. Konfektioniert werden die Speidel Wäscheteile in den zwei unternehmenseigenen Betrieben in Ungarn und Rumänien. Das Unternehmen beschäftigt hier weitere 500 Personen – getreu der Devise: Quality made in Europe. Als amfori BSCI-Mitglied setzt Speidel dabei nicht nur auf faire Arbeitsbedingungen, sondern auch auf nachhaltige Rohstoffe wie Bio-Cotton, Bambus oder SeaCell. So entsteht jeden Tag Qualität zum Wohlfühlen.

http://www.speidel-lingerie.de

