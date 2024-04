Für Curvy & Plus Size Bräute: Die neue PlusPerfekt Edition Curvy Bride ist da!

Brautmagazin mit Brautkleidern & Hochzeitsmode ab Größe 42

Good News für alle Bräute! Die neue PlusPerfekt Edition Curvy Bride 2024/25 ist da! Mit den Highlights der aktuellen Hochzeitskollektionen und Trends der Bridal Fashion Weeks – für Dich kuratiert und präsentiert auf 148 liebevoll designten Seiten.

THE NEW BRIDE.

Social Media sitzt mit am Tisch, wenn wir Hochzeiten feiern. Nicht nur, dass viele Inspirationen aus sozialen Medien wie Instagram, Pinterest & Co. stammen, viele Paare möchten ihre Community digital mit auf die Tanzfläche nehmen. Damit inklusive Verwandtschaft auch alles wirklich instagramable ist, werden professionelle Content-Creator engagiert, die via Drohnenflug und quasi aus der Hochzeitstorte heraus die Feier szenisch festhalten.

Im krassen Gegensatz dazu stehen Paare, die sich vom Oversharing distanzieren und sich für entspannte Quiet Weddings mit nostalgischem Touch entscheiden. Möglichst ohne Planungsstress! Im Garten oder in der Natur, so dass man eh Probleme mit dem WLAN hätte.

So unterschiedlich wie die Art zu feiern, sind auch die Brautkleider-Trends, berichtet die New Yorker Designerin Rebecca Schoneveld. Angesagt sind cleane, minimalistische Kleider und doch lassen zarte, feenhafte Looks und Brautroben wie aus einem epischen Liebesroman die Herzen höher schlagen.

Eine Hochzeit ist ein emanzipierter Moment in dem Bräute selbstbewusst zu sich und ihrer Entscheidung stehen sollten. Sich für die Fotos oder die Gäste in ein unbequemes Brautkleid quetschen, das so gar nicht zu einem passt, das ist für Guido Maria Kretschmer ein No-Go. Ist die Hochzeit um und die Fotos auf Social Media geteilt, kehrt wieder Alltag ein. Warum wir lieben, wen wir lieben und warum Kommunikation in Beziehungrn so wichtig ist, weiß Sex- und Beziehungsexpertin Paula Lambert. Sie gibt Tipps, wie sich aus Schmetterlingen im Bauch eine dauerhaft glückliche Beziehung entwickeln kann.

Große Fotostrecke: The Divine Feminine

Kein Körper ist wie der Andere. Er ist die Leinwand, die wir im Laufe unseres Lebens formen & Schmücken. Deren Risse und Narben Geschichten von Stärke und Resilienz erzählen. Kein Körper ist wie der Andere, aber jeder ist gleich wertvoll. Ob Lingerie oder Brautkleid – schöne Wäsche kann ein Weg zur Selbstermächtigung sein und dabei helfen, uns mit wohlwollenden Auen zu betrachten und ein Körperbild zu entwickeln, das wertschätzend, respektvoll und ohne Scham ist.

Was Bräute wollen, die Top 10 Brautmodenstudios für Curvys und vieles mehr rund um deine perfekte Hochzeit findest du in der PlusPerfekt Edition Curvy Bride. Als Printmagazin, als ePaper oder Premium-Package mit Beautyprodukten.

