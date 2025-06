Für Champions in Frankfurt: Wo sich der Aufenthalt vor großen Wettkämpfen individuell gestalten lässt

Citadines City Centre Frankfurt und lyf East Frankfurt bieten beste Voraussetzungen – Als Aktive, Betreuer oder Zuschauer zu traditionsreichen Sportevents in Frankfurt

Mit dem wärmeren Wetter kündigen sich wieder zahlreiche Sportevents und Marathons wie die J.P. Morgan Corporate Challenge, der Ironman und der Frankfurter City Triathlon im Raum Frankfurt am Main an, die auf eine populäre Geschichte blicken. Neben zahlreichen Schaulustigen werden auch Leistungssportler sowie Sportbegeisterte aus ganz Deutschland erwartet. Doch gerade die Ernährung auf Reisen stellt vor Wettkämpfen für manchen Gast eine Belastungsprobe dar. The Ascott Limited (Ascott) bietet dafür mit zwei Unterkunftskonzepten eine optimale Lösung: in den Serviced Apartments des Citadines City Centre Frankfurt mit eigenen Küchen und im lyf East Frankfurt mit großer Gemeinschaftsküche. Dort können sich Sportler ihre Mahlzeiten für optimale Leistungen zubereiten. Und auch die gute City-Lage der beiden Häuser überzeugt ihre Gäste – nicht nur zu Sportveranstaltungen.

Im Citadines City Centre Frankfurt nach dem Kochen auf Hochtouren

Der Name ist Programm: Das Citadines City Center Frankfurt liegt nicht nur ideal in der Nähe zum Hauptbahnhof, der Innenstadt, der Frankfurter Festhalle und dem Mainufer. Die auch für Langzeitreisende ausgelegten Studios und Apartments lassen sich flexibel in Wohn- oder Arbeitsbereiche umfunktionieren und glänzen mit einer vollausgestatteten Küche. Als eigener Küchenchef werden Protein-Smoothies, vegane Bowls oder glutenfreie Pastagerichte gezaubert, so dass sich Diätvorgaben, Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder besondere Präferenzen perfekt berücksichtigen lassen. Mit dem Kühlschrank als Teil der Küche bleiben Lebensmittel frisch und stehen nach einem schweißtreibenden Workout sofort zur Verfügung. Den Abwasch nach dem Kochen übernimmt die Spülmaschine, sodass mehr Zeit für die Wettkampfvorbereitung bleibt.

Treffpunkt Bond Kitchen im lyf East Frankfurt

Die stressfreie und zugleich mühelose Selbstversorgung erfolgt im lyf East Frankfurt auf ganz andere Weise: beim gemeinschaftlichen Kochen. In der Bond Kitchen finden sich gleichgesinnte Sportler, Hobbyköche und andere Hungrige zusammen und inspirieren sich gegenseitig. Dabei liegt der Fokus auch auf dem Austausch mit anderen Gästen des Hauses, bei dem ein neuer Lauf-Buddy oder Workout-Partner nicht lange auf sich warten lässt. Am Morgen steht ein komplett veganes Frühstück im lyf East Frankfurt bereit. Sportenthusiasten und Foodies genießen hier eine Vielfalt an Aufstrichen, frischem Gebäck und sogar veganen Eierspeisen.

Traditionsreiche Sportevents in Mainhatten

Die Mainmetropole Frankfurt ist traditionell ein Schauplatz großer sportlicher Wettkämpfe. Bereits am 4. Juni 2025 findet die größte Firmenlaufveranstaltung der Welt, die J.P. Morgan Corporate Challenge, statt. Vor der imposanten Kulisse der Alten Oper starten die Laufbegeisterten um 19 Uhr mit anschließender Siegerehrung und musikalischer Unterhaltung eines DJs. Kurz darauf folgt das nächste große Event: der Ironman. Bei der Mainova IRONMAN European Championship stellen die Teilnehmer am 29. Juni 2025 ihr sportliches Können beim Schwimmen im Langener Waldsee, 180 Kilometer Radfahren und einem Marathonlauf unter Beweis. Ebenfalls populär ist der Frankfurt City Triathlon bei dem in fünf Kategorien am 3. August 2025 Sportenthusiasten und Profis an den Start in der Frankfurter Innenstadt gehen. Weltklasseathleten werden auch am 26. Oktober 2025 zum großen Frankfurt Marathon erwartet.

Seit der Eröffnung von The Ascott Singapore im Jahr 1984, dem ersten Appartment Hotel der internationalen Marke im asiatisch-pazifischen Raum, hat sich Ascott zu einem vertrauenswürdigen Gastgewerbeunternehmen mit rund 950 Häusern weltweit entwickelt. Ascott hat seinen Hauptsitz in Singapur und ist in mehr als 220 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA vertreten. Das breit gefächerte Angebot an Unterkünften umfasst Serviced Apartment Hotels und unabhängige Seniorenwohnungen sowie Studentenwohnungen und Mietwohnungen. Zu den preisgekrönten Marken gehören Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Preference, Fox, Harris, POP!, Vertu und Yello. Mit Ascott Star Rewards (ASR), dem Treueprogramm von The Ascott Limited, genießen die Mitglieder exklusive Privilegien und Angebote in den teilnehmenden Häusern. In diesem Jahr feiert Ascott sein 40-jähriges Bestehen im Gastgewerbe mit dem Start von Ascott Unlimited, einer ganzjährigen Kampagne die unlimitierte Möglichkeiten, Auswahl, Freiheit und Gutes bieten wird. Ascott Unlimited steht für eine Zukunft der unlimitierten Möglichkeiten vor dem Hintergrund des globalen Wandels und der sich verändernden Perspektiven des Reisens. Ascott Unlimited markiert Ascotts Ambitionen, neue Wege zu beschreiten und ein Sprungbrett für das nächste Wachstumskapitel als globales Gastgewerbeunternehmen zu sein. Mehr über Ascott Unlimited unter www.discoverasr.com/ascottunlimited

