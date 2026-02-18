Für alle, die es spicy lieben: Die neue „Diavola Take-Over“

Gustavo Gusto bringt mit der neuen „Diavola Take-Over“ extra viel Schärfe auf den Pizzateller

SCHARF AUF PIZZA? GUSTAVO GUSTO BRINGT FEURIGE „DIAVOLA TAKE-OVER“

Mit der neuen Pizza Diavola präsentiert Gustavo Gusto den pikanten Neuzugang seiner erfolgreichen Take-Over-Reihe. Würzige Nduja-Crumbles, sonnengereifte, gegrillte Paprika und eine fruchtig-scharfe, mit Chiliflocken verfeinerte Tomatensoße sorgen für genau die richtige Schärfe auf dem Premium-Pizzaboden.

„Endlich eine Pizza, die für dich brennt! Die neue Diavola Take-Over zeigt geschmackvoll, dass auch Tiefkühlpizza richtig Feuer haben kann.“, sagt Michael Götz, CMO von Gustavo Gusto.

Spice, spice, Baby!

Die neue Diavola Take-Over besticht durch ein perfektes Zusammenspiel aus Würze, Fruchtigkeit und rauchigen Röstaromen: pikante Nduja sorgt für aromatische Tiefe, gegrillte Paprika für die Süße und die eigens neu kreierte Chili-Tomatensoße für die nötige Schärfe.

Typisch für Gustavo Gusto reift der Teig auch bei dieser Sorte extra lange, wird schonend von Hand geformt und bei rund 400°C auf Stein vorgebacken. Es wird bewusst auf künstliche Aromen, Geschmacksverstärker oder Farbstoffe verzichtet. Was zählt, ist der authentische Geschmack guter Zutaten.

Mit der Pizza Diavola setzt Gustavo Gusto seine beliebte Take-Over-Reihe fort. Nach Kürbis und Flammkuchen zeigt der Hersteller einmal mehr, wie vielfältig Premium-Pizza sein kann. Das auffällige Packaging setzt Chili als Charakter gekonnt in Szene und knüpft charmant an die bisherigen Designs an.

Über Gustavo Gusto

Gustavo Gusto startet 2014 als Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen für den Lebensmitteleinzelhandel. Heute stellt das Unternehmen bereits täglich über 220.000 von Hand geformte Tiefkühlpizzen her. An den zwei Produktionsstandorten in Geretsried (Bayern) und Artern (Thüringen) sowie im Vertrieb sind rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Die Tiefkühlpizzen von Gustavo Gusto gibt es in Lebensmittelgeschäften in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie im Onlinehandel und im Quick-Commerce. Seit Februar 2022 sind Gustavo Gusto-Pizzen in den Niederlanden, seit Oktober 2023 im Großhandel und seit Ende 2024 in der Slowakei erhältlich. Gustavo Gusto erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen und Preise. Zwischen 2019 und 2025 wurde die Marke unter anderem dreimal „Bestseller des Jahres“, viermal „Topmarke des Jahres“, viermal „Wachstumschampion“ und laut Financial Times sogar zweimal in Folge wachstumsstärkste Foodmarke ganz Europas. Und der Erfolgskurs geht weiter. Das zeigt eine aktuelle Studie vom Capital Magazin und Statista in 2025. Hier wurde Gustavo Gusto zum zweiten Mal in Folge in die Liste der „Innovativsten Unternehmen Deutschlands“ aufgenommen.

Kontakt

GUSTAVO GUSTO GMBH & CO. KG

Patricia Franzius

Böhmerwaldstraße 55

82538 Geretsried

+49 (0) 8171 90 83 830



https://gustavo-gusto.de/

