Für aktive Berufsbetreuer und Berufsbetreuerinnen

12 Vertiefungsworkshops aus der Praxis in 2026

Die Anforderungen an Berufsbetreuer:innen werden immer komplexer. Gesetzliche Neuerungen, steigende Fallzahlen und anspruchsvolle Betreuungssituationen verlangen nicht nur fachliche Sicherheit, sondern auch praxiserprobte Handlungskompetenz.

Genau hier setzen die 12 Vertiefungsworkshops aus der Praxis der HELP Akademie an:

Die Workshop-Reihe richtet sich gezielt an aktive Berufsbetreuer:innen, die ihr Wissen vertiefen, ihre Arbeitsweise reflektieren und konkrete Lösungsstrategien für den Betreuungsalltag entwickeln möchten. Alle Inhalte basieren auf realen Fällen aus der Betreuungspraxis und werden von erfahrenen Dozent:innen vermittelt, die selbst aus dem Berufsalltag kommen.

In den 12 thematisch klar abgegrenzten Workshops werden unter anderem folgende Schwerpunkte behandelt: rechtssichere Vermögenssorge, Umgang mit Behörden und Sozialleistungsträgern, schwierige Betreuungssituationen, Krisenintervention, Kommunikation mit Betreuten und Angehörigen, Haftungsfragen, Dokumentation sowie Selbstorganisation und Belastungsmanagement. Dabei steht stets der Transfer in die eigene Praxis im Mittelpunkt.

Die Workshops sind interaktiv, praxisnah und lösungsorientiert aufgebaut. Fallbeispiele, Erfahrungsaustausch und konkrete Arbeitshilfen ermöglichen es den Teilnehmenden, das Gelernte unmittelbar anzuwenden. Gleichzeitig bieten die Workshops Raum für kollegialen Austausch und neue Perspektiven auf bekannte Herausforderungen.

Mit den Vertiefungsworkshops der HELP Akademie investieren Sie gezielt in Ihre fachliche Weiterentwicklung, stärken Ihre Handlungssicherheit und profitieren von einem hohen Praxisnutzen.

Die Teilnahme eignet sich sowohl zur fachlichen Auffrischung als auch zur gezielten Spezialisierung einzelner Themenfelder – kompakt, fundiert und nah an der Realität der Berufsbetreuung.

