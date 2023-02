Fünf Tipps für die Finanzierung in der Krise

Andreas M. Idelmann ist Finanzierungsexperte für öffentliche Förderprogramme der KfW, Berater und Autor zahlreicher Buchbeiträge und Artikel zum Thema Finanzierung. Direkt nach dem Studium stieg er bei führenden amerikanischen Unternehmensberatungen ein und beriet dort international tätige Unternehmen im In- und Ausland und träumte von der Selbstständigkeit.Als Game Changer hat er so schon hunderte von Mandanten dabei geholfen, ihren Traum umzusetzen und ihr Unternehmen auf die nächste Ebene zu bringen oder die Selbstständigkeit erfolgreich zu finanzieren.

Der Finanzierungsmarkt ist im Wandel. Politische und wirtschaftliche Unsicherheiten haben vielen Selbstständigen und Unternehmern einen Dämpfer verpasst. Die Akteure am Markt sind zunehmend verunsichert über die weitere Entwicklung und Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Im Spannungsfeld zwischen Kostensteigerungen und Zinswende nehmen die Sorgen in Sachen Investitionsentscheidungen daher deutlich zu. Hinzu kommen die steigenden Zins-, Energie- und Lebenshaltungskosten, die dafür sorgen, dass Selbstständige und Unternehmen mehr für die Finanzierung ausgeben müssen als in der gesamten letzten Dekade.

In dieser Zeit ist die Risikobereitschaft grundsätzlich geringer. „Viele Selbstständige und Unternehmer sind sehr vorsichtig geworden“, weiß auch Andreas M. Idelmann, Finanzierungsexperte bei der bundesweit tätigen imc Unternehmensberatung aus Düsseldorf. „Investitionsentscheidungen werden daher sehr oft nach hinten verschoben oder vorerst ganz ad acta gelegt bis die Gesamtsituation entschärft ist – dabei bietet die aktuelle Krisensituation Chancen, die sich clevere Selbstständige und Unternehmer zunutze machen können.“

Als Finanzierungsexperte, Berater und Mentor betreut Andreas M. Idelmann sowohl angehende als auch aktive Unternehmer dabei, auch in der aktuellen Situation anstehende Finanzierungs- und Wachstumsvorhaben vorzubereiten und erfolgreich umzusetzen. Mit langjähriger Erfahrung und umfassendem Expertenwissen macht er sie auch im jetzigen Marktumfeld fit. Wie angehende Selbstständige und Unternehmer erfolgreich antizyklisch agieren und die aktuelle Krise für sich nutzbar machen können, hat der Experte in den folgenden fünf Tipps zusammengefasst.

1. Die professionelle Vorbereitung

Um als Selbstständiger und Unternehmer auch in Krisenzeiten eine Finanzierung umzusetzen ist es wichtig, entsprechend vorbereitet zu sein. Unternehmer und jene, die es werden möchten, müssen daher ihr aktuelles buchhalterisches Zahlen- und Datenmaterial in digitaler Form, inklusive Konzept und Finanzplan, verfügbar hahen,

Ohne die professionelle Vorbereitung ist das Vorhaben häufig bereits gescheitert, bevor es überhaupt angefangen hat. „Zahlen und Daten werden in gerade in Krisenzeit seitens der Kapitalgeber genauer unter die Lupe genommen und sind die häufigsten Gründe für ein Scheitern von Finanzierungsvorhaben, hier trennt sich schon zu Beginn die Spreu vom Weizen“.

Gerade in Krisenzeiten kann das verheerend sein: fehlende Liquidität und Kapital führen dann schnell Verlusten im fünf- bis sechsstelligem Bereich und damit mitunter zum finanziellen Fiasko.

2. Von den Erfahrungen anderer profitieren

Für angehende Selbstständige und auch für aktive Unternehmer gibt es kaum etwas Wertvolleres als die Erfahrung anderer Personen, die bereits eine Vielzahl von Vorhaben begleitet haben, für sich zu nutzen.

Entsprechend wichtig ist es, hier einen Ansprechpartner ins Boot zu holen, der über ein Netzwerk verfügt, das mitgenutzt werden kann und so von Beginn an dauerhaften Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten und zu nicht rückzahlbaren Förderprogrammen sichern kann.

So gibt es mittlerweile üblich, Finanzierungen so zu gestalten, dass der nächste Wachstumsschritt proaktiv mit eingeplant wird oder Zuschüsse von vornherein parallel mit beantragt werden.

Im besten Fall kann man so auf die am besten geeigneten Maßnahme der über 5.000 Förderprogramme dauerhaft zugreifen und spart viel Zeit und kostspielige Irrtümer.

Ein guter Kontakt kann gerade in der Krise der Impulsgeber zu einem dauerhaften Game Changer für das eigene Unternehmen werden.

3. Das richtige Mindset

Ein gutes Angebot als Unternehmer und oder eine Top-Wachstumsgelegenheit bringen nichts, wenn Selbstständige und Unternehmer die Gelegenheiten verstreichen lassen und in der Schockstarre verharren. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben – entsprechend wichtig ist es, rechtzeitig ins handeln zu kommen und den Fokus auf vordefinierte Ziele zu setzen.

Für All-In-Finanzierungsvorhaben und die Gewinnung von Marktanteilen auf Kosten der Marge ist derzeit nicht der richtige Zeitpunkt, Augenmaß ist gefragt mit Fokus auf Deckungsbeiträge, um so die gestiegenen Finanzierungskosten zu kompensieren.

Für bestehende Unternehmen sind dies beispielsweise Finanzierungsvorhaben, die das Unternehmen auf die nächsten Ebene bringen können, Wettbewerbsvorteile mit sich bringen, mit sichtbarem Einfluss auf Marge und Auslastung.

Dies kann beispielsweise ein neuer Standort sein, ebenso Festigungsfinanzierungen, die zu zusätzlichem Lagervolumína und somit unmittelbar die Verkaufserlöse beeinflussen, Maßnahmen, die Digitalisierung und Prozessoptimierung vorantreiben oder Vertriebskanäle erweitert und zusätzlich Reichweite und neue Erlösquellen schaffen. So sind Erweiterungen, die das Produktangebot erweitern und unmittelbar zu höheren Margen oder Kundenwerten führen, nach wie vor problemlos nach wie vor finanzierbar.

Gründungen in Trend- und Wachstumsbereichen mit klarem Fokus und spitzer Positionierung, beispielsweise im Bereich Rekruitment, Medizin, Infrastruktur oder IT werden ebenso finanziert, wenn das Konzept klar kommuniziert werden kann.

Jedes dieser Vorhaben sollte sich rechnen, egal ob Gründung, Wachstum oder Unternehmenskauf.

Zudem: Liquidität ist King, ein Puffer für Unvorhergesehenes hält den Rücken frei ist gut für das eigene Mindset, deshalb rechnet es sich somit mittelfristig auch im betriebswirtschaftlichen Sinne.

4. Das Finden von neuem Finanzierungskapital

Grundsätzlich gilt: Ein gutes Konzept findet immer Kapital. An erster Stelle sollten Selbstständige und Unternehmer sich daher darauf konzentrieren, gute Konzepte zu entwickeln, die in die eigene Kernkompetenz fallen.

Gleichzeitig ist es wichtig, die Augen aufzuhalten und offen für neue Finanzierungspartner und Fördermittelprogramme zu sein. In Krisenzeiten werden regelmäßig Zuschüsse und neue Finanzierungsformen angeboten, die man sich – antizyklisch – zu nutzen machen kann.

5. Die aktuellen Chancen in der Krise nutzen

Gerade in der Krise gilt es, einen klaren Kopf zu bewahren. Hierzu ist es wichtig, nicht nur auf das zu vertrauen, was andere sagen, sondern sich die Chancen am aktuellen Markt zunutze zu machen. Schließlich gibt es diese zur Genüge.

„Natürlich gibt es immer wieder Vorhaben, die in Krisenzeiten keine großen Sinn machen und bei Wachstum um jeden Preis sollte man vorsichtig sein, doch in sich geschlossene und durchkalkulierte Vorhaben verfügen über gute oder sogar sehr gute Finanzierungsmöglichkeiten“, sagt Andreas Idelmann. Wichtig dabei sei es, sich auch zeitliche Puffer wir zum Beispiel eine tilgungsfreie Anlaufzeit einzuplanen, um mögliche unerwartete Verzögerungen wegstecken zu können. Wichtig ist auch die feste Zinsbindung: Gerade in Zinsphase kann man sich den jetzigen Zinssatz sichern und sich so leicht fünfstellige Zinskosten sparen, wenn der Zinssatz sich weiter nach oben entwickeln sollte.

In der Krise gilt es außerdem, sich die Marktanteile jener zu eigen zu machen, die durch Schließung oder andere Gründe nicht mehr am Markt agieren. Viele Anbieter nehmen die derzeitige Krise zum Anlass, aus dem ohnehin schon vielleicht in der Vergangenheit nicht ganz so attraktivem Markt auszusteigen.

Eine schwache Nachfrage trifft dabei auf ein immer noch großes Finanzierungsangebot. Mut zum rechtzeigen und antizyklischen Handeln führt zum Erfolg: Gerade jetzt ist der Zeitpunkt damit nicht selten optimal, sich eigene Marktanteile zu sichern und sich qualitativ besser zu positionieren.

Als Finanzierungsexperte, Berater und Mentor betreut Andreas M. Idelmann sowohl angehende als auch aktive Unternehmer dabei, auch in der aktuellen Situation anstehende Finanzierungs- und Wachstumsvorhaben vorzubereiten und erfolgreich umzusetzen. Mit langjähriger Erfahrung und umfassendem Expertenwissen macht er sie auch im jetzigen Marktumfeld fit.

