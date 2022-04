Fünf Möglichkeiten, Ihre Daten effektiv zu sichern

Von Ben Gitenstein, VP of Product and Solutions, Qumulo

Die Daten-Community sah sich im vergangenen Jahr mit scheinbar endlosen Herausforderungen konfrontiert, darunter vermehrte Ransomware-Angriffe und neue Sicherheitsschwachstellen. Log4j, eine Open-Source Java-Bibliothek, die von Anwendungen und Diensten verwendet wird, ist nur eines der jüngsten Beispiele mit Blick auf Technologien, die anfällig für Sicherheitsangriffe sind. Schwachstellen und Bedrohungen nehmen dynamisch zu. Unsere Daten werden immer wichtiger. Hier seien an dieser Stelle nur einige wenige Beispiele des vergangenen Jahres genannt, die wir ohne Daten nicht zur Verfügung stehen hätten: Forschung im Bereich neuer Technologien, die frühe Anzeichen von mehr als 50 Krebsarten erkennen können; die Fußballsaison; den neuen Batman-Film; Fortschritte im Bereich Elektroautos sowie bei ADAS-Technologien; und – last not least – Ihre persönlichen Arbeitsdateien, ohne die Sie völlig verloren wären. Im Jahr 2022 ist das Thema Backup brisanter und wichtiger als je zuvor.

Die Sicherung unstrukturierter Dateidaten ist mit Hindernissen verbunden. Aufgrund der Größe und Komplexität einzelner Dateien ist es sehr zeitintensiv, festzustellen, welche Dateien tatsächlich geändert wurden oder aber geschützt werden müssen. Traditionelle Backup-Lösungen sind nicht dafür geeignet, das ständig wachsende Datenvolumen zu bewältigen. Der optimierte Schutz Ihrer wertvollen Dateien ist jedoch möglich. Nachfolgend stellen wir Ihnen die fünf besten Möglichkeiten vor, mit denen Sie die Sicherung und Wiederherstellung großer Datenmengen in Ihr System integrieren können.

1.) Ihre Backup-Lösungen sollten mit Ihren Daten wachsen

Das Wachstum Ihrer Daten ist ungebremst. Diese wachsende Datenmenge in Ihrem System kann die Fähigkeit Ihres IT- oder Sicherheitsteams übersteigen. Sie benötigen eine Backup-Lösung, die mit dem Wachstum Ihrer Daten Schritt halten kann.

Qumulo ist skalierbar und passt sich den ständig wechselnden Anforderungen mit Blick auf Petabytes an Daten, Milliarden von Dateien und Millionen von Vorgängen in Echtzeit an. Qumulo Secure ist in diese Fähigkeit integriert. Qumulo Secure sichert Ihre Daten automatisch mit softwarebasierter Verschlüsselung, während es mit den IT-Sicherheitssystemen des Unternehmens integriert ist und die Nutzung vermittels interner User verfolgt.

Dabei ist es wesentlich, alle Implementierungen von Backup und Recovery miteinzubeziehen. Qumulo Protect bietet beispielsweise eine Reihe von Korrekturkontrollen (Snapshots, Datenverschiebungen zu AWS S3, Backups und Snapshot-Replikationen) die es ermöglichen, Dateien von einer früheren Version zurück zu kopieren. So wird verhindert, dass Malware den Inhalt verändern kann, da Snapshots unveränderlich (schreibgeschützt) sind. Und mit Qumulo Shift können Sie Daten in natives AWS S3 kopieren, so dass eine sekundäre Version Ihrer Daten immer über einen AWS S3-Browser zugänglich ist, der über mehrere Standorte hinweg repliziert werden kann.

2.) Nur ein ganzheitlicher Ansatz kann Ihre Dateidaten-Infrastruktur optimal schützen

Bedrohungen können von überallher kommen. Sie können sogar von Ihren eigenen Mitarbeitern ausgehen. Laut einer Pulse-Studie wurden 48 % der befragten Mitarbeiter direkt kontaktiert, um bei Ransomware-Angriffen auf ihr Unternehmen unterstützend mitzuwirken.

Anstatt sich nur auf externe Bedrohungen zu konzentrieren, benötigen Unternehmen eine umfassende Sicherheitslösung, die sowohl interne als auch externe Schwachstellen berücksichtigt. Diese Lösungen sollten verstehen, dass Anwendungen in der heutigen Dateidatenumgebung nicht isoliert sind und dass der einzige Weg, ein Unternehmen vor gefährlichen und ausgeklügelten Sicherheitsbedrohungen zu schützen, in der Implementierung einer ganzheitlichen, stets aktiven Verteidigungsstrategie besteht.

Qumulo bietet vielfältige Datenservices, die es Kunden ermöglichen, eine umfassende Strategie zu entwickeln:

-Erweiterte Sicherheitsfunktionen, die auf die Schlüsselbereiche Prävention, Erkennung und Korrektur fokussiert sind

-Qumulo Recover Q wird bei Auffälligkeiten aktiv und verhindert, dass Ransomware Zugriff auf weitere Ebenen erhält, einschließlich Ihrer Dateispeicher

– Qumulos API ermöglicht die Einleitung automatischer Schadensbegrenzungsmaßnahmen von jedem Eintrittspunkt aus, sobald eine böswillige Aktivität erkannt wird

Bei Qumulo ist jeder Tag ein Backup-Tag. Ihre umfangreichen Dateidaten müssen vor Verlust oder Diebstahl effektiv geschützt werden und zugleich für digitale Entwickler und kreative Teams zugänglich bleiben.

3.) Reduzieren Sie „Datenblindheit“, um Datenverluste zu verringern

Viele Speichersysteme geben keine direkte Auskunft darüber, wie und wo die Daten verwendet werden, was schlussendlich zu sogenannter „Datenblindheit“ führt. Sie können sich in der Fole kein genaues Bild davon machen, was in Ihrem Dateisystem passiert oder wie Ihre Daten in Echtzeit transformiert und manipuliert werden.

Die Systeme von Qumulo sind so konzipiert, dass sie einen vollständigen Überblick bieten, der Ihnen hilft, kritische Fragen zu Ihren Daten jederzeit zu beantworten -etwa, welche Daten sicher archiviert oder gesichert werden müssen. Eine weitere Möglichkeit, „Datenblindheit“ zu reduzieren, besteht darin, den Zugriff auf die Daten in allen Managementsystemen zu ermöglichen, so dass Sie immer sehen können, was in Ihren internen Anwendungen passiert. Mit einem besseren Einblick in individuelle Daten lässt sich feststellen, wer auf Daten zugreift, und wo. So wird die Wahrscheinlichkeit verringert, dass Daten durch einen böswillige Malware- oder Ransomware-Angriffe verloren gehen.

4.) Bereiten Sie sich mit Business Continuity/Datenwiederherstellung auf den Ernstfall vor

Was wäre, wenn Sie Ihre Daten nicht gesichert hätten, und sich ein Disaster ereignen würde? Das ist kein Weltuntergang – vorausgesetzt natürlich, Sie haben eine Lösung zur Datenwiederherstellung für solche Notfälle. Die Entwicklung eines soliden Geschäftskontinuitäts- und Notfallwiederherstellungsplans erfordert proaktive Schritte zum Schutz von Datenspeichersystemen, zur Erkennung verdächtiger Zugriffsmuster sowie zur Gewährleistung einer schnellen Reaktion mit Blick auf die Wiederherstellung.

Wenn Ihre Daten gefährdet sind, sollten Sie sich zunächst darauf konzentrieren, den Schaden rückgängig machen. Versuchen Sie, auf die letzte gute Version Ihrer Daten zurückzugreifen. Snapshots, Datenaufbewahrungsrichtlinien, konsistente oder tertiäre Speicherorte wie etwa die Cloud bieten zusätzlichen Schutz.

5.) Werden Sie aktiv, bevor es zu spät ist

Vorbeugung ist bekanntlich die beste Medizin. Es ist unerlässlich, dass Sie Ihre Datensicherung und Datenwiederherstellung rechtzeitig planen. Wenn Ihre Daten kompromittiert werden, bevor Sie den richtigen Schutzplan aufgestellt haben, kann die kleinste Verletzung Ihre Systeme zurückwerfen. Der Datenverlust kann dann unüberwindbar werden. Aus diesem Grund ist es nie zu früh, über eine individuell Sicherungs- und Wiederherstellungsstrategie nachzudenken.

About Qumulo, Inc.

Qumulo is the breakthrough leader in simplifying data management in its native file form at a massive scale across hybrid-cloud environments. Its high-performance file data platform is designed to store, manage and create workflows and applications with data in its native file form at massive scale on prem and in the public cloud. Qumulo is trusted by Fortune 500 companies, major film and animation studios, and some of the largest research facilities in the world to easily manage the full data lifecycle from ingestion, transformation, publishing and archiving with cost-effective capacity, dynamic scalability, automatic encryption, real-time visibility and an advanced API that enables customers to easily integrate Qumulo into their ecosystem and workflows. www.qumulo.com

Kontakt

Qumulo

Stacey Burbach

4th Ave #1600 1501

WA 98101 Seattle, WA 98101, United States

+1 855 577 7544

lia@pr-emea.net

https://qumulo.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.