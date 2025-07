Fünf Jahre FaMeta: Fachausstellung Metallbearbeitung mit neuem Besucherrekord zum Jubiläum

Von Mittwoch, 9. Juli bis Freitag, 11. Juli 2025 stand das CNC-Outlet Center in Olching im Zeichen der FaMeta: Die fünfte Veranstaltung in Folge erfüllte die Erwartungen der rund 400 teilnehmenden Betriebe. Die Fachgespräche rund um 67 vorführbereite Werkzeugmaschinen, praxisgerechte Automationslösungen, Peripheriegeräte, Industrial Software und Zubehör wurden auch in schwierigem Marktumfeld wahrgenommen und geschätzt.

Bekannte Namen wie Burkhardt+Weber, Chiron, EMAG, EWS Weigele, Geibel+Hotz, Hahn+Kolb, INDEX, Kunzmann, Tornos, Traub oder Mazak ziehen seit Jahren Besucher auf die FaMeta – neue Aussteller wie Hwacheon, DMG MORI, Diebold oder Quant berichten ebenso über einen Erfolg. „Wir sind begeistert über den Zuspruch, den unsere Produkte hier erfahren“, sagt Rainer Jilge, Area Sales Manager, Yamazaki Mazak. „Mit steigender Reichweite hat sich die FaMeta über fünf Jahre zu einem echten Treffpunkt der metallverarbeitenden Branche aus Süddeutschland und Teilen Österreichs entwickelt.“ Ähnlich sehen es andere Aussteller von Werkzeugmaschinen: „Für den Gebrauchtmaschinenbereich von DMG ist die Messe absolut empfehlenswert“, sagt Robin Koch, DMG Mori Used Machines. „Mitten in Bayern bietet sie, regional und überschaubar, eine hohe Qualität an Gesprächen.“

Ein zentrales Merkmal der Fachausstellung Metallbearbeitung ist ihr Konzept als Veranstaltung mit hoher Fachkompetenz der Beteiligten, nicht als massenkommerzielle Großveranstaltung. Die Messe richtet sich gezielt an Fachkräfte: Maschinenbediener, CNC-Programmierer sowie Führungskräfte aus Zerspanungsbetrieben in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Ziel: direkter, persönlicher Kontakt in gemütlicher Atmosphäre zwischen Herstellern und Fertigern – abseits des anonymen Messetrubels.

Die laufenden Vorführungen an 67 Werkzeugmaschinen unter Strom fanden reges Interesse. Das vielfältige Ausstellungsprogramm umfasst Automatisierungs- und Roboterlösungen, aber auch Industriesoftware, Werkzeug- und Spannsysteme bis hin zu Peripheriegeräten, Absaugtechnik und Betriebseinrichtungen. Eine komplette Liste der Aussteller findet sich hier.

„Die FaMeta hat im fünften Jahr eine Dimension erreicht, die uns sehr freut und motiviert, noch besser zu werden“, sagt Holger Kösler. „Für die nächste Veranstaltung nehmen wir nun einen längeren Anlauf, um die Planung, Organisation und den Ablauf der FaMeta auf ein neues Level zu bringen.“ Die nächste FaMeta wird daher erst in zwei Jahren, vom 23. bis 25. Juni 2027 in Olching stattfinden.

Weitere Informationen:

Für Informationen zum Rückblick auf die FaMeta 2025, sowie weiteres, hochauflösendes Bildmaterial, Banner und Logos zum Download nutzen Sie bitte diesen Link: https://www.fameta.de/info_presse

Fragen beantworten wir gerne per E-Mail an event@fameta.de oder telefonisch an +49 8142 4487-299.

Das CNC Outlet Center in Olching eröffnet Herstellern von Werkzeugmaschinen und Zubehör auf circa 3.700 Quadratmetern Ausstellungs- und Lagerfläche eine weltweit einzigartige Präsentationsplattform.

Verschiedene Anbieter, die sich für eine der Partnerschaften entschieden haben, werden in umfangreiche Marketingdienstleistungen mit einbezogen: Über das Internet, Events und Seminare, die Fachpresse und Messen werden breite Zielgruppen der internationalen Metallbearbeitung angesprochen. Interessenten finden im CNC Outlet Center ständig bis zu 100 neue und gebrauchte Werkzeugmaschinen, Zubehör und Peripherie-Geräte. Herstellerunabhängige Beratung, Live-Vorführungen, und Veranstaltungen sorgen dafür, dass jeder Besuch sich lohnt. Wer sich für eine Investition entscheidet, profitiert von einem umfangreichen Dienstleistungsangebot! Dazu gehören Finanzierung, Bewertung und Verwertung, Transporte, Fabrikumzüge und die Liquiditätsbeschaffung. Weitere Informationen unter www.cnc-outlet.center

Firmenkontakt

CNC Outlet Center GmbH

René Schmidt

Gewerbering 6

82140 Olching

+49 (0)8142 / 44 87 -121



http://www.cnc-outlet.center

Pressekontakt

hightech marketing e. K.

Thomas Tosse

Innere Wiener Straße 5

81667 München

089/4591158-0



http://www.hightech.de

Bildquelle: CNC Outlet Center, Olching