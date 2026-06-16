Fünf Anbieter dominieren drei Viertel des deutschen Auto-Suchmarktes

Die Autostudie 2026 der führenden Linkbuilding und GEO Agentur performanceLiebe vergleicht 50 Anbieter aus sieben Kategorien

Buxtehude, 16. Juni 2026 — Der deutsche Automarkt ist im Netz enger verteilt, als es die Vielzahl der Anbieter vermuten lässt. Mehr als drei Viertel des gesamten organischen Suchtraffics der 50 wichtigsten Branchenvertreter entfallen auf gerade einmal fünf Anbieter. Die übrigen Unternehmen teilen sich das verbleibende Viertel. Das geht aus der heute veröffentlichten Autostudie 2026 der Linkbuilding-Agentur performanceLiebe hervor.

An der Spitze des Rankings nach organischem Traffic stehen ADAC, mobile.de, AutoScout24, Mercedes-Benz und BMW. Eine kleine Spitzengruppe bündelt damit drei Viertel der Reichweite einer ganzen Branche. In dieser Schärfe hat performanceLiebe das in kaum einem anderen untersuchten Markt gemessen. Besonders deutlich ist die Konzentration bei den Gebrauchtwagen-Plattformen und bei den Automobilherstellern, wo wenige Marken die Suchergebnisse durchgehend besetzen. Konfiguratoren, Leasing-Plattformen und Online-Direkthändler holen zwar auf, bleiben im organischen Wettbewerb aber spürbar zurück.

Für die Untersuchung hat performanceLiebe 50 Anbieter aus sieben Marktsegmenten entlang derselben Kennzahlen verglichen. Dazu zählen Hersteller, Gebrauchtwagen- und Neuwagenportale ebenso wie Leasing-Anbieter, Teile- und Zubehör-Shops, Bewertungsportale und Online-Autohändler. Grundlage sind Ahrefs-Daten mit Stand April 2026, ergänzt um SISTRIX-Sichtbarkeitswerte. Erhoben wurden die Stärke des Linkprofils, die Zahl verweisender Domains, der organische Traffic, die Keyword-Sichtbarkeit und der Traffic Value.

„Wir sehen im Automarkt eine ungewöhnlich starke Konzentration des organischen Traffics auf wenige Anbieter”, sagt Patrick Tomforde, Geschäftsführer der performanceLiebe. „Wer zu den nächsten Anbietern gehört, muss sein Linkprofil in den kommenden zwei Jahren strategisch ausbauen. Sonst bleibt die Sichtbarkeitslücke dauerhaft bestehen.”

Die vollständige Autostudie 2026 ist auf Anfrage über die Studien-Seite von performanceLiebe unter https://www.performanceliebe.de/studien/ erhältlich.

Die Agentur performanceLiebe wurde 2009 gegründet und sorgt seitdem für den Erfolg ihrer Kunden in verschiedenen Disziplinen des Performance Online Marketings. Zu den Kunden der Online-Marketing Agentur zählen zahlreiche kleine und mittelständische Unternehmen (KMU).

Was die Agentur performanceLiebe von vielen Wettbewerbern unterscheidet ist die Liebe für das Online Marketing – mit Leidenschaft, Erfahrung und Enthusiasmus werden die Kundenprojekte zum Erfolg gebracht. Der Kunde profitiert dabei von kompetenten Ansprechpartnern, die während des gesamten Projektes erreichbar sind und über viel praktisches und theoretisches Wissen verfügen.

Kontakt

performanceLiebe GmbH & Co. KG – Performance Online Marketing Agentur

Patrick Tomforde

Marie-Elisabeth-Lüders-Str. 10

21614 Buxtehude

0170 17 88 324



https://www.performanceliebe.de/