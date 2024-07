Führungswechsel bei der GS Yuasa Corporation

Takeshi Abe neuer President and Respresentative Director, Osamu Murao Chairman und Director

Krefeld, 10. Juli 2024 – GS Yuasa Battery Europe Ltd., europäischer Marktführer für Industrie- und Fahrzeugbatterien und Teil des in Japan ansässigen globalen Batterieherstellers GS Yuasa, gibt einen Führungswechsel innerhalb der Muttergesellschaft bekannt. Takashi Abe übernimmt die Position des President and Representative Director der GS Yuasa Corporation und tritt damit die Nachfolge von Osamu Murao an, der ab sofort zum Chairman und Director befördert wird.

Takashi Abe, vormals Director bei GS Yuasa, bringt einen reichen Erfahrungsschatz und einen visionären Ansatz in seine neue Rolle mit ein. Osamu Murao, ehemaliger President und Representative Director, eröffnete im vergangenen September den hochmodernen europäischen Hauptsitz von GS Yuasa und sorgte in den zurückliegenden Jahren für gesundes Unternehmenswachstum und fortschrittliche Errungenschaften.

In seiner ersten Ansprache als Präsident von GS Yuasa betont Takashi Abe: „In seiner mehr als 100-jährigen Geschichte hat GS Yuasa konsequent die jeweiligen Anforderungen der Zeit erkannt und durch Innovation und Wachstum im Bereich der Batterie- und Stromversorgungssysteme zur Entwicklung der Gesellschaft beigetragen. Wir waren in der Lage, weiter zu wachsen, weil wir uns das Vertrauen unserer Kunden erarbeitet haben: Einerseits, indem wir ihre individuellen Herausforderungen erkannt und bewältigt haben, und andererseits, indem wir ihnen mit unseren leistungsstarken, hochwertigen Produkten und Vor-Ort-Dienstleistungen echte Sicherheit und Mehrwert bieten.

Der Geist der Innovation und Herausforderung, den die Gründer unserer Muttergesellschaften Japan Storage Battery Co., Ltd. und Yuasa Corporation schätzten, ist bis heute unverändert geblieben und wurde in unserer Unternehmensphilosophie „Innovation and Growth“ aufgenommen. Um sich dem raschen Wandel der Zeit anzupassen, ist es entscheidend, dass die gesamte GS Yuasa-Gruppe gemäß dieser Philosophie agiert und GS Yuasa als Teil der Gesellschaft verdeutlicht wird.

Wir sind davon überzeugt, dass unsere Technologien für Batterie- und Stromversorgungssysteme zu den entscheidenden Lösungen für die Verwirklichung einer nachhaltigen, CO2-neutralen Gesellschaft gehören. Unser Ziel ist es, ein Energiemanagement-Unternehmen zu werden, indem wir fortschrittliche Technologien für Geräte und entsprechende Anwendungen anbieten, die für die Entwicklung der Mobilität und sozialen Infrastruktur notwendig sind. Wir wollen mit unseren fortschrittlichen Batterietechnologien sowohl einen Beitrag zur Umsetzung einer nachhaltigen Gesellschaft leisten, aber auch für das weitere Wachstum von GS Yuasa sorgen.

Wir hoffen, dass alle unsere Stakeholder uns weiterhin in unserem Streben nach Innovation und Wachstum unterstützen werden, um auch in den nächsten 100 Jahren ein Unternehmen mit Mehrwert sein zu können.“

GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit und einem weitreichenden Marketing- und Distributionsnetzwerk in Europa. Das breite Angebot an Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen) die Bereiche Automotive und Motorcycle (Automobil- und Motorrad-Starterbatterien).

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas.

