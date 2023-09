Führungswechsel bei avitea:

Markus Humpert wird neuer Geschäftsführer

Lippstadt, 1. September 2023 – Der Personaldienstleister avitea GmbH aus Lippstadt gibt einen bedeutenden Wechsel in der Geschäftsführung bekannt. Nach mehr als 16 Jahren wird der bisherige Geschäftsführer Christoph Busch zum Ende des Jahres 2023 in

Unter der Leitung von Christoph Busch erlebte die avitea GmbH eine beeindruckende Entwicklung. Der Umsatz des Unternehmens steigerte sich von 2,2 Millionen Euro im Jahr 2007 auf 100 Millionen Euro im Jahr 2022. Diese bemerkenswerte Steigerung ging einher mit der Übernahme und Entwicklung zahlreicher Dienstleistungen, welche die Position des Unternehmens nachhaltig stärkte.

Ein besonders wichtiger Meilenstein in der Ära von Christoph Busch war die Ausgründung der avitea Industrieservice GmbH, die das Dienstleistungsportfolio des Unternehmens erweiterte und neue Märkte erschloss. Herr Busch legte in seiner Zeit bei avitea einen besonderen Fokus auf die Ausarbeitung eines Wertekodex und der Etablierung eines positiven Betriebsklimas.

Christoph Busch hinterlässt ein Unternehmen, das in der Region zu einem bedeutenden Akteur in der Personaldienstleistungsbranche herangewachsen ist und sich durch seine sozialen Angebote und Unternehmenswerte gegenüber Mitbewerbern abhebt.

Mit dem Wechsel in der Geschäftsführung übernimmt Markus Humpert das Ruder. Humpert ist kein Unbekannter in der avitea-Familie. Bereits im August 2008 wechselte er als Niederlassungsleiter zu avitea. In den Folgejahren konnte er sich kontinuierlich weiterentwickeln und übernahm neben der Rolle des Prokuristen für die avitea GmbH im Jahr 2016 auch die Geschäftsführung der avitea Industrieservice GmbH.

Markus Humpert blickt optimistisch in die Zukunft und hat gemeinsam mit seinem Führungskräfteteam Schwerpunkte für die kommenden Jahre identifiziert. Dazu gehört unter anderem die erweiterte Geschäftsentwicklung außerhalb des Hella-Konzerns, eine verstärkte Digitalisierung von administrativen Prozessen und die Implementierung optimierter Strategien für den Bereich Einkauf. In Zeiten des Fachkräftemangels werden zudem die Internationalisierung als auch die Entwicklung innovativer Ansätze im Bereich Mitarbeiterrekrutierung im Fokus stehen.

Das gesamte avitea-Team bedankt sich bei Christoph Busch für seinen außergewöhnlichen Beitrag zum Erfolg der beiden Unternehmen und wünscht ihm für seinen Ruhestand alles Gute. Gleichzeitig heißt die avitea GmbH Markus Humpert in seiner neuen Rolle als Geschäftsführer herzlich willkommen und freut sich auf die gemeinsame Weiterentwicklung der Erfolgsgeschichte.

Als avitea-Gruppe sind wir Arbeitgeber von nahezu 2.000 Mitarbeitern und schafft für diese eine sichere und sozialverträgliche Beschäftigung bei zahlreichen Kundenunternehmen. Unseren Bewerbern bieten wir Zugang zu ausgezeichneten Unternehmen in Ost- und Südwestfalen. Für unsere Kunden sind wir Anbieter von erstklassigen Personaldienstleistungen wie Arbeitnehmerüberlassung für den gewerblichen und hochqualifizierten Bereich. Zusätzlich bieten wir unterstützende HR-Dienstleistungen wie die Schaltung von Online-Stellenanzeigen zu attraktiven Konditionen an. Als Tochter der HELLA GmbH & Co. KGaA greifen wir auf fundiertes Industrie-Know-how sowie langjährige Erfahrung in der Personalbranche zurück.

