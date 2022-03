Führungskräfte und positive Glaubenssätze: Ist der Erfolg des Unternehmens davon abhängig?

Wie überall im Leben kommen Menschen mit verschiedensten Charaktereigenschaften auch im Berufsleben zusammen und verfolgen im Optimalfall ein gemeinsames Ziel: das Wohl des Unternehmens. Doch oft wird die Erreichung dieses Zieles von zwischenmenschlichen Konflikten überschattet. Kleinkrieg in der Abteilung, Missverständnisse in der Kommunikation und daraus resultierende Probleme, die allen Beteiligten viel Zeit und Energie kosten, sind die Folge. Nicht selten leiden die Motivation und die Effizienz der einzelnen Personen.

Andrea Zulauf ist Therapeutin, dipl. betriebliche Mentorin FA, dipl. Coach SCA und Geschäftsführerin der Passiflora Gesundheit und Therapie GmbH und weiß aus eigener Erfahrung, wo die eigentliche Ursache für Probleme liegt. Im Unterbewusstsein, genau genommen bei den vielen Glaubenssätzen, die Menschen seit ihrer Kindheit haben und heute wie damals das Denken, Fühlen, Entscheiden und Handeln prägen. Die Logik und der Versand spielen dabei seltener eine Rolle als gedacht. Andrea Zulauf ist Expertin und die erste PSYCH-K®-Trainerin in der Schweiz. Sie blickt auf ihre jahrelange Erfahrung und Ausbildung in diesem Bereich zurück und weiß, wie es gelingt, negative Glaubenssätze zu transformieren und Probleme effektiv zu beseitigen.

Negative Glaubenssätze torpedieren den Weg zum Erfolg und zwar in jedem Einzelnen von uns. Vom Manager bis zum Mitarbeiter. Deutlich wird dies anhand eines einfachen Beispiels: Ist die Führungskraft der Meinung, dass Mitarbeiter mit ihren Anliegen nerven und wertvolle Zeit rauben, wird sich diese Einstellung auf andere übertragen und dort wiederum eine Reaktion auslösen. Diese Reaktion könnte beispielsweise Demotivation sein. 95 % der Entscheidungen, die Menschen treffen, werden aufgrund des Unterbewusstseins und aufgrund von Ängsten getroffen. Diese Grundlage wirkt sich unmittelbar auf das Handeln aus und ruft zum Großteil Erfahrungen hervor, die Glaubenssätze und Ängste bestätigen. Somit entsteht ein Kreislauf, der unterbrochen werden muss, um eine positive Veränderung herbeizuführen.

Andrea Zulauf ist überzeugt: „Mit effektiver und schneller Transformation von negativen Glaubenssätzen können Menschen ihre persönliche Weiterentwicklung selbst in die Hand nehmen“. Der PSYCH-K®-Expertin ist es wichtig, dass Menschen nicht in eine Abhängigkeit ihres Coaches oder Mentors geraten, sondern die Transformation erlernen und anschließend selbst durchführen können.

Das Ziel: Ein kraftvolles Mindset für Führungskräfte und alle Mitarbeiter, damit der Weg zum Erfolg als echte Gemeinschaft gemeistert werden kann und das Business in die Zukunft trägt.

PSYCH-K® ist Name für eine wirkungsvolle und effiziente Methode. Sie bewirkt eine Resilienz, das bedeutet, dass der Umgang mit Stress und herausfordernden Situationen deutlich besser gelingt. Probleme wie beispielsweise Konflikte mit Mitarbeitern können dadurch besser und schneller gemeistert werden. Was PSYCH-K® von anderen Methoden unterscheidet? Sie wirkt schnell und effizient. Vor allem wird mit dieser Methode in die Zukunft gearbeitet und nicht in die Vergangenheit.

Jetzt starten und negative Glaubenssätze transformieren!

Andrea Zulauf lehrt ihren Teilnehmern, wie sie selbst schnell und unmittelbar Glaubenssätze transformieren können und gleichzeitig in der Lage sind, andere Menschen dabei zu unterstützen. Mit den PSYCH-K®-Basic Workshops ab April an verschiedenen Orten in der Schweiz, in Deutschland und Österreich können auch Sie negative Glaubenssätze schnell transformieren.

Mehr Information zu den nächsten Basic Workshops: https://gesundheit-treffpunkt.ch/psych-k/psych-k-basic/

Andrea Zulauf ist Therapeutin, Coach und Geschäftsführerin der Passiflora Gesundheit und Therapie GmbH und weiß, wie es mit PSYCH-K® Coaching gelingt, negative Glaubenssätze zu beseitigen und zu transformieren.

