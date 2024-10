Führungskräfte im Blindflug: Selbstzweifel als Risiko für Unternehmen!

Führungsschwäche aufgrund von Selbstzweifeln oder Ängsten ist nach wie vor ein Tabuthema. Dabei sind die Folgen gravierend. Wenn Führungskräfte ihre Unsicherheiten verbergen, ersticken sie die Kreativität und Innovationskraft ihrer Mitarbeiter, und das Vertrauen schwindet. In einer Zeit, in der Anpassungsfähigkeit entscheidend ist, kann dieses Schweigen den Unternehmenserfolg ernsthaft gefährden.

Nach wie vor gilt es als Tabu, wenn Führungskräfte offen über psychische Belastungen sprechen. Dabei hat ein als schwach wahrgenommenes Leadership erhebliche negative Auswirkungen auf Unternehmen, insbesondere im Hinblick auf Angst und Burnout bei Führungskräften. Wenn aber Führungskräfte ihre Ängste verbergen, führt dies zu einem kreativitäts- und innovationshemmenden Umfeld und zu einem nachhaltigen Vertrauensverlust. In einer von patriarchalischem Leistungsdenken geprägten Kultur wird Burnout oft mit harter Arbeit assoziiert, während Angst als Zeichen von Schwäche gilt. Solche Führungskräfte neigen dazu, Veränderungen zu unterdrücken und ein Klima der Angst zu fördern. Das schadet der Motivation und Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Im Gegensatz dazu schaffen starke Führungskräfte ein Klima des Vertrauens, in dem die Mitarbeiter ermutigt werden, eigenständig zu denken und Risiken einzugehen, was zu mehr Kreativität und Produktivität führt.

Unternehmensberater, ehemaliger Aufsichtsrat der Zürcher Kantonalbank und Pilot Bruno Dobler weiß nicht nur aus seiner aktiven Zeit als Flugkapitän, sondern auch aus vielen Beratungsgesprächen, unter welch enormem Druck Leadership geleistet werden muss. Aber als Pilot ist er darauf trainiert, damit umzugehen. „Piloten wissen mit Herausforderungen, Krisen und Chaos umzugehen, auch unter hohem Zeitdruck und mit reduzierten Ressourcen während eines Fluges. Trotz dieser Belastungen wissen sie auch, wie sie das volle Potenzial ihrer Crew mobilisieren können, ohne das so wichtige Vertrauen zu gefährden. Die Voraussetzungen dafür sind erlern- und trainierbar. Deshalb können bodengebundene Unternehmen von der Luftfahrt lernen“, betont Bruno Dobler.

Der Vortrag “ Mit Leadership wie ein Pilot durch turbulente Zeiten“ beschäftigt sich mit dem Spannungsfeld zwischen Selbstvertrauen und Leadership. Der Keynote Speaker erläutert, warum effektive Führung ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Verantwortung und Vertrauen erfordert. Als Führungskraft ist es entscheidend, in kritischen Momenten Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig auf die Fähigkeiten der Teammitglieder zu vertrauen, sodass diese ihren Part an den Aufgaben wahrnehmen können. „Offene Kommunikation ist eine Grundvoraussetzung. Sie trägt nicht nur dazu bei, potenzielle Krisen frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden, sondern schafft auch die Basis für kreative Ideen und inspirierende Lösungen. Denn wo Kontrolle aufhört, beginnt echte Zusammenarbeit auf Augenhöhe“, sagt der ehemalige Pilot. Dobler ist überzeugt, dass ein radikales Umdenken in der Führungskultur notwendig ist, um Fehler nicht als Versagen, sondern als Chance zur Verbesserung zu sehen. „Es ist an der Zeit, offen über die Herausforderungen moderner Leadership zu sprechen, denn gerade in schwierigen Zeiten ist Vertrauen die Basis für erfolgreiche Zusammenarbeit und exponentielles Wachstum“, so Keynote-Speaker Bruno Dobler.

Bruno Dobler ist eine faszinierende Persönlichkeit mit einer facettenreichen Karriere, die von seinen Erfahrungen als Verkehrspilot bei der Swiss bis zu den Leistungen als CEO und Mitglied verschiedener Verwaltungsräte reicht – wie z.B. als Aufsichtsrat bei der Zürcher Kantonalbank. Während sich seine Kollegen auf ihre akademische Laufbahn konzentrierten, sammelte Dobler als Ausbilder von Militärpiloten in Uganda, Irak und Indonesien wertvolle Erfahrungen. Seine Leidenschaft für die Fliegerei führte zur Gründung der Horizon Swiss Flight Academy, wo er sein Wissen an angehende Verkehrspiloten weitergab.

Auf seine Zeit als Chefpilot der Crossair folgte eine politische Karriere, in der Dobler die Bürgerinnen und Bürger im Zürcher Kantonsrat vertrat. Als Flugkapitän der Swiss und CEO von Helvetic Airways setzte er seine Erfahrung und sein Know-how in der Luftfahrtbranche ein, um komplexe Herausforderungen in der Wirtschaft erfolgreich zu meistern und strategische Neuausrichtungen voranzutreiben. Als Mitglied des Präsidiums der Zürcher Kantonalbank trug Dobler mit seinen Kollegen zur Sicherheit des Finanzsektors bei.

Neben seinen beruflichen Verpflichtungen ist Dobler als Coach und Mentor tätig und gibt seine umfangreichen Erfahrungen und Einsichten aus der Luftfahrt und dem Geschäftsleben an Führungskräfte und Teams weiter. Seine Erkenntnisse aus der Fliegerei überträgt Bruno Dobler in seinen international gefragten Vorträgen auf die Wirtschaft, aber auch auf das private Leben. Trotz seiner beeindruckenden Karriere schätzt Dobler die Natur und verbringt gerne Zeit in Andermatt, Schweiz, wo er ständig auf der Suche nach neuen Entdeckungen ist.

