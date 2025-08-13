6 aktuelle Mega-Trends

Führung & Motivation im Wandel: Die 6 großen Trends, über die alle sprechen

Führung verändert sich grundlegend – und mit ihr die Art, wie die Motivationsstrukturen positiv angesprochen werden. Was gestern noch als „gute Führung“ galt, wirkt heute starr, unflexibel oder abschreckend – vor allem auf junge Generationen. In einer Arbeitswelt, die immer digitaler, komplexer und schneller wird, gewinnen alternative Ansätze an Bedeutung. Portapatet – die Akademie für Führung und Persönlichkeit berichtet zu den Themen die Führungskräfte, HR-Teams und Mitarbeitende aktuell am meisten beschäftigen:

Portapatet diskutiert die Top 6 Trends zu Führung und Motivation, die derzeit besonders heiß diskutiert werden:

1. „Conscious Unbossing“ – Die Generation Z lehnt klassische Führung ab

Ein Begriff macht derzeit Karriere: Conscious Unbossing. Gemeint ist der bewusste Verzicht auf klassische Führungsrollen – insbesondere bei jungen Mitarbeitenden. Die Generation Z zeigt sich deutlich weniger bereit, Verantwortung in hierarchischen Strukturen zu übernehmen. Gründe: Angst vor mentaler Überlastung, Wunsch nach Flexibilität, Fokus auf Work-Life-Balance.

Studien zeigen: Die Bereitschaft zur Führungsverantwortung sinkt bei Gen Z um bis zu 40% gegenüber älteren Generationen.

Was Unternehmen jetzt brauchen: Neue Führungsmodelle, mehr Selbstorganisation und Karrierepfade ohne klassisch hierarchische Führung.

2. Mentale Gesundheit wird Chefsache

Resilienz, psychische Sicherheit und Burnout-Prävention sind längst keine „nice to have“- Fähigkeiten mehr. Führungskräfte stehen unter doppeltem Druck: Sie müssen Leistung liefern – und gleichzeitig für das psychische Wohl ihrer Teams sorgen. Wer heute den Raum für motiviertes Arbeiten erzeugen will, muss zuhören können, Überlastung schnell erkennen und eine Kultur des Vertrauens schaffen, so Dr. Ulrich Striebl von Portapatet.

Führung bedeutet heute: sich selbst gut führen können.

3. Digital Leadership & der Einfluss von KI

Hybride Teams, Homeoffice, Remote Work – viele Führungskräfte mussten in den letzten Jahren umlernen. Doch die digitale Transformation geht weiter: Künstliche Intelligenz (KI) wird zunehmend auch als Führungshilfe eingesetzt – etwa in der Kommunikation, im Coaching oder beim Performance-Tracking.

Der neue Anspruch: Vertrauen statt Kontrolle, klare Ziele statt Mikromanagement.

4. Power Skills statt Hard Skills

In unsicheren Zeiten zählen nicht nur Fachkenntnisse. Power Skills wie Empathie, emotionale Intelligenz, Konfliktlösung oder Coaching-Mentalität entscheiden darüber, ob Führung gelingt. Gerade in diversen und dezentralen Teams sind diese Fähigkeiten der Schlüssel zur Motivation.

„Menschen verlassen nicht Unternehmen – sie verlassen schlechte Führung.“, so Dr. Ulrich Striebl von Portapatet.

5. Neuroleadership – Führen mit Hirn

Immer mehr Führungskräfte interessieren sich für Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft. Modelle wie SCARF (Status, Certainty, Autonomy, Relatedness, Fairness) helfen zu verstehen, was Motivation im Gehirn wirklich auslöst. Neuroleadership ist keine Esoterik, sondern ein praxisnaher Ansatz für wirksame Führung.

6. Purpose-Driven Leadership – Sinn schlägt Bonus

Vor allem jüngere Mitarbeitende fragen sich: „Wofür mache ich das eigentlich?“

Motivation entsteht heute nicht mehr durch Gehalt oder Karriereversprechen – sondern durch Sinn. Führung bedeutet, eine Vision zu vermitteln, die über kurzfristige Ziele hinausgeht.

Sinnorientierte Führung motiviert nachhaltiger als extrinsische Anreize.

Fazit von Portapatet: Führung braucht ein Update

Die Erwartungen an Führung haben sich massiv verändert. Wer heute Menschen motivieren will, muss umdenken – und bereit sein, sich selbst zu hinterfragen. Die gute Nachricht: Moderne Führung ist lernbar. Mit Offenheit, Training, wie etwa dem pferdegestützten Training und den richtigen Tools lassen sich Teams auch in unsicheren Zeiten zu Bestleistungen führen.

