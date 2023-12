Führung im Wandel: Mut zu neuen Glaubenssätzen haben

Roman P. Büchler setzt auf mutige Veränderung und innovative Glaubenssätze.

Die Frage nach der Zukunftsfähigkeit von Führung wird in einer Ära, die von unaufhaltsamem Wandel und dynamischer Transformation geprägt ist, zunehmend zu einem Schlüsselthema. Roman P. Büchler, Inhaber und Geschäftsführer der FORAN GmbH in St. Gallen, eröffnet einen erfrischenden Blick auf die Herausforderungen moderner Führung und betont die zentrale Rolle von mutigen Veränderungen im Denken und Handeln von Führungskräften.

Die Wirkung tief verwurzelter Glaubenssätze steht dabei im Mittelpunkt dieser Betrachtung. Büchler betont, wie prägende Erfahrungen aus der Kindheit und Jugend die Überzeugungen formen und einen massgeblichen Einfluss auf die Art der Führung nehmen. Doch der Führungsexperte geht über die üblichen Pfade hinaus und plädiert für den mutigen Bruch mit etablierten Glaubenssätzen als Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft.

Glaubenssätze, so verdeutlicht der Sparringpartner und Zukunftsstratege, seien nicht nur Wegweiser, sondern auch formbare Bausteine der Realität. In diesem Kontext setzt er sich mit der dualen Natur dieser Überzeugungen auseinander: Positiv formuliert vermögen sie zu Erfolgen zu führen, negativ hingegen könnten sie unter Druck setzen und Energie rauben, besonders in Zeiten tiefgreifenden Wandels.

Der Experte für Leadership stellt einen praxisorientierten Drei-Schritte-Ansatz zur Veränderung vor, der Führungskräften eine konkrete Handlungsanleitung bietet. Von der Erkennung und Einschätzung eigener Glaubenssätze über die Reflexion im Umfeld bis hin zur bewussten Veränderung und Formulierung neuer, positiver Überzeugungen, rückt Büchler den Prozess der Selbstentwicklung in den Fokus.

Die Kraft der neuen Glaubenssätze, so betont Büchler abschliessend, bildet einen entscheidenden Faktor für die erfolgreiche Navigation durch die agilen Gewässer der Zukunft. Unabhängig von der Position – sei es als Leader oder Manager – unterstreicht er die Bedeutung der inneren Einstellung, die Mut zur Veränderung erfordert. Denn nur so können die Herausforderungen der Zukunft gemeistert und eine Organisation geschaffen werden, die nicht nur überlebt, sondern blüht und gedeiht.

Mit seinem Impuls lädt Roman P. Büchler Führungskräfte dazu ein, die eigene Leadership-DNA kritisch zu hinterfragen und mutig neue Wege einzuschlagen.

Für Roman P. Büchler ist es ein persönliches Anliegen, seine Expertise nach aussen zu tragen, um Organisationen in einer stets verändernden VUCA-Welt zu begleiten. Neben zahlreichen Blogbeiträgen und spannenden YouTube-Videos spiegelt sein veröffentlichtes Buch “ Die neue Leadership-DNA: Prinzipien für einen radikalen Umbau der Führung“ seine Erfahrung und seinen breiten Wissensschatz wider.

Wer auf der Suche nach neuen und innovativen Impulsen ist, wie sich Führung transformieren kann und sich schon heute für morgen ausrichtet, sollte einen Blick in das Werk werfen. Weitere Informationen und Kontakt zu Roman P. Büchler finden Sie unter www.foran.ch oder via LinkedIn.

Roman P. Büchler ist Gründer, Inhaber und Geschäftsführer der FORAN GmbH in St. Gallen in der Schweiz. Nach vielen Jahren erfolgreicher Tätigkeit als Verwaltungsrat, CEO und Unternehmensberater mit den Tätigkeits-Schwerpunkten Leadership-Mentoring, Teamentwicklung, Strategieentwicklung und digitale Transformation entschloss er sich, seinen Überzeugungen zu folgen. Er gründete die FORAN, um Führungskräfte und Organisationen zu begleiten und sie auf einer höheren Wirkungsebene zu unterstützen.

Der Experte für Leadership, digitale Transformation und Organisationsberatung begleitet mit FORAN Unternehmen zwischen 500 und 1.500 Mitarbeitenden. Er ist Sparringspartner und Zukunftsstratege für Top-Führungskräfte und ganze Geschäftsleitungs-Teams auf dem Weg der dynamischen Weiterentwicklung. Er übt Mandate in den Verwaltungsräten namhafter Unternehmen aus und übernimmt regelmässig Interimsmandate in Führungsfunktionen. Damit stellt er seine innovativen und teils radikalen Thesen über erfolgreiche Führung selbst auf die Probe. Diese Verbindung zwischen innovativem Ideenreichtum und praktischer Anwendung schärft seine Sinne für das Wesentliche. Er sorgt so für neue Ansätze und kann diese neuen Strömungen schnell praktikabel anpassen.

Darüber hinaus ist er regelmässig als Dozent in Universitäten und Weiterbildungszentren tätig. Als Autor hat er bereits zahlreiche Fachartikel publiziert und zwei Bücher zu den Themen digitale Transformation und strategisches IT-Management als Co-Autor herausgegeben.

