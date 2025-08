Eine Empfehlung von Fachbuchautor Ulrich H. Knobel

Mein Buch „Führen mit Kompetenz – vom Führungsversagen zum Führungserfolg“ (Springer-Verlag) richtet

sich an jede Führungskraft auf allen Hierarchiestufen. Es ist das Ergebnis meiner über 30 Jahre langen Führungspraxis und Hochschultätigkeit und vermittelt alle Komponenten und Kompetenzen, die für ein erfolgreiches Führen unerlässlich sind. Insbesondere hilft es überzeugend und mit Nachdruck, dumme, verhängnisvolle Fehler zu vermeiden. Es werden alle Fettnäpfchen aufgezeigt, in die man treten kann, sei es im eigenen Führungsverhalten, im Umgang mit Mitarbeitern oder Chefs, in der Kommunikation, beim Präsentieren und Vortragen, in der Konfliktbereinigung bis hin zur Burnout-Prävention und Therapie.

Kompetenz bedeutet Befähigung. Können. Es ist das Wissen, wie man eine Sache oder Situation angeht und wie sie „zu nehmen ist“. Fehler treten bekanntlich immer dann auf, wenn es an der eigenen Kompetenz mangelt. Diese zum Führen benötigte Befähigung wird im Buch vollumfänglich und ganzheitlich vermittelt. Meine Mission als Autor: Führungspersönlichkeiten zu Klarheit, Sicherheit und authentischer Wirksamkeit zu verhelfen. Wichtige inhaltliche Schwerpunkte:

Die häufigsten Kardinalfehler der Führung. Welche fatalen Irrtümer und Verhaltensweisen täglich Arbeitsverhältnisse zerstören.

Das komplette Handwerkszeug der erfolgreichen Führung. Welche konkreten Kompetenzen Führungskräfte erwerben müssen, um wirklich erfolgreich zu sein.

Die Systematik der Führungskräfteauswahl. Wie Unternehmen bei der Besetzung von Führungspositionen fatale Fehlentscheidungen vermeiden.

Die Kunst der menschengerechten Führung. Wie Sie ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem Menschen und Ergebnisse gleichermaßen gedeihen.

Den Masterplan zur Führungskompetenz. Wie Sie Schritt für Schritt die erforderlichen Fähigkeiten aufbauen und zum souveränen Leader werden.

Anders als theoretische Management-Bücher liefert „Führen mit Kompetenz“ eine praktische Anleitung, die Sie sofort in den Alltag übertragen und anwenden können. Ein Buch, das „alte Hasen“ wie auch Newcomer gleichermaßen anspricht. Dank der detaillierter Gliederung ist es auch als Nachschlagewerk hervorragend geeignet. „Führen mit Kompetenz“ ist als Taschenbuch oder eBook bei Amazon oder jeder Buchhandlung erhältlich. Unbedingt heute noch bestellen – und im Auftritt unangreifbar werden!

Als Unternehmer und Berater hat Ulrich H. Knobel Führungskräfte verschiedenster Branchen begleitet – darunter einen Großkonzern mit 3.500 Mitarbeitenden. Seine Expertisen vermittelte er parallel als Dozent für Führungslehre an Hochschulen. Seine Mission: Führungspersönlichkeiten zu Klarheit, Sicherheit und authentischer Wirksamkeit verhelfen. Was Knobel in besonderer Weise auszeichnet: Seine Führungskonzepte entstammen dem echten Leben, nicht der Theorie. So auch seine Erkenntnisse zur Burnout-Prävention; sie basieren auf persönlichen Fallbegleitungen, die nachweislich Leben verändert haben. Heute lebt der gebürtige Schweizer in Berlin und Plön (Holsteinische Schweiz), nach 15 prägenden Jahren in den USA.

Firmenkontakt

Ulrich H. Knobel

Ulrich Knobel

Philipp-Franck-Weg 19

14109 Berlin – Wannsee

016091538002



https://www.uhknobel.com

Pressekontakt

Ulrich H. Knobel

Ulrich Knobel

Philipp-Franck-Weg 19

14109 Berlin – Wannsee

016091538002



https://www.uhknobel.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.