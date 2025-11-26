Führen mit Kompetenz von Ulrich H. Knobel

Das perfekte Weihnachtsgeschenk für den Mann oder die Frau in leitender Position

Das Buch „Führen mit Kompetenz – vom Führungsversagen zum Führungserfolg“ (Springer-Verlag) richtet sich an alle Führenden auf allen Stufen und spricht insbesondere auch Newcomer an, die sich bestmöglich auf eine Führungsposition vorbereiten wollen. Knobel schrieb dieses Praxishandbuch nach seiner mehr als 30jährigen Tätigkeit als Chef, Führungsexperte und Coach.

Entscheidendes Wissen für den Führungserfolg

Wie Knobel aus eigener Erfahrung festgestellt hat, kann man im persönlichen Führungsverhalten sehr viele Fehler machen, die sich über kurz oder lang verhängnisvoll auswirken können. Mit seinem Buch will er helfen, solch „dumme“ – weil vermeidbare Fehler – zu verhindern. Das Buch gliedert sich in zwei Teile:

Teil 1 befasst sich mit allen Regeln und Grundlagen des Führens. Er ist das Fundament, ohne das eine erfolgreiche Führungsarbeit nicht möglich ist. Ein Wissen, das oft fehlt, weil es nie vermittelt wurde.

Teil 2 befasst sich mit dem praktischen persönlichen Führungsverhalten im Umgang mit den Mitarbeitern („Mein Führungsalltag“). Es wird ganzheitlich von A bis Z aufgezeigt, auf was es in der Führung wirklich ankommt. Einige Beispiele aus dem Inhalt: Wie man als Vorgesetzter durch seinen Auftritt überzeugt und unangreifbar wird. Wie man seine Führungsverantwortung wahrnimmt. Wie man einen motivierenden Führungsstil praktiziert. Wie man seine Führungsmannschaft richtig auswählt. Wie man die verbale und nonverbale Kommunikation für seine Zwecke nutzt. Wie man seine innere Autorität aufbaut. Wie man trotz Stress nachhaltig verhindert, ein Burnout zu bekommen („Niemals ein Burnout“). Aber auch, wie man im Falle eines Falles möglichst schnell wieder auf die Erfolgstrasse zurückfindet.

Führungsneulinge bekommen mit dem Buch eine umfassende und nachhaltige Führungsschulung. Den erfahreneren Führungskräfte eröffnet sich eine exzellente „Teststrecke“, um herauszufinden, ob sie in ihrem Auftritt bereits alle erforderlichen Kompetenzen beherrschen, um jederzeit und in allen Situationen sicher und für sie unangreifbar zu bestehen. Die leicht lesbaren und praktisch gehaltenen Ausführungen lassen sich sofort in den Alltag übertragen und anwenden. Dank der sehr detaillierten Gliederung ist das Buch auch als Nachschlagewerk hervorragend geeignet. Wer das Praxishandbuch erworben hat, gibt es nicht mehr aus der Hand. „Führen mit Kompetenz“ ist als Taschenbuch oder eBook bei Amazon oder in jeder Buchhandlung erhältlich.

Als Unternehmer und Berater hat Ulrich H. Knobel Führungskräfte verschiedenster Branchen begleitet – darunter einen Großkonzern mit 3.500 Mitarbeitenden. Seine Expertisen vermittelte er parallel als Dozent für Führungslehre an Hochschulen. Seine Mission: Führungspersönlichkeiten zu Klarheit, Sicherheit und authentischer Wirksamkeit verhelfen. Was Knobel in besonderer Weise auszeichnet: Seine Führungskonzepte entstammen dem echten Leben, nicht der Theorie. So auch seine Erkenntnisse zur Burnout-Prävention; sie basieren auf persönlichen Fallbegleitungen, die nachweislich Leben verändert haben. Heute lebt der gebürtige Schweizer in Berlin und Plön (Holsteinische Schweiz), nach 15 prägenden Jahren in den USA.

Firmenkontakt

Ulrich H. Knobel

Ulrich Knobel

Philipp-Franck-Weg 19

14109 Berlin – Wannsee

016091538002



https://www.uhknobel.com

Pressekontakt

Ulrich H. Knobel

Ulrich Knobel

Philipp-Franck-Weg 19

14109 Berlin – Wannsee

016091538002



https://www.uhknobel.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.