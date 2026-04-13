Frühlingsputz in der Wilmi: WILMA Shoppen lädt am 15. April zum großen „KehrDay“ ein

Am 15. April findet ab 11:30 Uhr der traditionelle „WILMA KehrDay“ in der Wilmersdorfer Straße statt. Unter der Schirmherrschaft der Bezirksbürgermeisterin von Charlottenburg-Wilmersdorf, Kirstin Bauch, wird die Fußgängerzone gemeinsam mit dem gesamten Kiez auf Hochglanz poliert. Die WILMA lädt Anwohnende, Kundinnen und Kunden sowie lokale Akteurinnen und Akteure ein, die Straße von Müll, Kippen und alten Flugblättern zu befreien. Das Center stellt sämtliche Arbeitsmaterialien wie Greifer, Müllsäcke und Schaber zur Verfügung und sorgt mit Snacks und Getränken für die Verpflegung aller fleißigen Helferinnen und Helfer.

Eine saubere Nachbarschaft ist die Basis für ein lebendiges Miteinander und eine einladende Atmosphäre im Kiez. Darum ist der „WILMA KehrDay“ fest im Kalender des Bezirks verankert: Am 15. April verwandelt sich die Wilmersdorfer Straße wieder in eine gemeinsame Aktionsfläche für den Kiezputz. Das Ziel ist klar: Die „Wilmi“ soll nach dem Winter wieder richtig blankgemacht werden. Dabei sind alle gefragt – ob Anrainer, Wirtschaft, Politik oder Zivilgesellschaft. Gemeinsam werden Kippen aufgesammelt, Müll beseitigt und uralte Flugblätter von den Laternenmasten abgekratzt, um das Stadtbild nachhaltig zu verschönern.

Die Aktion startet um 11:30 Uhr am zentralen Materialtisch vor der WILMA. Hier können sich alle Teilnehmenden mit dem nötigen Equipment ausrüsten: Von stabilen Müllsäcken und Handschuhen bis hin zu professionellen Greifern und Spachteln für hartnäckige Rückstände steht alles bereit. Damit der Spaß bei der Arbeit nicht zu kurz kommt, ist auch für das leibliche Wohl gesorgt: Die WILMA stellt kostenlose Snacks und Getränke bereit, damit die Helfenden gestärkt ans Werk gehen können.

„Wir verstehen uns als wichtigen Partner im Kiez und als Zentrum der Nachbarschaft. Darum gehen wir mit dem gesamten Team beim „KehrDay“ sehr gerne mit gutem Beispiel voran“, erläutert Catja Schneider, Center Managerin der WILMA. „Es ist uns ein Anliegen, viele Menschen zu inspirieren, gemeinsam Verantwortung für unsere direkte Umgebung zu übernehmen und die Fußgängerzone für alle schöner zu

machen.“

Auch die Schirmherrin Kirstin Bauch wird wieder tatkräftig mit anpacken. Die Aktion hat sich über die Jahre als Zeichen für den Zusammenhalt in Charlottenburg-Wilmersdorf etabliert.

„Bei solchen Aktionen geht es vor allem um das Miteinander. Wenn Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft an einem Strang ziehen, kommt immer etwas Gutes dabei heraus“, so Bezirksbürgermeisterin Kirstin Bauch.

Eingeladen sind alle, die ein Zeichen setzen möchten und Lust haben, Berlin ein Stück sauberer zu halten und den Kiez gemeinsam zum Strahlen zu bringen.

Über Sonae Sierra

Sonae Sierra ist ein multinationales und integriertes Immobilienunternehmen, das sich auf urbane Transformation und Innovation konzentriert. Mit Projekten in über 35 Ländern verwaltet das Unternehmen derzeit Vermögenswerte im Wert von rund 7 Mrd. EUR. Die Nachhaltigkeitsstrategie von Sierra ist ein zentrales Merkmal und eine der wichtigsten Säulen der Unternehmenspositionierung in allen Geschäftsbereichen.

Sierra hat einen guten Ruf als Experte für führende Immobilienlösungen, die einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen. Das Unternehmen konzentriert sich auf langfristige Beziehungen zu führenden Investoren. Das vertikal integrierte Angebot umfasst maßgeschneiderte Investitionsvehikel sowie die Entwicklung und Modernisierung nachhaltiger, gemischt genutzter urbaner Räume (Wohnen, Büros, Einzelhandel und Freizeit). Sierra bietet eine vollständige und integrierte Plattform für sämtliche Immobiliendienstleistungen. Sierra managt ein Portfolio widerstandsfähiger Assets, die für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonaesierra.com

Über WILMA SHOPPEN:

Wilma Shoppen (ehemals Wilmersdorfer Arcaden) ist ein bedeutendes Nahversorgungszentrum im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Es befindet sich in der ältesten Fußgängerzone der Stadt und ist über die U- und S-Bahnstationen Bismarckstraße, Wilmersdorfer Straße und Charlottenburg sowie mehreren Bushaltestellen in unmittelbarer Nähe optimal an das Berliner ÖPNV-Netz angebunden. Das Center verfügt über mehr als 80 Geschäfte und 32.100 Quadratmeter Verkaufsfläche und bietet eine attraktive Mischung aus Einzelhandel und Gastronomie. Ein besonderes Highlight ist die Markthalle mit abwechslungsreichen kulinarischen Konzepten. Darüber hinaus stehen den Besucher:innen rund 300 Parkplätze zur Verfügung. Eigentümer ist die Moxino S.à r.l., betrieben wird das Center von Sonae Sierra.

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Bildquelle: @ WILMA Shoppen