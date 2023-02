Frühlingskonzert der Bergkapelle Rüdersdorf e.V.

Location: Ehemalige Schlosskirche zu Schöneiche

Street: Dorfstraße 39

City: 15566 – Schöneiche bei Berlin (Germany)

Start: 23.04.2023 16:00 Uhr

End: 23.04.2023 18:00 Uhr

Entry: 15.00 Euro (incl. 19% VAT)



Das diesjährige Frühlingskonzert wird vom Entertainer Steve Horn (Dirigat/Trompete/Gesang) geleitet. Ihm zur Seite steht die liebenswerte Sandra Würtz (Gesang). Das Orchester präsentiert Ihnen einen bunten Strauß von Melodien, die perfekt auf die Solisten abgestimmt wurden. Ein musikalischer Hochgenuss also, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Die Bergkapelle Rüdersdorf e.V. hat – wie der Name schon sagt – ihren Sitz in Rüdersdorf bei Berlin. Es ist die nördlichste Bergkapelle Deutschlands. Sie ist ein Traditionsensemble, welches sich durch seine direkte Verbundenheit zum ortsansässigen Bergbau zum festen Bestandteil der regionalen Kulturlandschaft etabliert hat.

Das Repertoire erstreckt sich von traditionellen Polken und Märschen über Musical- und Operettenmelodien bis hin zu moderneren Klangbildern, die beispielsweise der legendären Swing-Ära oder dem Rock- und Popgenre der letzten Jahrzehnte zuzuordnen sind.

Seit dem 13.05.2009 ist die Bergkapelle offizielles Mitglied des Landesverbandes Brandenburg – Berlin der Bergmann, – Hütten – und Knappenvereine.

Die Bergkapelle Rüdersdorf e.V. verleiht auch Ihrer Veranstaltung den richtigen festlichen Rahmen. In historisch überlieferten Bergmannsuniformen spielt das 27 Musiker große Orchester eine

vielseitige Palette orchestraler Unterhaltungsmusik. Zahlreiche Instrumentalsolisten des Orchesters, überzeugen und begeistern das breite Publikum.

Firmenkontakt

Bergkapelle Rüdersdorf.e.V.

Sabine Kälisch

Kalkberger Platz 31

15562 Rüdersdorf bei Berlin

+493367841371

konzert@bergkapelle-ruedersdorf.de

http://www.bergkapelle-ruedersdorf.de

Pressekontakt

Bergkapelle Rüdersdorf.e.V.

Sabine Kälisch

Kalkberger Platz 31

15562 Rüdersdorf bei Berlin

+493367841371

brassers@t-online.de

http://www.bergkapelle-ruedersdorf.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.